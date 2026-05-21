«Commander in Beef» geht gerade viral – Na, erinnert dich dieser Büffel an jemanden? Mit blonder Mähne und grossem Star-Auftritt erobert dieser Büffel gerade das Internet. In Bangladesch strömen Hunderte Menschen zur Farm – weil der tierische VIP sie auffällig an jemanden erinnert. Aber an wen nur? 21.05.2026

Mit blonder Mähne und grossem Star-Auftritt erobert dieser Büffel gerade das Internet. In Bangladesch strömen Hunderte Menschen zur Farm – weil der tierische VIP sie auffällig an jemanden erinnert. Aber an wen nur?

Jeder kennt sie: Menschen – oder eben Tiere – mit einer Frisur, einem Blick oder einer Ausstrahlung, die sofort Erinnerungen wecken. Manche Doppelgänger wirken dabei fast ein bisschen zu perfekt, um Zufall zu sein.

Markenzeichen: blonde Mähne

Genau das passiert gerade diesem Büffel aus Bangladesch. Seine markante blonde Mähne und der selbstbewusste Auftritt haben ihm längst Kultstatus im Netz eingebracht – auch wenn offiziell natürlich jede Ähnlichkeit rein zufällig ist.

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