Mit dem Elektroauto oder -roller durch die Stadt? E-Mobilität entlastet den Verkehr, was Lärm und Emissionen betrifft, sollte aber nicht das Velofahren oder Zufussgehen ersetzen. Bild: Pixabay/Mircea Iancu

Wer mit dem Elektroauto nachhaltiger unterwegs sein will, muss im Voraus einiges beachten. Swisscom zeigt dir, wie der Umstieg für Unternehmen funktioniert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Autos mit Elektroantrieb sind eine beliebte Alternative zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren.

E-Mobilität kann nachhaltig sein, wenn die Fahrzeuge umweltfreundlich produziert sind, als Ersatz fürs Auto mit Verbrennungsmotor eingesetzt werden und mit Strom aus erneuerbaren Energien geladen werden.

Swisscom stellt ihre Fahrzeugflotte in der Schweiz bis 2030 komplett auf Elektromobilität um.

In vielen Schweizer Städten hat das Velofahren längst das Autofahren ersetzt – und das aus gutem Grund: Velofahren hält fit, ist umweltfreundlich und erspart einem die Suche nach Parkplätzen.

Leider eignet es sich aber nicht für alle Fahrten – etwa mit viel Gepäck, bei Niederschlag oder wenn der Weg zur Arbeit oder an die Uni schlicht zu weit ist.

In den letzten Jahren hat die Elektromobilität in der Schweiz erheblich an Bedeutung gewonnen, und es gibt immer mehr öffentliche E-Ladestationen. E-Autos sind immer beliebter, denn sie bieten ein leises und angenehmes Fahrerlebnis.

Aber – ist E-Mobilität wirklich nachhaltig?

Kein Ersatz fürs Velofahren

Autos mit Elektroantrieb sind nur unter Umständen eine empfehlenswerte Mobilitätslösung:

Nämlich, wenn sie umweltfreundlich produziert sind, als Ersatz fürs Autos mit Verbrennungsmotoren eingesetzt werden und mit Strom aus erneuerbaren Energien geladen sind. Zufussgehen und Velofahren schneiden dennoch deutlich besser ab, machen Spass und halten fit.

In der Schweiz wechseln immer mehr Firmen zu E-Mobilität. Für alle, die beruflich weite Strecken fahren, viel transportieren oder abgelegene Orte erreichen müssen, können E-Autos eine gute Alternative sein, denn sie fahren emissionsfrei und haben eine bessere Klimabilanz als Verbrennungsmotoren, wenn sie Ökostrom nutzen.

Der Strommix in der Schweiz besteht zu über 75 Prozent aus erneuerbaren Energien. Für das Laden der Elektroautos bedeutet dies, dass sie grösstenteils mit umweltfreundlicher Energie unterwegs sind. Wer seinen ökologischen Fussabdruck weiter reduzieren will, lädt das E-Auto an der heimischen Photovoltaikanlage.

Swisscom stellt die Fahrzeugflotte um

Auf Mobilität angewiesen sind auch die Servicetechniker*innen von Swisscom. Sie warten Antennen in abgelegenen Bergregionen und besuchen Kund*innen im ganzen Land.

Swisscom unterhält mit 2500 Nutzfahrzeugen und Personenwagen einen der grössten Firmenfuhrparks der Schweiz. Dieser soll bis 2030 vollständig auf E-Mobilität umgestellt werden.

«Unsere Fahrzeugflotte ist für die Hälfte unserer direkten CO₂-Emissionen verantwortlich. Durch die geplante vollständige Umstellung auf Elektromobilität ab 2030 werden die Scope-1-Emissionen unserer Flotte auf Netto-Null gesenkt. Das ist ein erheblicher Beitrag zu unserem Netto-Null-Ziel.» Michael Klasa Head of Mobility von Swisscom

Motoren verursachen bei der Verbrennung von Kraftstoffen grosse Mengen an CO₂ und anderen Treibhausgasen, wodurch die Luftqualität leidet und ein grosser CO₂-Fussabdruck entsteht.

Mit dem Wechsel auf Elektroautos leisten Firmen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Es gilt aber: Velo fahren ist weiterhin die nachhaltigste Lösung und hält fit.