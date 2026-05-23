Hanoi erstickt im Verkehr – Millionen Benzin-Töffs prägen das Stadtbild – doch ein Verbot scheitert vorerst Während in der Schweiz Motorräder meist Hobby und Freiheit bedeuten, sind sie in Hanoi überlebenswichtig. Doch die Millionen Benzin-Töffs hüllen die Millionenstadt in Smog – und bringen die Regierung mit ihrem Verbotsplan an ihre Grenzen. 19.05.2026

Während in der Schweiz Motorräder meist Hobby und Freiheit bedeuten, sind sie in Hanoi überlebenswichtig. Doch die Millionen Töffs hüllen die Millionenstadt in Smog – und bringen die Regierung mit ihrem umstrittenen Verbotsplan an ihre Grenzen.

Die vietnamesische Hauptstadt Hanoi kämpft seit Jahren mit massiver Luftverschmutzung. Als Hauptgrund gelten die Millionen Benzin-Töffs und Roller, die täglich durch die engen Strassen der Metropole drängen. Die Regierung wollte deshalb eigentlich schrittweise Verbrenner aus dem Zentrum verbannen und stärker auf Elektrofahrzeuge setzen.

Millionen Töffs, dicke Luft

Doch der Widerstand ist gross: Viele Menschen können sich ein neues E-Fahrzeug kaum leisten oder zweifeln an der Ladeinfrastruktur.

Die eindrücklichen Bilder zeigen, wie extrem der Verkehr in Hanoi tatsächlich ist – und weshalb die Debatte über Smog und Mobilität das Land beschäftigt.

Die ganzen Szenen im Video oben.

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