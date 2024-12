Astrologin Monica Kissling hat in die Sterne geschaut und verrät, wie du 2025 zu deinem Glücksjahr machst. Zwilling-Geborene haben zwischen 21. Mai und 21. Juni Geburtstag.

2025 ist ein besonderes Jahr. Es ist ein Jahr des Übergangs in eine neue Epoche. Vieles muss losgelassen werden, Neues zuerst entdeckt und gestaltet werden.

Das grosse blue News Jahreshoroskop: Astrologin Monica Kissling hat in die Sterne geschaut und sagt dir, was sie für dich bereithalten.

Du bist ein Glückspilz: Für dich hält das neue Jahr ganz viele angenehme Überraschungen bereit.

Zum einen sind das vielversprechende berufliche Perspektiven, die du mit viel Selbstvertrauen ergreifen darfst. Bilde dich dazu entsprechend weiter. Neues zu lernen, fällt dir jetzt besonders leicht und macht entsprechend Spass.

Zur Person: Monica Kissling

blue News

Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate, leitet Workshops und ist Buchautorin. Seit 1987 ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig. Der nächste Visionstag findet am 29. März 2025 statt.