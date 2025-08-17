Sanaa nach der Monsun-Katastrophe – Wie eine Stadt ihr 500 Jahre altes Erbe vor dem Verfall bewahrt Im August 2022 verwüstete ein Monsun die Altstadt von Sanaa. Jahrhundertealte Häuser stürzten ein, Dutzende wurden beschädigt. Jetzt kämpfen Behörden und Anwohner darum, das UNESCO-Weltkulturerbe zu retten. 15.08.2025

Im August 2022 verwüstete der Monsun die Altstadt von Sanaa. Jahrhundertealte Häuser stürzten ein, Dutzende wurden beschädigt. Jetzt kämpfen Behörden und Anwohner darum, das UNESCO-Weltkulturerbe zu retten.

Im August 2022 führte starker Regen in Sanaa zum Einsturz von mindestens zehn historischen Gebäuden und beschädigte über 80 weitere.

Die jahrhundertealten Häuser der Altstadt, ein UNESCO-Weltkulturerbe, wurden durch die Feuchtigkeit instabil und stark geschädigt.

Handwerker, Anwohner und Restauratoren setzen traditionelle Baumethoden ein, um das kulturelle Erbe zu sichern. Mehr anzeigen

Im August 2022 traf ein heftiger Monsunregen die Altstadt von Sanaa im Jemen.

Innerhalb weniger Tage stürzten mindestens zehn historische Gebäude ein, über 80 weitere wurden schwer beschädigt. Die sintflutartigen Regenfälle setzten die berühmten Lehmziegelbauten des UNESCO-Weltkulturerbes unter Wasser und machten viele von ihnen instabil.

Was jahrhundertelang standhielt, wurde in wenigen Stunden zur Gefahr für Bewohner*innen und drohte als historisches Zeugnis zu verschwinden.

Rettung inmitten von Krieg und Krise

Drei Jahre später kämpfen Handwerker, Anwohner und Restauratoren mit traditionellen Baumethoden um die Rettung des kulturellen Erbes.

Trotz Krieg und schwieriger Umstände wird Schicht für Schicht restauriert, um Sanaas einzigartiges Stadtbild für kommende Generationen zu bewahren.

