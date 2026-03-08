Grosse Wellen krachen während einem Sturm gegen einen Leuchtturm bei der Stadt Nazaré an der Küste Portugals. Bild: Michael Probst/AP/dpa

Stürme zerstören Portugal, während Michelle de Oliveira in Thailand Ferien macht. Krieg kostet Menschenleben – und doch geniesst die blue News-Kolumnistin ihr Glück. Diese Gleichzeitigkeit beschäftigt sie nachhaltig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heftige Stürme treffen zu Jahresbeginn Portugal, während Michelle de Oliveira mit ihrer Familie in Thailand in den Ferien weilt.

Die Kolumnistin von blue News verfolgt am Strand die Nachrichten und spürt ein Unbehagen, das aus dem Gegensatz zwischen ihrem eigenen Glück und dem Leid anderer entsteht.

Gerade in Zeiten von Krieg, Flucht und Krisen sei dieses Gefühl allgegenwärtig, schreibt de Oliveira in ihrer Kolumne.

Fazit: Entscheidend sei der Unterschied zwischen lähmendem Mitleid und Mitgefühl, das zum Handeln bewegt. Mehr anzeigen

Zu Beginn des Jahres wurde Portugal in kurzen Abständen von heftigen Stürmen heimgesucht. Mehrfach erhielten wir offizielle Warnungen: Kinder früher aus der Schule holen, zuhause bleiben, Fenster sichern, nichts dem Zufall überlassen.

Der erste grosse Sturm, «Kristin», traf uns weniger schlimm als erwartet. Er hinterliess jedoch eine Schneise der Verwüstung um uns herum. Wasser und Strom fielen aus, Internet und Telefonie brachen mancherorts zusammen. Menschen verloren innerhalb weniger Stunden alles, was sie sich aufgebaut hatten.

Zur Person: Michelle de Oliveira Bild: Privat Michelle de Oliveira ist Journalistin, Yogini, Mutter und immer auf der Suche nach Balance – nicht nur auf der Yogamatte. Ausserdem hat sie ein Faible für alles Spirituelle. In ihrer Kolumne berichtet sie über ihre Erfahrungen mit dem Unfassbaren, aber auch aus ihrem ganz realen Leben mit all seinen Freuden und Herausforderungen. Sie lebt mit ihrer Familie in Portugal.

Aufatmen konnten wir nach «Kristin» nicht, die nächsten Unwetter waren auf dem Weg. Und wir machten uns auch bald auf die Reise: Wir hatten Ferien in Thailand gebucht.

Das Wasser kehrte zurück

Am Vorabend, als ich noch duschen wollte, liess der Wasserdruck immer mehr nach, bis schliesslich gar kein Wasser mehr kam.

Zum Glück haben wir seit dem Stromausfall letztes Jahr einen kleinen Notvorrat an Lebensmitteln und Wasser. Denn damals war auch die Wasserqualität betroffen und wir konnten das Leitungswasser nicht mehr wie sonst üblich trinken.

Das Wasser kehrte am Morgen noch einmal zurück. Doch dann blieb es für mehr als eine Woche aus. Ich und meine Familie sassen währenddessen bereits bei Sonnenschein am Strand und lasen die Nachrichten im Nachbarschafts-Chat mit den Füssen im Sand.

Haben wir Portugal, unser Land, im Stich gelassen?

Kein Wasser, vielerorts keine Elektrizität, ein weiterer Sturm auf dem Weg, noch bevor die Trümmer der vorangehenden weggeräumt werden konnten. Das fühlte sich eigenartig an. Als hätten wir Portugal, unser Land, im Stich gelassen und uns einfach davon gemacht, als es ernst wurde.

Das stimmt natürlich nicht, die Reise war lange im Voraus gebucht. Und selbst wenn: Wäre es falsch gewesen zu verreisen, um den Stürmen zu entkommen?

Diese Frage stellte ich mir immer wieder, während ich frische Mango ass, stundenlang im Meer schwamm und durch Tempel streifte. Hätte es einen Unterschied gemacht, wären wir in Portugal geblieben?

Wahrscheinlich nicht, wir hätten wenig tun können. Die Schulen wurden immer wieder geschlossen, die Bevölkerung angewiesen, zuhause zu bleiben. Wir hätten wie alle anderen auf Wasser gewartet, Kanister bei der Feuerwehr gefüllt und gehofft, dass nichts Schlimmeres passiert.

Was kann ich tun?

Und trotzdem blieb das Unbehagen. Es kam uns falsch vor, das Leben zu geniessen, während andere um ihre Existenz fürchten. Nur: Das ist doch in jeder Sekunde unseres Lebens so.

Gerade jetzt, mit dem Krieg im Nahen Osten, der Katastrophe in Gaza, den viel zu vielen Menschen, die auf der Flucht und auf der Suche nach einem würdigen Leben im Mittelmeer ums Leben kommen.

Menschen, die Rassismus ausgesetzt sind, Frauen, die ein Leben lang unterdrückt werden, Umweltkatastrophen, die sich häufen. Diese Gleichzeitigkeit auszuhalten, ist schwierig.

Und ja: Auch ein Luxus-Problem, über das ich nicht jammern will. Aber doch ein Gedanke, der mich umtreibt. Mitfühlen, statt mitleiden, habe ich in diesem Zusammenhang gehört. Der Unterschied scheint klein, doch er ist entscheidend, finde ich.

Mitleiden bedeutet, sich das Leiden anzueignen, sich selbst davon runterziehen zu lassen und hilflos zu werden. Mitfühlen hingegen bedeutet, den Schmerz, das Leiden anderer zu sehen und zu verstehen.

Mitgefühl bewahrt eine gewisse Distanz, die davor schützt, im Strudel der Ungerechtigkeit zu versinken, sondern handlungsfähig zu bleiben. Mitleid ist passiv, während Mitgefühl das Leid anerkennt, gleichzeitig aber auch fragt: Was kann ich tun?

Petitionen unterschreiben und Geld spenden

Aber was kann man denn wirklich tun, ganz konkret? Gegen den Krieg bin ich machtlos. Aber ich kann zum Beispiel mit meinen Kindern darüber reden und Konflikte und Ungerechtigkeiten so sichtbar machen. Ich kann Petitionen unterschreiben und Geld spenden.

Ich kann Menschen, die Familie und Freunde in den betroffenen Gebieten haben, mein Mitgefühl (nicht Mitleid!) ausdrücken. Ich kann Betroffene hier in Portugal unterstützen, indem ich Sachgüter spende und mitanpacke, wo es nötig ist. Ich kann in meinem Umfeld zuhören, aushelfen, freundlich und wohlwollend sein.

Und nicht zuletzt: Ich kann mein Leben geniessen und wertschätzen, ohne mich dafür zu entschuldigen.

Es hilft niemandem aus der Not, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich privilegiert bin. Aber ich kann mein Augenmerk darauf legen, was für ein Glück ich habe. Und in Anbetracht dessen meine Wünsche, Ziele und Erwartungen hinterfragen – und allenfalls neu justieren.

