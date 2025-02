Wofür ist eigentlich das rechte Waschmittelfach?

Das Waschmittelfach ist dreiteilig, doch wofür das rechte Fach gedacht ist, wissen viele nicht. imago images/STPP

Die Schublade der Waschmaschine hat drei Fächer, doch für gewöhnlich werden nur zwei davon befüllt. Wofür das dritte Waschmittelfach gedacht ist, wissen die meisten nicht. blue News klärt auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Fach fürs Waschmittel ist in drei Bereiche unterteilt.

Während den meisten klar ist, wofür die Unterteilungen links und in der Mitte gedacht sind, wissen viele nicht, was ins rechte Fach reinkommt.

Dabei ist das rechte Fach für die Vorwäsche vorgesehen. Auch darin landet Flüssigwaschmittel oder Pulver. Mehr anzeigen

Eigentlich ist Wäschewaschen doch eine ganz einfache Sache – Kleider rein, Türe zu, auf «Start» drücken. Was kann da schon falsch gemacht werden? Es gibt aber durchaus Missgeschicke, die bei der simplen Haushaltsaufgabe schiefgehen können.

Nicht nur das richtige Programm auszuwählen, stellt dich hier und da vor Herausforderungen, auch beim allerersten Einfüllen des Waschmittels hattest du bestimmt ein Fragezeichen im Gesicht stehen. Doch jetzt ist es eben Routinen geworden und du weisst, wo Waschmittel und wo Weichspüler hineinkommen.

Die Schublade für das Mittel bei der Waschmaschine ist in drei Bereiche unterteilt. Was links und in der Mitte reinkommt, weisst du, aber wofür ist das Fach ganz rechts gedacht?

Was kommt in welches Waschmittelfach?

Die einzelnen Waschmittelfächer sind mit kleinen Symbolen gekennzeichnet. Dort, wo das Mittel für die Hauptwäsche reinkommt, ist eine römische II zu erkennen. Der Weichspüler wird bei der Blumenblüte oder der römischen III reingegeben.

Normalerweise ist links das Fach fürs Waschmittel. Dies darf in flüssiger Form oder als Pulver eingefüllt werden. In der Mitte findet der Weichspüler Platz.

Aber Achtung: Nicht bei ganz allen Maschinen ist die Aufteilung gleich. Es gibt auch Ausnahmen, bei denen das Fach für die Hauptwäsche und den Weichspüler vertauscht sind.

Die 3 Waschmittelfächer im Überblick Links (II): Hier kommt das Waschmittel für den Hauptwaschgang rein. Dies kann in flüssiger Form oder als Pulver eingefüllt werden.

Mitte (Blumenblüte oder III): Wer einen Weichspüler benutzt, füllt diesen in das mittlere Fach.

Rechts (I): Wird ein Vorwaschprogramm gewählt, landet hier ebenfalls Waschmittel in flüssiger Form oder als Pulver. Mehr anzeigen

Und dann gibt es da eben noch ein Fach ganz rechts, das für gewöhnlich mit einer römischen I angeschrieben ist. Diese Unterteilung ist für das Mittel für die Vorwäsche gedacht.

Wann braucht es eine Vorwäsche?

Nötig ist eine Vorwäsche nur bei stark verschmutzter Wäsche mit hartnäckigen Flecken, wie etwa bei Arbeits- oder Gartenkleidung. Textilien mit normaler Verschmutzung werden auch beim normalen Programm sauber.

Für gewöhnlich liegt die Waschtemperatur bei der Vorwäsche bei 30 Grad. Ein kurzer Schleudergang am Ende des Programms lockert die Wäsche auf. Wer die Vorwäsche einstellen möchte, findet diese bei den anderen Programmeinstellungen.

