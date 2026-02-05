Oft genug stehen für die Teilnehmer*innen im RTL-Dschungelcamp nur Reis und Bohnen auf dem Menu. Bild: RTL

Läuft die Prüfung schlecht, stehen bei den Dschungelcamp-Teilnehmer*inenn nur Reis und Bohnen auf dem Menüplan. Dadurch purzeln zwar die Kilos. Ist diese Diät aber auch zum Nachahmen geeignet?

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Läuft eine Prüfung im RTL-Dschungelcamp schlecht, stehen bei den prominenten Teilnehmer*innen nur Reis und Bohnen auf dem Speiseplan.

Doch wie gesund ist diese Dschungel-Diät wirklich?

Und zwar nicht nur dann, wenn dem menschlichen Körper im australischen Busch eh schon ganz viel abverlangt wird? Mehr anzeigen

Eine Handvoll Reis und eine Handvoll Bohnen – mehr stehen jeder Dschungelcamperin und jedem Dschungelcamper im RTL-Format «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» am Tag nicht zu, wenn in der Prüfung keine Sterne geholt wurden.

Das bedeutet einerseits zwar hungern, auf der anderen Seite sind aber dadurch schon bei dem einem oder anderem Teilnehmenden die Kilos gepurzelt.

Doch wie gesund ist diese Dschungel-Diät wirklich? Und zwar nicht nur dann, wenn dem Körper im australischen Busch eh schon einiges abverlangt wird?

Kaloriendefizit schwächt den Körper

Je nach Geschlecht benötigt der menschliche Körper zwischen 2200 und 2500 Kalorien am Tag. Die Portion Reis und Bohnen, welche die Buschbewohner*innen am Tag zu sich nehmen, kommt aber gerade einmal auf 500 Kalorien.

Die Folge ist ein Kaloriendefizit. In der Folge holt sich der Körper die benötigte Energie aus den Fettreserven.

Dieses Kaloriendefizit ist für gut genährte Menschen über einen kurzen Zeitraum kein Problem. Dauert sie länger an, kann die Unterernährung aber zu körperlicher Schwäche führen. Dieses kann besonders im tropischen Klima und bei körperlicher Anstrengungen während Dschungelprüfungen zum Tragen kommen.

Nährstoffmangel sorgt für Stress im Körper

Ein grösseres Risiko besteht darin, dass dem Körper durch die Mangelernährung nicht ausreichend Nährstoffe zugeführt werden. Dabei sind die in den Reis und Bohnen enthaltenen Kohlenhydrate und Proteine eigentlich keine schlechte Basis für körperliche Leistungsfähigkeit. Auch Nährstoffe, Vitamin D oder B12 und Ballaststoffe stecken in der Mahlzeit.

Doch gleichzeitig fehlen wichtige Nährstoffe wie etwa Omega-3-Fettsäuren oder Kalzium, genauso wie Elektrolyte und Salz. Unterernährung und Nährstoffmangel bedeuten Stress für den Körper, in der Folge schüttet er immer mehr Stresshormone aus. Das kann zu Stimmungsschwankungen oder Gereiztheit führen oder Kopfschmerzen auslösen.

Die Camper*innen stehen während des Dschungelcamps unter ärztlicher Beobachtung. Zu Hause sollte die Dschungel-Diät allerdings nicht nachgemacht werden.

