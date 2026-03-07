Wildtier in akuter Not - Wölfin steckt im Kanal fest – spektakuläre Rettung bei Verona
Eine junge Wölfin steckt in einem Kanal bei Verona fest – erschöpft und der Strömung ausgeliefert. Für Feuerwehr und Tierärzte beginnt eine spektakuläre Rettungsaktion.
05.03.2026
In Norditalien sorgt eine ungewöhnliche Tierrettung für Aufsehen: In der Region um Verona gerät eine junge Wölfin in einen künstlichen Kanal und kann sich wegen der starken Strömung nicht mehr selbst befreien.
Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr
Der Vorfall wirft auch ein Schlaglicht auf die Rückkehr der Wölfe in Italien. Warum die Tiere dort wieder häufiger auftauchen und wie die junge Wölfin gerettet wird, erklärt der Videoexplainer.
