Darum mussten die Habsburger ihre Aargauer Heimat aufgeben Wer an die Habsburger denkt, dem kommen Wien, die Hofburg oder Lippizaner in den Sinn, aber sicher keine Burg im Aargau. Und doch liegt dort der Stammsitz der österreichischen Kaiser. Warum eigentlich? 21.07.2022

Warum wurde die Schweiz nie von einer Königin oder einem König regiert? Ein Gespräch mit Royal-Historiker Michael van Orsouw über wehrhafte Eidgenossen, die Habsburger und den Kantönligeist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz war nicht nur ein freies Bauernvolk, sondern wurde einst von einer adeligen Elite regiert.

Anders als unsere Nachbarländer Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich stand aber nie ein Kaiser oder eine Königin an der Spitze unseres Landes.

Warum haben die einflussreichen Adelsfamilien hierzulande nie einen der ihren als König der Schweiz ausrufen lassen?

«Letztendlich war das der Entscheid des Schweizer Volkes, welches in seiner Verfassung von 1848 festlegte, dass es keine Königin und keinen König will – stattdessen wurde entschieden, dass wir eine Demokratie sein möchten», sagt van Orsouw. Mehr anzeigen

Michael van Orsouw ist Royal-Historiker, Bühnenpoet und Schriftsteller. In seinem neusten Buch «Sisis Zuflucht. Kaiserin Elisabeth und die Schweiz» spielt Elisabeth von Österreich die Hauptrolle. Die Kaiserin besuchte unser Land neunmal.

Obwohl die Schweiz keine royale Tradition hat, faszinieren die Geschichten der Königshäuser auch hierzulande die Menschen. Das zeigt auch die aktuelle Ausstellung «Royals zu Besuch» im Landesmuseum in Zürich, die van Orsouw mitkuratiert hat.

Michael van Orsouw, wie merken Sie als Historiker, dass die Zeit vergeht?

Natürlich nehme auch ich wahr, wie eine Minute nach der anderen abläuft. Ein spezielles Verhältnis zur vergehenden Zeit habe ich aber nicht. Als Historiker beschäftige ich mich sowieso mehr mit den langen Dimensionen. Ich versuche Kleinigkeiten in das grosse Ganze einzuordnen.

Wenn es im Mittelalter oder der Frühen Neuzeit die Boulevardmedien und das Internet bereits gegeben hätte: Wären Königsfamilien wie die Windsors in London ebenfalls so populär wie heute darin erwähnt worden?

Ja, davon bin ich überzeugt. Dieser Meinung war ich jedoch nicht immer.

Wieso nicht?

Früher hielt ich das Interesse an Blaublütlern für ein reines Medienprodukt. Eines Besseren belehrte mich die Tatsache, dass ich mich mit dem Schweiz-Besuch von Kaiser Josef II. im Jahr 1777 beschäftigte. Obwohl es damals kaum Zeitungen gab, drängten sich die Menschen hierzulande am Strassenrand, um einen Blick auf den habsburgischen Monarchen zu erhaschen.

Royaler Prunk, auf den die Schweizer*innen bisher immer verzichtet haben: Königin Elizabeth II. und ihr ältester Sohn Prinz Charles, damals noch Thronfolger, im Oktober 1996 während der jährlichen Eröffnung des Parlaments im House of Lords in London. Bild: Keystone

Woher kommt die Faszination, die der Adel auf die Schweizerinnen und Schweizer ausübt – und dass, obwohl viele von uns gleichzeitig stolz auf unsere demokratischen Wurzeln sind?

Möglicherweise hat es damit zu tun, dass die Schweiz nie ein eigenes Königshaus hatte. Deshalb ist es für viele von uns umso spannender, wenn eine Königin oder ein König uns besucht. Die Royals gestern wie heute sind ja so etwas wie Super-Promis.

Die Leute in der Schweiz scheinen aber auch sonst ein Faible für Königliches zu haben. Im Nationalsport Schwingen trägt der Beste nicht den Titel Schweizermeister, sondern wird zum Schwingerkönig gekrönt.

Und die Migros, die sich doch so gerne urdemokratisch gibt, hat eine Kaffeesorte namens Café Royal im Sortiment. In der Schweiz müsste eine Kaffeemarke doch «Café Democratie» heissen. Nur hätte das nicht die gleiche Strahlkraft. Deshalb schmückt sich der Grossverteiler in seinen Filialen lieber mit einem royalistischen Kaffee (lacht).

Hat unsere Faszination für das Royale vielleicht mit der Suche nach Vorbildern zu tun?

An die Vorbildfunktion glaube ich weniger – auch deshalb, weil die heutigen Adligen ein Leben im Glashaus führen. Was faszinierend wirken kann, ist das Prunkvolle, das Glamouröse und das Pompöse – genauso wie ihr Scheitern.

Unsere Nachbarländer Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich wurden einst von Kaiserinnen und Kaisern oder Königinnen und Königen regiert. Wieso wir nicht?

Letztendlich war das der Entscheid des Schweizer Volkes, welches in seiner Verfassung von 1848 festlegte, dass es keine Königin und keinen König will – stattdessen wurde entschieden, dass wir eine Demokratie sein möchten.

Ein Freund meinte kürzlich, die Schweiz sei wohl zu klein für ein Königshaus. Aber das kann nicht stimmen: Belgien ist noch kleiner und hat bis heute eine Königsfamilie.

Sie haben recht, es gab und gibt keine Vorgabe, wie gross ein Land sein muss, um sich ein Königreich zu nennen.

Die Habsburger waren hierzulande ab dem 13. Jahrhundert eine besonders einflussreiche Adelsfamilie. Die Familie war im Kanton Aargau beheimatet, bevor sie nach Österreich dislozierte.

Wahrscheinlich glaubte die Familie daran, dass sie in unserem östlichen Nachbarland eine bessere Zukunft haben würde, um ihre Idee eines gesamteuropäischen Reichs zu verwirklichen.

Und so kam es auch: Die Habsburger herrschten über 600 Jahre lang in den Ländereien, die später Österreich-Ungarn mit vielen Untertanengebieten bildeten, bevor die Monarchie 1918 zusammenbrach.

Warum haben die Habsburger in ihrer Hochblüte nicht einen der ihren als König der Schweiz ausrufen lassen – oder zumindest einen Fürsten als neuen Chef in unser Land geschickt?

Das wäre durchaus eine Möglichkeit gewesen. Es gab auch immer wieder Anstrengungen dahingehend. Die Habsburger erlitten im 14. und 15. Jahrhundert jedoch eine Reihe von Kriegsniederlagen gegen die Eidgenossenschaft, was deren Unabhängigkeit sicherte.

In der Schweiz gab es mehrere einflussreiche Adelsfamilien, die über Jahrhunderte eine dominierende Rolle spielten. Die Berner Familie von Wattenwyl besass zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert allein mehr als 60 Burgen, Schlösser und Herrensitze. Gab es in diesen Familien keine Charakterköpfe, die meinten, sie seien zu Höherem berufen? Napoleon I. krönte sich schliesslich 1804 auch selbst zum Kaiser.

Natürlich gab es auch hierzulande Familien, die überzeugt waren, einer in ihren Reihen sei «zu viel Höherem geboren», weil er ein ganz patenter Kerl sei. Daraus entstand aber nie etwas. Mit der Französischen Revolution, dem Zusammenbruch des Ancien Régime im Jahr 1798 und der Machtübernahme durch Napoleon wurden solche Bestrebungen gänzlich hinweggefegt.

Das Gemälde vom französischen Porträtmaler François Gerard (1770 bis 1837) zeigt Napoleon I., nachdem er sich am 2. Dezember 1804 selbst zum Kaiser gekörnt hatte. Bild: Keystone

Der neue Herrscher wollte angeblich aus allen Menschen Demokraten machen – zumindest auf dem Papier. Heute wissen wir, dass die damaligen demokratischen Errungenschaften nur durch ein Terrorregime aufrechterhalten wurden. In dieser Zeit wurde unter anderem die Guillotine erfunden.

Um 1800 dominierte Napoleon I. Europa – auch die Schweiz stand unter seiner Knute. Wie muss man sich das vorstellen?

Seine Generäle marschierten ins Land ein und besetzten es. Die Schweiz wurde zum Vasallenstaat, eine neue Verfassung proklamiert und Aarau zur Hauptstadt ernannt.

Nach Napoleons Sturz 1814 sassen die europäischen Monarchen wieder fest im Sattel. Gleichzeitig befand sich die Eidgenossenschaft, so behauptet die Geschichtswissenschaft, auf einem Tiefpunkt.

Ob es wirklich der tiefste Punkt war, will ich nicht beurteilen. Fakt ist: Die damals 22 Kantone waren durch eine problematische Staatsform miteinander verbunden. Die Eidgenossenschaft war kein Bundesstaat wie heute, sondern ein Staatenbund.

Was heisst das konkret?

Die Kantonsregierungen konnten viel selbst entscheiden, derweil die Bundesregierung nicht wirklich etwas zu sagen hatte – im Gegensatz zu heute. Die Folge war, dass die Eidgenossenschaft damals politisch, wirtschaftlich und militärisch oft handlungsunfähig war. Es war denn auch lange nicht klar, ob die Eidgenossenschaft als unabhängiger Staat überleben würde.

Die Schweizer Kantone hatten damals teilweise unterschiedliche Währungen und Masseinheiten …

Genau. Und beim Warentransport wurden gegenseitig Zölle erhoben: Ein Fass Wein, das von Genf nach Rorschach transportiert wurde, wurde auf seinem Weg gleich mehrfach besteuert. Diese Zölle waren zwar nicht so hoch wie die 39 Prozent, die US-Präsident Donald Trump der Schweiz jüngst aufbrummte – ärgerlich und wirtschaftsfeindlich waren sie trotzdem.

Aus Deutschland kam damals der Vorschlag, man solle ein «Königreich Helvetien» errichten. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» schrieb 1818: «Wahrlich, es ist höchste Zeit, dass die Schweiz einen Herren bekommt.»

Auch innerhalb der Eidgenossenschaft gab es Stimmen, die ein Königreich für die beste Lösung hielten. Doch mehrheitsfähig waren solche Ideen nicht. Das lag auch daran, dass es kaum Gemeinsinn gab: Jeder Kanton schaute vor allem für sich selbst. Erst im letzten Moment, 1815, rauften sich die 22 Kantone zu einem neuen Bundesvertrag zusammen.

In der Schweiz gibt es seit der Bundesverfassung von 1848 offiziell keinen Adel mehr mit staatlich anerkannten Privilegien.

Die Abschaffung des Adels hierzulande begann bereits ein halbes Jahrhundert zuvor. Mit dem Einmarsch der französischen Truppen 1798 und der Ausrufung der Helvetischen Republik wurden ständische und adelige Vorrechte offiziell aufgehoben.

Die originale Bundesverfassung von 1848 bei einem Festakt im September 2023 im Parlamentsgebäude. (Archivbild) Bild: sda

Nach 1815 kam zwar die alte Oberschicht nochmals in Machtpositionen, allerdings ohne rechtliche Sonderstellung. Mit der Bundesverfassung von 1848 war die rechtliche Gleichstellung aller Schweizerinnen und Schweizer endgültig verankert und das Kapitel «Königreich Schweiz» endgültig begraben.

Demnach sind gar nicht die wehrhaften Schweizer «schuld» daran, dass nie eine Königin oder ein König an der Spitze unseres Landes stand, sondern der heute noch sprichwörtliche Kantönligeist?

Auf den ersten Blick könnte man das meinen.

Was halten Sie von der Schlagzeile «Kantönligeist als Königsverhinderer»?

Ich gebe zu, das wäre eine schöne Schlagzeile, aber meiner Meinung nach ist sie zu kurzgefasst, weil noch viel anderes im Spiel war.

