  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Reis und Bohnen Wie gesund ist die Dschungelcamp-Diät?

Bruno Bötschi

5.2.2026

Oft genug stehen für die Teilnehmer*innen im RTL-Dschungelcamp nur Reis und Bohnen auf dem Menu.
Oft genug stehen für die Teilnehmer*innen im RTL-Dschungelcamp nur Reis und Bohnen auf dem Menu.
Bild: RTL

Läuft die Prüfung schlecht, stehen bei den Dschungelcamp-Teilnehmer*inenn nur Reis und Bohnen auf dem Menüplan. Dadurch purzeln zwar die Kilos. Ist diese Diät aber auch zum Nachahmen geeignet?

Teleschau

05.02.2026, 19:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Läuft eine Prüfung im RTL-Dschungelcamp schlecht, stehen bei den prominenten Teilnehmer*innen nur Reis und Bohnen auf dem Speiseplan.
  • Doch wie gesund ist diese Dschungel-Diät wirklich?
  • Und zwar nicht nur dann, wenn dem menschlichen Körper im australischen Busch eh schon ganz viel abverlangt wird?
Mehr anzeigen

Eine Handvoll Reis und eine Handvoll Bohnen – mehr stehen jeder Dschungelcamperin und jedem Dschungelcamper im RTL-Format «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» am Tag nicht zu, wenn in der Prüfung keine Sterne geholt wurden.

Das bedeutet einerseits zwar hungern, auf der anderen Seite sind aber dadurch schon bei dem einem oder anderem Teilnehmenden die Kilos gepurzelt.

Doch wie gesund ist diese Dschungel-Diät wirklich? Und zwar nicht nur dann, wenn dem Körper im australischen Busch eh schon einiges abverlangt wird?

Kaloriendefizit schwächt den Körper

Je nach Geschlecht benötigt der menschliche Körper zwischen 2200 und 2500 Kalorien am Tag. Die Portion Reis und Bohnen, welche die Buschbewohner*innen am Tag zu sich nehmen, kommt aber gerade einmal auf 500 Kalorien.

Ernährungsmediziner klärt auf. Was dir bei jeder Diät verschwiegen wird – und wie man wirklich abnimmt

Ernährungsmediziner klärt aufWas dir bei jeder Diät verschwiegen wird – und wie man wirklich abnimmt

Die Folge ist ein Kaloriendefizit. In der Folge holt sich der Körper die benötigte Energie aus den Fettreserven.

Dieses Kaloriendefizit ist für gut genährte Menschen über einen kurzen Zeitraum kein Problem. Dauert sie länger an, kann die Unterernährung aber zu körperlicher Schwäche führen. Dieses kann besonders im tropischen Klima und bei körperlicher Anstrengungen während Dschungelprüfungen zum Tragen kommen.

Nährstoffmangel sorgt für Stress im Körper

Ein grösseres Risiko besteht darin, dass dem Körper durch die Mangelernährung nicht ausreichend Nährstoffe zugeführt werden. Dabei sind die in den Reis und Bohnen enthaltenen Kohlenhydrate und Proteine eigentlich keine schlechte Basis für körperliche Leistungsfähigkeit. Auch Nährstoffe, Vitamin D oder B12 und Ballaststoffe stecken in der Mahlzeit.

Musterschülerin des Reality-TVs. Wer ist die Baslerin Ariel, die das Dschungelcamp aufmischt?

Musterschülerin des Reality-TVsWer ist die Baslerin Ariel, die das Dschungelcamp aufmischt?

Doch gleichzeitig fehlen wichtige Nährstoffe wie etwa Omega-3-Fettsäuren oder Kalzium, genauso wie Elektrolyte und Salz. Unterernährung und Nährstoffmangel bedeuten Stress für den Körper, in der Folge schüttet er immer mehr Stresshormone aus. Das kann zu Stimmungsschwankungen oder Gereiztheit führen oder Kopfschmerzen auslösen.

Die Camper*innen stehen während des Dschungelcamps unter ärztlicher Beobachtung. Zu Hause sollte die Dschungel-Diät allerdings nicht nachgemacht werden.

Mehr Videos aus dem Ressort

Bötschi geht Winterschwimmen, strahlt vor Glück, aber dann ...

Bötschi geht Winterschwimmen, strahlt vor Glück, aber dann ...

Eiskaltes Wasser und danach ein unglaublich belebendes Gefühl: Das sind die Reize des Winterschwimmens. Bruno Bötschi probierte es aus – zusammen mit Eisschwimm-Weltmeisterin Deniz Kayadelen.

18.12.2024

Mehr zum Thema

«Ich habe geschrien vor Schmerzen». Die 5 krassesten Selbstversuche unseres Redaktors Bruno Bötschi

«Ich habe geschrien vor Schmerzen»Die 5 krassesten Selbstversuche unseres Redaktors Bruno Bötschi

Ernährungsmythen im Expertencheck. Machen Kohlenhydrate wirklich dick?

Ernährungsmythen im ExpertencheckMachen Kohlenhydrate wirklich dick?

Leber, Herzen, Hoden – alles roh. Influencer «Liver King» erreicht mit bizarren Diät-Tipps Millionen

Leber, Herzen, Hoden – alles rohInfluencer «Liver King» erreicht mit bizarren Diät-Tipps Millionen

Meistgelesen

Epstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»
Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente
Fussballer spricht über die Rettung seiner Freundin und das erste Wiedersehen
Musk stellt Putins Armee das Internet ab – das findet diese gar nicht lustig
Lukas Görtler erklärt: «Deshalb habe ich dem FCB abgesagt»