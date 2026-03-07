  1. Privatkunden
Wildtier in akuter Not Wölfin steckt im Kanal fest – spektakuläre Rettung bei Verona

Leana Bachmann

7.3.2026

Wildtier in akuter Not - Wölfin steckt im Kanal fest – spektakuläre Rettung bei Verona

Wildtier in akuter Not - Wölfin steckt im Kanal fest – spektakuläre Rettung bei Verona

Eine junge Wölfin steckt in einem Kanal bei Verona fest – erschöpft und der Strömung ausgeliefert. Für Feuerwehr und Tierärzte beginnt eine spektakuläre Rettungsaktion.

05.03.2026

Eine junge Wölfin steckt in einem Kanal bei Verona fest – erschöpft und der Strömung ausgeliefert. Für Feuerwehr und Tierärzte beginnt eine spektakuläre Rettungsaktion.

,

Leana Bachmann, Anaëlle Hebang

07.03.2026, 14:05

In Norditalien sorgt eine ungewöhnliche Tierrettung für Aufsehen: In der Region um Verona gerät eine junge Wölfin in einen künstlichen Kanal und kann sich wegen der starken Strömung nicht mehr selbst befreien.

Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr

Der Vorfall wirft auch ein Schlaglicht auf die Rückkehr der Wölfe in Italien. Warum die Tiere dort wieder häufiger auftauchen und wie die junge Wölfin gerettet wird, erklärt der Videoexplainer.

Immer mehr Wolfsangriffe in Frankreich – Kommt nun auch in der Schweiz die Obergrenze?

Immer mehr Wolfsangriffe in Frankreich – Kommt nun auch in der Schweiz die Obergrenze?

Über 800 gerissene Nutztiere: In Frankreich spitzt sich der Wolfsstreit zu. Züchter fordern Abschüsse – die Behörden setzen auf Koexistenz. Und auch in der Schweiz denkt der Bundesrat über eine Obergrenze für Wölfe nach.

27.02.2026

Tierwelt. Wanderungsfreudiger Wolf schwimmt durch den Vierwaldstättersee

TierweltWanderungsfreudiger Wolf schwimmt durch den Vierwaldstättersee

Tieraktivist. «Man behauptet, ein Wolfriss sei wahnsinnig brutal»

Tieraktivist«Man behauptet, ein Wolfriss sei wahnsinnig brutal»

Berner Studie zeigt. Mehr Teamgeist im Kopf: Warum Hunde anders denken als Wölfe

Berner Studie zeigtMehr Teamgeist im Kopf: Warum Hunde anders denken als Wölfe

Autounfall in Escholzmatt LU – ein Toter und vier Schwerverletzte
Arabische Liga plant Notfallsitzung +++ Trump: «Heute wird der Iran mit voller Wucht getroffen»
Braathen hält dank Sieg Kugelkampf gegen Odermatt offen  – Meillard auf Platz 2
Traditionsbeiz schliesst nach 180 Jahren per sofort – Wirt ist pleite
Wölfin steckt im Kanal fest – spektakuläre Rettung bei Verona