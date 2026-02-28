Das Geheimnis im Nemisee – Zerstörten Hitlers Soldaten die Luxusschiffe des römischen Kaisers Caligula? Die Schiffe aus dem Nemisee sind ein Sensationsfund. Sie zeigen Technik, die man den Römern nicht zugetraut hätte – bis hin zu echten Kugellagern. Doch 1944 erreicht der Zweite Weltkrieg den Nemisee. Und plötzlich steht alles auf dem Spiel. 10.03.2026

Die Schiffe aus dem Nemisee sind ein Sensationsfund. Sie zeigen Technik, die man den Römern nicht zugetraut hätte – bis hin zu echten Kugellagern. Doch 1944 erreicht der Zweite Weltkrieg den Nemisee. Und plötzlich steht alles auf dem Spiel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei monumentale Prunkschiffe aus der Zeit Caligulas werden im Nemisee vollständig freigelegt – über 70 Meter lang, ausgestattet mit Marmor, Bronze, Warmwasseranlagen und revolutionärer Technik.

Ein eigens errichtetes Museum in den 1930er Jahre inszeniert die Funde als Triumph römischer Ingenieurskunst – und als politisches Symbol des faschistischen Regimes.

Die wissenschaftliche Analyse offenbart überraschend moderne Konstruktionen: Kugellager, ausgeklügelte Ankersysteme und raffinierte Holz- und Metalltechnik.

Im 1944 zerstört ein Brand das Museum – die Schiffe gehen endgültig verloren. Mehr anzeigen

Jahrhundertelang kursieren Gerüchte über versunkene Schiffe im Nemisee unweit der italienischen Hauptstadt Rom. Erste Tauchgänge zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert fördern römische Artefakte zutage, doch der definitive Beweis bleibt lange aus (lese hier Teil 1 unseres Berichts).

Erst als Diktator Benito Mussolini höchstpersönlich die Bergung der Wracks in Auftrag gibt, kommt Bewegung in die Sache.

Von 1929 bis 1932 werden zwei monumentale, hölzerne Schiffskörper aus der Zeit von Kaiser Caligula geborgen: über 70 Meter lang, ausgestattet mit Marmor-Vertäfelungen, Bronze, Warmwasseranlagen und drehbaren Plattformen. Es sind technische Meisterwerke – und archäologische Sensationen.

Ein Museum für zwei Sensationen

1936 wird den beiden Schiffen ein eigenes Museum gewidmet – direkt am Ufer des Nemi-Sees. Eine monumentale Halle aus Stahlbeton und Glas, für ihre Zeit hochmodern und architektonisch ambitioniert. Es ist eines der ersten Museen überhaupt, das eigens um archäologische Funde herum gebaut wird.

Die Schiffe sollen hier nicht nur ausgestellt, sondern bewusst inszeniert werden: als Triumph römischer Ingenieurskunst – und zugleich als Symbol für Macht, Fortschritt und die Zukunftsvision des faschistischen Regimes.

Nemi Schiffe Museum Eines der Nemi-Schiffe im eigens errichteten Museum am Ufer des Sees: Der gewaltige Rumpf steht unter der monumentalen Stahl- und Glasarchitektur, die in den 1930er-Jahren eigens für diese Sensation gebaut wurde. Bild: Wikipedia Benito Mussolini mit seiner Entourage bei der Eröffnung im neu errichteten Museum am Nemisee. Der Duce besichtigt eines der geborgenen Schiffe – die Präsentation der antiken Prunkschiffe wird zum machtpolitischen Prestigeprojekt des Regimes. Bild: United Archives / Bridgeman Images Der gewaltige Rumpf eines Nemi-Schiffs ruht im Museum auf einem eigens konstruierten Stahlgerüst. Massive Metallträger stützen die fragile Holzkonstruktion und verteilen das Gewicht, um das antike Prunkschiff dauerhaft zu sichern. Bild: Wikipedia Bronzenes Gorgoneion von einem der Nemi-Schiffe: eines von Hunderten kunstvollen Zierelementen, die bei der Bergung ans Licht kamen. Bild: Wikipedia Die Löwenprotomen mit rundem Querschnitt befanden sich als aufgestecktes Endstück an einer der beiden Ruderachsen. Bild: Wikipedia Bronzener Unterarm, der am Balken eines von zwei Ruderkästen des zweiten Schiffes angebracht gewesen war. Dieser diente neben apotropäischen Aspekten der Stabilisierung des jeweiligen Steuerruders. Bild: Wikipedia Farbenprächtiges Bodenmosaik von einem der Nemi-Schiffe. Solche luxuriösen Ausstattungen zeigen: Die Schiffe waren keine einfachen Boote, sondern schwimmende Paläste mit massiven Aufbauten und repräsentativen Räumen. Bild: imago images / Insidefoto Rekonstruktion eines Prunkschiffs Caligulas: Auf dem Rumpf erheben sich tempelartige Bauten, Säulenhallen und Statuen. Die Darstellung macht deutlich, warum die Nemi-Schiffe als schwimmende Paläste galten – mehr Residenz als Schiff. Bild: IMAGO / Gemini Collection Nemi Schiffe Museum Eines der Nemi-Schiffe im eigens errichteten Museum am Ufer des Sees: Der gewaltige Rumpf steht unter der monumentalen Stahl- und Glasarchitektur, die in den 1930er-Jahren eigens für diese Sensation gebaut wurde. Bild: Wikipedia Benito Mussolini mit seiner Entourage bei der Eröffnung im neu errichteten Museum am Nemisee. Der Duce besichtigt eines der geborgenen Schiffe – die Präsentation der antiken Prunkschiffe wird zum machtpolitischen Prestigeprojekt des Regimes. Bild: United Archives / Bridgeman Images Der gewaltige Rumpf eines Nemi-Schiffs ruht im Museum auf einem eigens konstruierten Stahlgerüst. Massive Metallträger stützen die fragile Holzkonstruktion und verteilen das Gewicht, um das antike Prunkschiff dauerhaft zu sichern. Bild: Wikipedia Bronzenes Gorgoneion von einem der Nemi-Schiffe: eines von Hunderten kunstvollen Zierelementen, die bei der Bergung ans Licht kamen. Bild: Wikipedia Die Löwenprotomen mit rundem Querschnitt befanden sich als aufgestecktes Endstück an einer der beiden Ruderachsen. Bild: Wikipedia Bronzener Unterarm, der am Balken eines von zwei Ruderkästen des zweiten Schiffes angebracht gewesen war. Dieser diente neben apotropäischen Aspekten der Stabilisierung des jeweiligen Steuerruders. Bild: Wikipedia Farbenprächtiges Bodenmosaik von einem der Nemi-Schiffe. Solche luxuriösen Ausstattungen zeigen: Die Schiffe waren keine einfachen Boote, sondern schwimmende Paläste mit massiven Aufbauten und repräsentativen Räumen. Bild: imago images / Insidefoto Rekonstruktion eines Prunkschiffs Caligulas: Auf dem Rumpf erheben sich tempelartige Bauten, Säulenhallen und Statuen. Die Darstellung macht deutlich, warum die Nemi-Schiffe als schwimmende Paläste galten – mehr Residenz als Schiff. Bild: IMAGO / Gemini Collection

Doch je genauer Archäologen die Schiffe untersuchen, desto klarer wird:

Diese Funde sind weit mehr als politische Dekoration, sie sind auch für die Altertumsforscher eine wissenschaftliche Herausforderung.

Rettung unter Hochdruck

Bereits bei der Freilegung zeigt sich: Die Schiffsrümpfe sind in bemerkenswert gutem, wenn auch sehr fragilem Zustand. Selbst Stoffe, Metalle und Keramiken trotzten der Zeit.

Die eigentliche Herausforderung beginnt nach der Bergung:

Besonders empfindlich sind die Marmor-Fragmente der luxuriösen Ausstattung, die durch jahrhundertelange Lagerung in CO₂-reicher Umgebung porös geworden waren. Und auch das Holz stellt hohe Ansprüche an die Restauratoren.

Verschiedene Konservierungsmethoden werden geprüft, schliesslich liefert das Wikingerschiff-Museum in Oslo die entscheidende Methode: Mit in Lösungsmitteln verdünntem Pflanzenpech, mit dem die Holzrümpfe mehrfach behandelt werden.

Technik-Wunder aus der Antike

Für Fachleute sind die Nemi-Schiffe bis heute ein Glücksfall. Ihre Rümpfe zeigen hochentwickelte Techniken aus der frühen römischen Kaiserzeit: ineinandergreifende Holzelemente, Kupfer- und Holzdübel sowie sorgfältig abgedichtete Nähte.

Besonders auffällig ist eine mit Harz getränkte Wollstoffschicht, die die Schiffskörper wie eine zweite Haut umhüllt. Teile davon sind zusätzlich mit einer Art Bleifolie überzogen – ein Detail, das man von römischen Hochseeschiffen kennt.

Auf dieser Aufnahme ist die äussere Beschichtung des Rumpfes aus Wollstoffgewebe besonders deutlich zu erkennen. Bild: L'Archeologo Subacqueo, Anno VI, n. 3 (18), Settembre-Dicembre 2000

Aber trotz ihrer Dimensionen gelten die Barken – beide Schiffe messen über 70 Meter – als nicht seetüchtig.

Die meisten Experten vermuten, dass sie stationär oder allenfalls für zeremonielle Rundfahrten auf dem See eingesetzt wurden, gleichsam als schwimmende Paläste.

Hinweise auf massive Aufbauten und prachtvolle Ausstattung unterstützen diese These: Mosaikböden, Marmorsäulen, vergoldete Ziegel und kunstvolle Bronzedekorationen sind reichlich vorhanden. Selbst technische Details wie das Geländer bestanden aus kunstvoll gearbeiteten Bronzefiguren.

Das Kugellager-Rätsel von Nemi

Einzigartig sind zudem dei Funde von mechanischen Elementen. Darunter Plattformen auf echten Kugel- und Rollenlagern – die einzigen bekannten physischen Belege für derartige Technik in der Antike.

Auch Wasserleitungen für Kalt- und Warmwasser und Vorrichtungen wie Flaschenzüge, Pumpen und Schotten belegen einen technologischen Stand, der antiken Schiffen bislang nicht zugetraut wurde.

Drehplattform mit Kugellagern Erhaltene Kugellager im antiken Holzträger: Bronze-Kugeln mit seitlichen Zapfen, eingebettet in eine kreisförmige Konstruktion. Sie zeigen, dass auf den Nemi-Schiffen echte Rollmechanik eingesetzt wurde. Bild: Advances in Historical StudiesVol.08 No.03(2019). Die Skizze verdeutlicht das Prinzip: Mehrere Kugellager tragen eine runde Plattform. So konnten schwere Aufbauten oder Statuen nahezu reibungsarm bewegt werden – eine technische Meisterleistung. Bild: L'Archeologo Subacqueo,Anno VI, n. 3 (18), Settembre-Dicembre 2000 Nahaufnahme eines einzelnen bronzenen Kugellagers. Kugelkern und Achszapfen sind präzise gearbeitet – Hightech aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Bild: Advances in Historical StudiesVol.08 No.03(2019) Drehplattform mit Kugellagern Erhaltene Kugellager im antiken Holzträger: Bronze-Kugeln mit seitlichen Zapfen, eingebettet in eine kreisförmige Konstruktion. Sie zeigen, dass auf den Nemi-Schiffen echte Rollmechanik eingesetzt wurde. Bild: Advances in Historical StudiesVol.08 No.03(2019). Die Skizze verdeutlicht das Prinzip: Mehrere Kugellager tragen eine runde Plattform. So konnten schwere Aufbauten oder Statuen nahezu reibungsarm bewegt werden – eine technische Meisterleistung. Bild: L'Archeologo Subacqueo,Anno VI, n. 3 (18), Settembre-Dicembre 2000 Nahaufnahme eines einzelnen bronzenen Kugellagers. Kugelkern und Achszapfen sind präzise gearbeitet – Hightech aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Bild: Advances in Historical StudiesVol.08 No.03(2019)

Ausserdem wurde ein besonders raffinierter Anker geborgen: Ein Modell mit beweglich gelagerten Seitenarmen, die sich unebenem Untergrund anpassen konnten – und so eine schnellere und stabilere Verankerung ermöglichten.

Derartige Konstruktionen galten lange als unbekannt und wurden erst im 18. Jahrhundert von der britischen Marine erneut eingeführt.

Luxus – oder geheime Testplattform?

Angesichts dieser technischen Raffinessen hat Rosario D’Agata, heute Präsident der Stiftung Naves Nemorensis und Mitwirkender an früheren Rekonstruktionsarbeiten in Zusammenarbeit mit der Altertümerbehörde der Region Latium, eine alternative Deutung ins Spiel gebracht:

Die Schiffe könnten weniger luxuriöse Lustbarken gewesen sein – sondern vielmehr technologische Versuchsträger.

Dafür sprächen die zahlreichen Innovationen, die an den Wracks nachgewiesen wurden – ob Kugellager, mobile Ankersysteme bis hin zu frühesten Beispielen für Muschelschutz und Warmwasserversorgung. Besonders bemerkenswert: hauchdünne Bleiplatten, mit denen die Schiffsrümpfe beschlagen waren, sollten das Anhaften von Schalentieren verhindern – eine Art antikes Antifouling.

Diese Vermutung stützt auch der Wissenschaftshistoriker Antonio Lisi. Seiner Ansicht nach befand sich am Nemisee eine Werft der römischen Marine, in der Kriegsschiffe technologisch weiterentwickelt wurden.

Antike Ingenieure hätten dort stromlinienförmigere Bug- und Heckformen getestet, um die Manövrierfähigkeit zu verbessern – darunter ein bis zu 14 Meter hohes Heckruder, das als ältestes bekanntes Exemplar seiner Art gilt.

Belegen lassen sich diese Theorien bislang nicht. Weitere Untersuchungen an den Schiffskörpern könnten Klarheit bringen – doch dazu kommt es nicht.

Denn 1944 geschieht etwas, womit niemand gerechnet hätte.

1944: Feuersbrunst vernichtet die beiden Schiffe

Mitten in den letzten chaotischen Kriegsmonaten, erreicht der Zweite Weltkrieg den Nemisee. Deutsche Truppen befinden sich in der Region, die Front rückt näher.

Am 28. Mai 1944 betritt ein deutscher Artillerieleutnant das Schiffsmuseum in Nemi. Er kündigt an, vor dem Gebäude eine Geschützbatterie errichten zu wollen. Die Museumswärter müssen das Gelände verlassen.

In den darauffolgenden Tagen wird die deutsche Stellung von alliierten Aufklärern entdeckt und mehrfach unter Beschuss genommen – zunächst durch Artillerie, später auch durch Luftangriffe.

Das innere des Museum nach dem verheerenden Brand. Von den Prunkschiffen bleibt nur Asche. Das aus Stahl gefertigte Gestell ist eine erhöhte Stützkonstruktion, auf der die Galeeren ruhten. Bild: IMAGO/Bridgeman Images

Trotz der Angriffe bleibt das Museum vorerst intakt. Erst am Abend des 31. Mai, zwischen 19.50 Uhr und Mitternacht, bricht laut späteren Aussagen der zurückgekehrten Wärter ein Feuer aus. Die Flammen vernichten das Gebäude – und mit ihm die beiden Schiffe.

Fahrlässigkeit oder Absicht: Wer legte das Feuer?

Die genaue Ursache des Brandes ist bis heute nicht zweifelsfrei geklärt. In einigen Berichten ist von deutscher Fahrlässigkeit oder absichtlicher Zerstörung die Rede, andere Quellen vermuten eine Folge der Kampfhandlungen oder ein unbeabsichtigtes Feuer.

Im Jahr 2020 wendet sich Alberto Bertucci, Bürgermeister der Gemeinde Nemi, an die Öffentlichkeit: Nach Sichtung historischer Dokumente und Zeitzeugenberichte sei für ihn klar, dass deutsche Soldaten das Feuer vorsätzlich gelegt hätten.

Der Stadtrat beschliesst daraufhin, von der Bundesrepublik Deutschland Schadenersatz zu fordern. Ein spezialisierter Anwalt in Florenz wird mit dem Fall betraut. Mit möglichen Entschädigungszahlungen sollen Nachbauten der Caligula-Schiffe im Originalmassstab finanziert werden.

Nazis, oder doch die Alliierten?

2023 legen die Archäologen Flavio Altamura und Stefano Paolucci neue Erkenntnisse zur Brandursache vor. In ihrem Buch L’incendio delle navi di Nemi äussern sie die These, dass der Brand nicht durch deutsche Sabotage, sondern durch alliiertes Artilleriefeuer ausgelöst wurde.

Vier Einschlaglöcher im Museumsdach deuten laut den Autoren auf US-Granaten hin. Glühendes Schrapnell könnte die mit Teer imprägnierten Holzstrukturen entzündet haben.

Zudem verweisen Altamura und Paolucci auf propagandistische Interessen der Alliierten: Nach der heftig kritisierten Zerstörung von Monte Cassino habe man weiteren Reputationsschaden vermeiden wollen. Zeitgenössische Berichte seien daher stark von der psychologischen Kriegsführung mitgeprägt worden.

Die Brandursache bleibt damit umstritten. Klar ist hingegen: Die beiden Wracks, die fast zwei Jahrtausende im Schlamm des Sees überdauern, werden beim Brand innerhalb weniger Stunden vollständig zerstört.

Erhalten bleiben wenige Metallteile, verkohlte Überreste – und die umfassende wissenschaftliche Dokumentation der Jahre zuvor: Fotografien, Bauzeichnungen, Vermessungen und schriftliche Berichte. Sie bilden heute die wichtigste Grundlage für alle Rekonstruktionsversuche.

Was bleibt, wenn alles verloren ist?

Die Ironie der beiden Nemi-Schiffe: Ausgerechnet die antiken Texte, die Caligula als groteske Figur zeichnen, führten zu seinem greifbarsten Vermächtnis.

Und: Ausgerechnet ein autoritäres Regime lässt diese Zeugnisse ans Licht holen – nur damit sie wenige Jahre später im Krieg wieder untergehen.

Trotzdem sind die Nemi-Schiffe eine fast perfekte Archäologen-Story:

Am Anfang stehen konkrete Hinweise in antiken Quellen. Dann folgen über Jahrhunderte Funde, Tauchgänge und neue Ortungsversuche. Aber erst mit moderner Archäologie und der Technik des 20. Jahrhunderts wird die Bergung möglich.

Das eigentliche Vermächtnis liegt heute freilich nicht mehr im Originalmaterial, sondern in seiner Dokumentation. Was Archäologen, Ingenieure und Schiffbauexperten unter widrigsten Bedingungen sicherten, bleibt als wissenschaftlicher Gewinn.

Der Preis der Hybris

Und auch Caligulas Schicksal passt verblüffend gut in dieses Spannungsfeld von Glanz und Untergang. Nach nur vier Jahren als Kaiser fiel er 41 nach Christus einem Attentat seiner eigenen Prätorianer zum Opfer – ausgelöst nicht nur durch seinen autokratischen Stil und exzentrischen Kult um die eigene Person, sondern auch durch die massiven Staatsschulden, die sein verschwenderischer Lebensstil und teure Prestigeprojekte hinterlassen hatten.

Den ersten Teil der Geschichte über die spektakulären Funde am Nemisee bei Rom kannst du hier lesen.

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