China und Indien kämpfen ums Wasser Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören

Von Christian Thumshirn

4.10.2025

China und Indien kämpfen ums Wasser – Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören

China und Indien kämpfen ums Wasser – Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören

Am Siang-Fluss im Nordosten Indiens drohen mehrere Staudämme das Leben tausender Ureinwohner*innen zu zerstören. Für das indigene Volk der Adi geht es um Leben und Tod. Warum, erfährst du im Video.

02.10.2025

Am Siang-Fluss im Nordosten Indiens drohen mehrere Staudämme das Leben tausender Ureinwohner*innen zu zerstören. Für das indigene Volk der Adi geht es um Leben und Tod. Warum, erfährst du im Video.

Von Christian Thumshirn

04.10.2025, 18:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Indien und China ringen um die Wasserkraft des Himalaya und die Kontrolle der dortigen Flüsse.
  • Mega-Staudämme bedrohen Dörfer, Felder und die Kultur der Adi. Die Ethnie der Adi gehört zu den grössten Gruppen der Adivasi, den Ureinwohner*innen von Indien.
  • Hinter der Stromerzeugung und dem Hochwasserschutz steckt ein strategischer Machtkampf.
Mehr anzeigen

Indien und China liefern sich einen Wettlauf ums Wasser am Siang-Fluss  im Himalaya.

Während China flussaufwärts in Tibet das gigantische Yarlung-Tsangpo-Projekt baut, plant Indien in Arunachal Pradesh einen Mega-Staudamm am Siang-Fluss.

Hochwassersicherung versus Geopolitik

Offiziell dienen die beiden Mega-Staudämme der Hochwassersicherung und Stromerzeugung. In Wahrheit sind die Bauwerke jedoch Teil eines geopolitischen Schachzugs, um die Kontrolle über die lebenswichtigen Flüsse zu sichern.

Machtspiele auf Kosten der Adi

Für das indigene Volk der Adi in Arunachal Pradesh bedeuten die beiden Mega-Staudämme eine existenzielle Bedrohung. Laut dem Siang Indigenous Farmers' Forum (SIFF) könnten 40 Dörfer entlang des Siang-Flusses betroffen sein. 27 davon würden vollständig überflutet werden, weitere 13 verlören ihre Felder.

Bis zu 100'000 Menschen der Adi-Gemeinschaft würden damit ihre Lebensgrundlage verlieren.

Wie sich der Wettlauf um den Himalaya-Fluss entwickelt und welche Folgen er für die indischen Ureinwohner*innen haben könnte, zeigt unser Video-Explainer.

Kampf gegen die Wüste – So wollen China und Afrika ihr Land vor dem Sand retten

Kampf gegen die Wüste – So wollen China und Afrika ihr Land vor dem Sand retten

China steht vor einer gigantischen Aufgabe: Bis 2050 will es seine Wüsten mit einem Grüngürtel aus Bäumen umgeben haben. Ende November 2024 feierte das Projekt einen Teilerfolg. Und in Afrika ist die Sahara angezählt.

10.01.2025

