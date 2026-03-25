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30 Jahre nach dem Kosovo-Krieg Massengräber entdeckt – doch Tausende Familien warten bis heute auf Gewissheit

Christian Thumshirn

25.3.2026

30 Jahre nach Kosovo-Krieg – Massengräber entdeckt – Tausende Familien warten bis heute auf Gewissheit

30 Jahre nach Kosovo-Krieg – Massengräber entdeckt – Tausende Familien warten bis heute auf Gewissheit

Fast 30 Jahre nach dem Krieg suchen Tausende Familien im Kosovo noch immer nach den Überresten ihrer getöteten Angehörigen. Neue Massengräber werden entdeckt – doch ohne Infos aus Serbien stockt die Aufklärung.

25.03.2026

Fast 30 Jahre nach dem Krieg suchen Tausende Familien im Kosovo noch immer nach den Überresten ihrer getöteten Angehörigen. Neue Massengräber werden entdeckt – doch ohne Infos aus Serbien stockt die Aufklärung.

Christian Thumshirn

25.03.2026, 18:25

Der Krieg ist seit Jahrzehnten vorbei – doch für viele Familien im Kosovo dauert er bis heute an. Rund 13'000 Menschen starben im Konflikt 1998/99, etwa 4000 gelten als vermisst. Zwar konnten Tausende Opfer inzwischen identifiziert werden. Rund 1600 Menschen sind aber bis heute verschwunden. Immer wieder werden neue Massengräber entdeckt – mit Spuren, die erschüttern: Leichen wurden verlegt, zerstört oder verbrannt, um Verbrechen zu vertuschen.

Zermürbende Suche nach Gewissheit

Die Aufarbeitung ist mühsam und wird oft politisch blockiert. Wichtige Informationen fehlen, etwa aus Militärarchiven. Gleichzeitig stehen Forensiker vor einer enormen Herausforderung: Viele Überreste sind so stark beschädigt, dass eine Identifizierung Jahre dauern kann – wenn sie überhaupt gelingt. In Laboren lagern Hunderte Fälle, ungelöst.

Ein Leben im Wartestand

Für die Angehörigen bedeutet das vor allem eines: ein Leben im Wartestand. Ihnen bleibt weiterhin nur die Hoffnung, irgendwann Klarheit zu haben. Und wenigstens einen Ort, an dem sie trauern können.

Das Video zeigt, wie diese Suche heute aussieht – und warum sie für viele zur jahrzehntelangen Belastung wird.

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