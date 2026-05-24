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Das Alte Ägypten gibt neue Geheimnisse preis Luxor öffnet 3300 Jahre alte Gräber mit spektakulären Alltagsszenen

Christian Thumshirn

24.5.2026

Das Alte Ägypten gibt neue Geheimnisse preis – Luxor öffnet 3300 Jahre alte Gräber mit spektakulären Alltagsszenen

Das Alte Ägypten gibt neue Geheimnisse preis – Luxor öffnet 3300 Jahre alte Gräber mit spektakulären Alltagsszenen

Luxor wird zur Bühne neuer Sensationen: Zwei restaurierte Gräber mit aussergewöhnlich gut erhaltenen Wandmalereien sind jetzt zugänglich – das Luxor-Museum zeigt zum ersten Mal die originale Verschlusswand aus Tutanchamuns Grab.

18.05.2026

Luxor wird zur Bühne neuer Sensationen: Zwei restaurierte Gräber mit aussergewöhnlich gut erhaltenen Wandmalereien aus der Blütezeit des Pharaonenreichs sind jetzt zugänglich – das Luxor-Museum zeigt zum ersten Mal die originale Verschlusswand aus Tutanchamuns Grab.

Christian Thumshirn

24.05.2026, 07:12

Die Totenstadt von Theben-West in Oberägypten gilt als eines der am besten erforschten archäologischen Gebiete der Welt – und überrascht Archäologen trotzdem immer wieder.

Gräber und Geheimnisse

Nun sorgen gleich mehrere Entdeckungen in Luxor für Aufsehen: Zwei erst vor wenigen Jahren freigelegte Gräber aus der Zeit der 18. Dynastie sind erstmals zugänglich. Gleichzeitig zeigt das Luxor-Museum ein Objekt, das bislang noch nie öffentlich zu sehen war: die originale Verschlusswand aus Tutanchamuns Grab.

Ägyptisches Alltagsleben vor 3300 Jahren

Besonders eindrücklich sind die hervorragend erhaltenen Wandmalereien in den beiden Gräbern. Genau solche Alltagsszenen stehen heute im Zentrum moderner Archäologie: Denn nicht nur Pharaonen und Goldschätze interessieren Forschende, sondern vor allem das Leben der Menschen hinter den Monumenten.

Warum die Bilder aus Luxor deshalb so besonders sind, erfährst du im Video oben.

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