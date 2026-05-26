Schutzanzüge, Chlor und Angst vor Ansteckung – Mitten im Ebola-Ausbruch begraben Spezialteams die Toten im Kongo Mehr als 900 Infizierte und über 200 Tote: Die Ebola-Epidemie im Osten des Kongo verschärft sich weiter. Um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, setzen Behörden bei Beerdigungen auf strenge Schutzmassnahmen. 26.05.2026

Mehr als 900 Infizierte und über 200 Tote: Die Ebola-Epidemie im Osten des Kongo verschärft sich weiter. Um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, setzen Behörden bei Beerdigungen auf strenge Schutzmassnahmen.

Die Ebola-Epidemie im Osten der Demokratischen Republik Kongo gerät zunehmend ausser Kontrolle. Nach Angaben der Behörden und internationaler Hilfsorganisationen wurden inzwischen mehr als 900 Infektionen registriert, über 200 Menschen sind bereits gestorben.

Besonders betroffen sind die Provinzen Ituri und Nord-Kivu – Regionen, die seit Jahren unter Konflikten, Vertreibung und schwacher Gesundheitsversorgung leiden.

Beerdigungen gelten als besonders grosses Risiko

Die Weltgesundheitsorganisation spricht von einer «extrem ernsten» Lage. Als besonders gefährlich gelten traditionelle Beerdigungen, bei denen Angehörige direkten Kontakt mit den Verstorbenen haben.

In der Stadt Bunia versuchen Spezialteams deshalb mit sogenannten «würdigen und sicheren Bestattungen», die Ausbreitung des tödlichen Virus einzudämmen – unter strengsten Schutzmassnahmen.

Wie das funktionieren soll, zeigt das Video oben.

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