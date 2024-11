Bötschi fragt Daniel Ziegler: Zwei Synchronschwimmer, ein Bass und ganz viel Pasta Daniel Ziegler ist der musikalischste Komiker weit und breit. Der 51-Jährige aus dem Appenzell Ausserrhoden bereitet ein neues Programm vor. Im «Bötschi fragt» beweist er zudem, dass er wunderbar Pasta kochen kann. 26.11.2024

Daniel Ziegler ist der musikalischste Komiker weit und breit. Der 51-Jährige aus Appenzell Ausserrhoden bereitet ein neues Soloprogramm vor. Im «Bötschi fragt» beweist er zudem, dass er wunderbar Pasta kochen kann.

B. Bötschi, C. Thumshirn, A. Kammer Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Komiker Daniel Ziegler hat drei grosse Leidenschaften: Er machte den Bass zum Soloinstrument, ist ein hervorragender Koch und geht fast jeden Tag schwimmen.

blue News Redaktor Bruno Bötschi besuchte den 51-Jährigen in seiner Heimat und ging mit ihm ins Hallenbad.

Weil Schwimmen bekanntlich hungrig macht, lud der Komiker den Journalisten danach zu sich nach Hause zu einem Teller Pasta ein.

«Kochen ist für mich Entspannung», so Ziegler. Mehr anzeigen

«Ich schwimme jeden Tag anderthalb Kilometer», sagt Daniel Ziegler. Er sei kein Extremsportler, so der Komiker, aber irgendwann sei er genervt gewesen von seinem Bäuchlein.

Als dieses zum Bauch zu werden drohte, zog der 51-Jährige die Reissleine. Ziegler kocht und isst gerne. Weil er diese beiden Leidenschaften unbedingt beibehalten wollte, fing er an zu Schwimmen.

Was lag also näher, den Komiker beim Training im Hallenbad in Herisau AR zu besuchen. Dort wird schnell klar, dass Ziegler super fit ist, derweil der blue News Redaktor mehr Talent im Synchronschwimmen und auf der Wasserrutsche beweist.

Ziegler wollte die perfekte Tomatensauce zubereiten

Daniel Ziegler stand einst zusammen mit Komikerkollege Simon Enzler auf der Bühne. Noch grösser Bekanntheit erlangte er durch seine Auftritte in den Jahren 2013 bis 2016 mit Bass in der sonntäglichen SRF-Satiresendung «Giacobbo/Müller».

In seinem letzten Soloprogramm «Bassta» verband Ziegler seine Leidenschaften auf der Bühne. Er kochte und machte Musik. Nichts Geringeres als die perfekte italienische Tomatensauce wollte er vor den Augen seines Publikums zubereiten.

Aktuell ist Daniel Ziegler mit den Vorbereitungen für sein neustes Soloprogramm beschäftigt, dass am 11. Januar 2025 Premiere feiert. Es heisst «Ziegler Runde».

Seinem Instrument, dem Bass, bleibt der Komiker auch diesmal treu. Und sonst so? Das erfährst du im Video.

Daniel Ziegler: «Kochen ist für mich Entspannung»

Weil Schwimmen bekanntlich hungrig macht, hat Daniel Ziegler den Journalisten nach dem Hallenbad zu sich nach Hause ein – auf einen Teller Pasta alla Parmigiana.

«Kochen ist für mich Entspannung», sagt Ziegler, dessen Vater und auch die Schwester dem Kochberuf professionell nachgehen.

In der Küche des Komikers wird schnell klar, dass der Apfel nicht weit vom Stamm gefallen ist und dass der Musiker ebenfalls ein hervorragender Koch ist.

Mit Worten geht Daniel Ziegler deutlich weniger verschwenderisch um. «Man muss nicht immer labern», sagt er und lacht. Das hat auch mit seiner Heimat zu tun.

Musik und Humor prägen Zieglers Kindheit

Daniel Ziegler ist in Gais AR aufgewachsen. Das sei eine Region, in der die Leute ihre Neugierde zu verstecken versuchen, sagte er einst.

Musik und Humor prägten den Komiker bereits in seiner Kindheit: Seine Mutter spielte Hammondorgel. Lief die Kabarettsendung «Spasspartout» im Radio, hörte die Familie zu.

Als er ins Gymnasium kam, wechselte Daniel Ziegler den Kanton und besuchte das katholische Kollegium im nahen Appenzell AI.

Dort passierten zwei Dinge, die sein Leben prägten: In einer Heavy-Metal-Band beginnt er Bass zu spielen («einer musste es tun»), und er trifft Simon Enzler zum ersten Mal.

Die Premiere von «Ziegler Runde» findet am Samstag, 11. Januar 2025, in der Alten Stuhlfabrik in Herisau statt. Tickets und weitere Spieldaten gibt es hier.

Mehr Videos aus dem Ressort