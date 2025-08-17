  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sanaa nach der Monsun-Katastrophe Wie eine Stadt ihr 500 Jahre altes Erbe vor dem Verfall bewahrt

Christian Thumshirn

17.8.2025

Sanaa nach der Monsun-Katastrophe – Wie eine Stadt ihr 500 Jahre altes Erbe vor dem Verfall bewahrt

Sanaa nach der Monsun-Katastrophe – Wie eine Stadt ihr 500 Jahre altes Erbe vor dem Verfall bewahrt

Im August 2022 verwüstete ein Monsun die Altstadt von Sanaa. Jahrhundertealte Häuser stürzten ein, Dutzende wurden beschädigt. Jetzt kämpfen Behörden und Anwohner darum, das UNESCO-Weltkulturerbe zu retten.

15.08.2025

Im August 2022 verwüstete der Monsun die Altstadt von Sanaa. Jahrhundertealte Häuser stürzten ein, Dutzende wurden beschädigt. Jetzt kämpfen Behörden und Anwohner darum, das UNESCO-Weltkulturerbe zu retten.

Christian Thumshirn

17.08.2025, 19:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im August 2022 führte starker Regen in Sanaa zum Einsturz von mindestens zehn historischen Gebäuden und beschädigte über 80 weitere.
  • Die jahrhundertealten Häuser der Altstadt, ein UNESCO-Weltkulturerbe, wurden durch die Feuchtigkeit instabil und stark geschädigt.
  • Handwerker, Anwohner und Restauratoren setzen traditionelle Baumethoden ein, um das kulturelle Erbe zu sichern.
Mehr anzeigen

Im August 2022 traf ein heftiger Monsunregen die Altstadt von Sanaa im Jemen.

Innerhalb weniger Tage stürzten mindestens zehn historische Gebäude ein, über 80 weitere wurden schwer beschädigt. Die sintflutartigen Regenfälle setzten die berühmten Lehmziegelbauten des UNESCO-Weltkulturerbes unter Wasser und machten viele von ihnen instabil.

Was jahrhundertelang standhielt, wurde in wenigen Stunden zur Gefahr für Bewohner*innen und drohte als historisches Zeugnis zu verschwinden.

Rettung inmitten von Krieg und Krise

Drei Jahre später kämpfen Handwerker, Anwohner und Restauratoren mit traditionellen Baumethoden um die Rettung des kulturellen Erbes.

Trotz Krieg und schwieriger Umstände wird Schicht für Schicht restauriert, um Sanaas einzigartiges Stadtbild für kommende Generationen zu bewahren.

blue News hat die ganze Geschichte – und die eindrucksvollen Bilder dazu.

Mehr Videos aus dem Ressort

Der Kampf ums letzte Wasser am Titicacasee

Der Kampf ums letzte Wasser am Titicacasee

Hoch oben in den Anden, zwischen Bolivien und Peru, ringen die Menschen am Titicacasee um ihre Existenz. Der «See der Anden» schrumpft – und mit ihm schwinden Wasser, Nahrung und Hoffnung. Warum er austrocknet, zeigt das blue News-Video.

08.08.2025

Meistgelesen

So versucht Trump in der Schweiz Geld einzutreiben
Exodus bei Tesla – Top-Manager verlassen die Firma in Scharen
Macron: Glaube nicht, dass Putin Frieden will +++ Kämpfe im Osten der Ukraine fortgesetzt
So wirst du deine Kopfschmerzen los – ohne Nebenwirkungen
13-Jährige sticht in Psychiatrie auf Betreuerin ein

Mehr zum Thema

Unwetter. Mindestens 56 Tote bei Sturzfluten im indischen Teil von Kaschmir

UnwetterMindestens 56 Tote bei Sturzfluten im indischen Teil von Kaschmir

Aktuell. Über 30 Tote in Indien bei Überflutungen und Erdrutschen

AktuellÜber 30 Tote in Indien bei Überflutungen und Erdrutschen

Archipele leiden unter Massentourismus. Trauminseln in Thailand schliessen für fünf Monate

Archipele leiden unter MassentourismusTrauminseln in Thailand schliessen für fünf Monate