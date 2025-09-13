Gate Gourmet 2025 Gate Gourmet befindet sich direkt neben dem Flughafen Zürich. Bild: blue News In der Küche wird gerade Gemüse gedämpft für die First Class und Business Class. Bild: blue News Jedes Essen wird heruntergekühlt, so hält es sich besser. Das Essen wird mit einer Frist von maximal 12 Stunden vor dem Abflug vorbereitet. Bild: blue News Ein Einblick in die hauseigene Patisserie. Darauf ist Gate Gourmet besonders stolz. Bild: blue News Dieses Dessert wurde von einem Sternekoch entworfen – und in der Küche von Gate Gourmet schliesslich produziert. Bild: blue News Beim Anrichten kommen schliesslich alle Produkte zusammen. Die Mahlzeit muss wie auf dem Bild aussehen. Bild: blue News Regelmässig wird auch mit einem Sternekoch zusammengearbeitet. Dieses Hummer-Gericht wurde beispielsweise von Heiko Nieder kreiert. Bild: blue News Ja, sogar Kaviar und Blattgold werden in der Luft serviert. Bild: blue News Gate Gourmet 2025 Gate Gourmet befindet sich direkt neben dem Flughafen Zürich. Bild: blue News In der Küche wird gerade Gemüse gedämpft für die First Class und Business Class. Bild: blue News Jedes Essen wird heruntergekühlt, so hält es sich besser. Das Essen wird mit einer Frist von maximal 12 Stunden vor dem Abflug vorbereitet. Bild: blue News Ein Einblick in die hauseigene Patisserie. Darauf ist Gate Gourmet besonders stolz. Bild: blue News Dieses Dessert wurde von einem Sternekoch entworfen – und in der Küche von Gate Gourmet schliesslich produziert. Bild: blue News Beim Anrichten kommen schliesslich alle Produkte zusammen. Die Mahlzeit muss wie auf dem Bild aussehen. Bild: blue News Regelmässig wird auch mit einem Sternekoch zusammengearbeitet. Dieses Hummer-Gericht wurde beispielsweise von Heiko Nieder kreiert. Bild: blue News Ja, sogar Kaviar und Blattgold werden in der Luft serviert. Bild: blue News

Wie kommen die Mahlzeiten eigentlich ins Flugzeug? Ein Blick in die Grossküche von Gate Gourmet in Zürich zeigt, wie Essen entwickelt, produziert und schliesslich an Bord gebracht wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gate Gourmet in Zürich ist einer der grössten Anbieter für Airline-Catering weltweit und versorgt jährlich hunderte Millionen Passagiere mit Mahlzeiten.

Von der Menü-Entwicklung mit Sterneköchen über die strenge Kontrolle und Verarbeitung von Lebensmitteln bis hin zum Anrichten laufen alle Prozesse nach klaren Qualitäts- und Hygienestandards ab.

blue News durfte einen Blick hinter die Kulissen werfen – und zeigt, wie das Essen entsteht, das im Flugzeug serviert wird. Mehr anzeigen

Hast du dich schon einmal gefragt, was eigentlich hinter dem Tablett steckt, das dir im Flugzeug serviert wird? Während du in zehntausend Metern Höhe dein Menü auspackst, liegt die eigentliche Arbeit weit unter den Wolken: beispielsweise in der Küche von Gate Gourmet in Zürich.

Diese befindet sich am Flughafen Zürich direkt neben den Rollfeldern. Gate Gourmet ist der weltweit führende Anbieter von Airline-Catering und sorgt dafür, dass die Bäuche der Passagiere im Flugzeug gefüllt sind.

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1992 als Tochtergesellschaft der Swissair. Heute ist die Firma in über 60 Ländern auf sechs Kontinenten zu finden und beliefert jährlich über 700 Millionen Passagiere.

Doch wie funktioniert das mit dem Essen fürs Flugzeug genau? blue News durfte einen Blick hinter die Kulissen werfen:

Die Menü-Entwicklung

Der Zauber beginnt bereits in der Testküche bei der Menü-Entwicklung. Vier Experten tüfteln hier an neuen Kreationen, die je nach Airline, Flugdistanz, Menütyp und Budget ganz unterschiedlich ausfallen. Dabei geht es nicht um gewöhnliches Bordessen, sondern um Spitzenküche.

Regelmässig werden sogar Sterneköche ins Boot geholt, die ihre eigenen Menüs für bestimmte Airlines entwerfen. So wird auf einer Airline aktuell ein Menü von Heiko Nieder, vom Zürcher Hotel «The Dolder Grand», serviert.

Bevor ein Menü tatsächlich in Produktion geht, bekommen die Kund*innen eine Auswahl präsentiert – inklusive Testessen. Danach werden Bestellungen Monate im Voraus platziert, damit alle Zutaten rechtzeitig verfügbar sind.

Denn die Dimensionen sind enorm: Was in der Testküche vielleicht als ein Kilogramm Kartoffelstock beginnt, entspricht in der Realität schnell 125 Kilo pro Tag. Oft sind die Mengen so gross, dass selbst Grosshändler wie Migros oder Coop ihre Regale nicht ausreichend füllen können, wenn Gate Gourmet bestellt.

Und noch ein «Fun Fact»: Bereits seit 15 Jahren wird offiziell nicht mehr mit Aromat gekocht. Wer das Pulvergewürz dennoch vermisst, bekommt es an Bord auf Wunsch in einem kleinen Döschen zum Darüberstreuen. Apropos Besonderheiten: Sogar ein Fondue wird auf Wunsch im Flugzeug serviert – Patrick Dudler, Küchenchef und Leiter der Produktentwicklung, macht’s möglich.

Die Warenannahme

Schon bei der Warenannahme beginnt der streng geregelte Ablauf. Hier treffen Obst, Gemüse, Paniermehl, eingelegte Gurken und all die anderen Zutaten ein, die später in den Bordmahlzeiten verarbeitet werden.

Täglich werden rund 8500 Artikel angeliefert – und keiner davon gelangt ungeprüft ins Lager. Jede Lieferung wird kontrolliert: Beim frischen Gemüse wird zum Beispiel die Temperatur exakt gemessen. Denn nur, wenn sie innerhalb der vorgeschriebenen Werte liegt, darf die Ware überhaupt weiterverarbeitet werden.

Gate Gourmet hält zwar einen kleinen Grundstock an Lebensmitteln bereit, doch der Grossteil der Produkte wird erst nach den Wünschen der Fluggesellschaften bestellt. Die Kund*innen geben dabei genau vor, was sie ihren Passagieren servieren möchten – von der Auswahl der Zutaten bis hin zu deren Qualität. So entscheiden die Airlines beispielsweise auch, ob das Fleisch konventionell oder in Bio-Qualität auf den Teller kommt.

Die Küche

Die Gate-Gourmet-Küche in Zürich gilt auch als «grösste Küche der Schweiz». Täglich werden hier bis zu 120 Rezepte umgesetzt – das entspricht 48'000 bis 65'000 Mahlzeiten, die in mehreren Etappen produziert werden.

Damit dieser gigantische Ablauf reibungslos funktioniert, herrschen strenge Hygienevorschriften: Jeder Mitarbeitende trägt Haarnetz, Bartnetz, Handschuhe und einen weissen Mantel – vom Kopf bis zu den Schuhen ist alles kontrolliert.

Die Küche selbst ist ein Schmelztiegel der Kulturen: Menschen aus 64 Nationen arbeiten hier zusammen, verteilt auf vier verschiedene Küchenbereiche. Das zeigt sich auch auf den Tellern – chinesische Köche kümmern sich um authentische chinesische Gerichte, während koreanische oder thailändische Spezialitäten von Köchen aus diesen Ländern zubereitet werden.

Es gibt auch eine eigene Halal-Küche mit speziell geschultem Personal. Und übrigens werden die Mahlzeiten mit einer Frist von maximal 12 Stunden vor dem Abflug vorbereitet. Besonders stolz ist Gate Gourmet auf seine hauseigene Patisserie, die in der Branche mittlerweile selten geworden ist. Auch in der kalten Küche entstehen bis zu 80 Prozent der Speisen noch in Handarbeit.

Und was essen Fluggäste eigentlich am häufigsten? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, aber vieles deutet darauf hin, dass Gerichte wie Polenta, Poulet oder Rindsfilet zu den Dauerbrennern gehören. Ganz gleich aber, was auf dem Teller landet: Das Gewicht jeder Mahlzeit muss genau stimmen. Für die Pilot*innen sind diese Zahlen essenziell, denn sie fliessen direkt in die Berechnungen für den gesamten Flug ein – zusammen mit der Treibstoffmenge und anderen Faktoren.

Das Anrichten

Hier kommen schliesslich alle Produkte zusammen: beim Anrichten. Auch dafür gibt es bei Gate Gourmet eine eigene Station. Hier kommt es nicht nur auf Präzision, sondern auch auf Tempo an. Jede Portion wird unter genau kontrollierten Bedingungen zusammengestellt, denn die Temperatur darf dabei nicht über den vorgeschriebenen Wert steigen. Deshalb ist der gesamte Prozess exakt getaktet: Vom ersten Handgriff bis zum fertig angerichteten Teller läuft alles nach der Stoppuhr.

Die «Special Meal»-Abteilung

Eine immer grössere Rolle spielt die Abteilung für «Special Meals». Hier entstehen all jene Gerichte, die nicht der klassischen Standardmahlzeit entsprechen. Dazu zählen medizinisch notwendige Speisen – etwa für Passagiere mit Glutenunverträglichkeit oder Diabetes –, genauso wie ethnische Menüs, Kindergerichte, vegetarische und vegane Gerichte.

Das Besondere an dieser Abteilung: Selbst kurz vor Abflug können noch Mahlzeiten zubereitet werden – falls sich ein Passagier in letzter Minute umentscheidet oder spontan ein spezielles Menü benötigt.

Beladung

Bevor das Essen an Bord eines Flugzeugs gelangt, durchläuft es einen aufwendigen Prozess. Sind die Trolleys mit Speisen, Getränken und Ausrüstung fertig bestückt, werden sie zunächst ein letztes Mal kontrolliert, damit sich keine unerlaubten Gegenstände wie Waffen darin befinden.

Erst nach dieser Sicherheitsprüfung werden die Wagen fest verschlossen und auf spezielle Hubfahrzeuge verladen, die sie direkt zum Flugzeug bringen.

Bevor das Essen serviert wird, richtet es das Bordpersonal auf Tellern an. Dafür werden sie auch speziell geschult. Gate Gourmet kocht vor allem für die First- und Business Class.

Und was ist mit den Economy-Passagieren? Diese Mahlzeiten werden in Deutschland hergestellt und in die Schweiz geliefert. Bei Gate Gourmet werden sie lediglich zwischengelagert und schliesslich im Flugzeug serviert.