Zukunftstag bei blue News «Wer flucht am meisten?» – Kinder-Reporter recherchieren im Newsroom

Stefan Michel

13.11.2025

Zukunftstag_wer flucht am meisten

Zukunftstag_wer flucht am meisten

Nulla und Enara gehen einer brisanten Frage nach: Wer flucht am meisten im blue Newsroom? Die Antworten zeigen: Es gibt einen klaren Favoriten.

13.11.2025

Enara und Nulla auf heisser Recherche: Wer flucht am meisten im blue Newsroom? Julian und Luc sind einem anderen Rätsel auf der Spur: Wer verdient am meisten bei blue News und blue Sport.

,

Stefan Michel, Nicole Agostini

13.11.2025, 15:42

14.11.2025, 06:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wer verdient am meisten im blue Newsroom?
  • Luc (13) und Julian (10) nutzen den Zukunftstag bei blue News, um einer Frage nachzugehen, an die sich noch kein Redaktionsmitglied gewagt hat.
Mehr anzeigen

Wie meistens arbeiten die Mitarbeitenden von blue News und blue Sport ruhig und konzentriert, als die Kinder-Reporterinnen Nulla (11) und Enara (13) mit ihrer Recherche beginnen.

Doch bald finden Sie heraus: Tatsächlich sind im Newsroom auch einmal  nicht sendewürdige Ausdrücke zu hören. Welche denn – und wer flucht am meisten? Nulla und Enara finden es heraus.

Wer räumt den Geschirrspüler aus und wer drückt sich?

Eine weitere heikle Frage will beantwortet sein: Wer tut ab und zu etwas fürs Team und räumt den Geschirrspüler aus? Und wer macht sich rar, wenn die Maschine ihre Arbeit getan hat und Dutzende Tassen und Gläser zurück ins Regal geräumt werden müssen?

Niklas macht sich auf die Suche nach Antworten. Der grösste Wohltäter ist offenbar an dem Tag nicht im Haus. Dafür einige kleine.

Zukunftstag: Wer räumt den Spüler aus?

Zukunftstag: Wer räumt den Spüler aus?

Ein weiterer Kinder-Reporter-Duo recherchiert im blue Newsroom. Wer räumt ab und zu die Spülmaschine aus und wer drückt sich? Niklas lässt nicht locker, bis er die Antwort kennt.

13.11.2025

«Wie viel verdienen Sie?»

Luc und Julian verbringen den Zukunftstag bei blue News. Als Junior-Reporter gehen sie einer Frage nach, die alle interessiert und über die doch niemand gerne spricht: Wer verdient am meisten im Newsroom?

Ohne zu zögern machen sich der Fünftklässler und der Sekschüler auf die Suche – getreu der alten Recherche-Weisheit «follow the money!».

Wer verdient am meisten?

Wer verdient am meisten?

Luc und Julian versuchen herauszufinden, wer im blue Newsroom am meisten verdient. Unerschrocken konftontieren sie die Mitarbeitenden und treiben sie in die Enge.

13.11.2025

