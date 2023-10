Mit den Leistungen der Business Class von Swiss zeigte sich der YouTuber Nonstop Dan unzufrieden. Screenshot YouTube/Nonstop Dan

«Die Business Class der Swiss ist dein hart verdientes Geld nicht wert»: Zu diesem harten Urteil kommt der YouTuber Nonstop Dan. Einzig das leckere Essen sorgt für einen Lichtblick, der Rest enttäuscht.

Hoch über den Wolken fühlt sich der YouTuber Nonstop Dan am wohlsten. Regelmässig teilt er mit seinen knapp 800'000 Fans die Eindrücke seiner Flugreisen. Kürzlich war der Internetstar an Bord der Swiss unterwegs – und stellt deren Business Class ein vernichtendes Urteil aus.

Trotz des guten Rufes sei die Schweizer Airline keine gute Airline mehr, heisst es in dem knapp 15-minütigen Video mit dem Titel «The Sad State of SWISS Business Class». Schon die Business-Class-Lounge der Swiss im Zürcher Flughafen enttäuscht den YouTuber. Das Essensangebot und der Komfort stellt ihn zwar zufrieden, doch die Tatsache, dass «nur drei Duschen» zur Verfügung stehen, sorgt für Kopfschütteln. Gleiches gilt für das langsame Wifi.

Nur beim Essen gibt es für die Swiss ein gutes Urteil

Im Airbus A330-300 angekommen, der den YouTuber nach Dubai fliegen soll, ärgert er sich erneut über das Wifi – besonders über den hohen Preis. Dafür würde man mehr bezahlen, als «ein ganzer Flug mit Ryanair» kosten würde, poltert Nonstop Dan. Ausserdem beklagt er sich darüber, dass sein Sitz zum Gang hin ausgerichtet ist und daher wenig Privatsphäre biete. Im Gegensatz zu anderen Airlines vermisst er bei der Swiss eine Schiebetür.

Doch nicht alles am Premium-Angebot der Suisse kommt im Airline-Test schlecht weg. Immerhin das Essen entspricht vom Geschmack den Anforderungen des Vielfliegers. Damit hat es sich aber auch wieder mit dem Lob. Denn der Sitz könne mehr Komfort haben, bemängelt Nonstop Dan. Weil der Tisch während des Essens nicht einklappbar sei, wäre es «beinahe unmöglich» aufzustehen. Zudem vermisst der Flugtester warme Tüchlein nach dem Essen.

Auch am Komfort des Bettes, in das man den Sitz transformieren kann, lässt der bekannte YouTuber kein gutes Haar. Im Gegenteil: Das Liegegefühl erinnere ihn an eine Holzbank, eine Bettdecke sucht er vergeblich. Am Ende bilanziert er knallhart: «Die Business Class der Swiss ist dein hart verdientes Geld nicht wert.»