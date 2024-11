Kinderfotos im Internet teilen: Tipps von Medienprofis Eltern oder Grosseltern meinen es oft nicht böse, wenn sie Fotos ihrer Kinder ins Netz stellen. Doch damit können sie die Privatsphäre der Kinder verletzen. Bild: Pexels, Markus Spiske Am Online-Elternabend von Swisscom beantworten drei Medienprofis Fragen zum Thema Sharenting, unter anderem Michael In Albon, Jugendmedienschutz-Beauftragter bei Swisscom. Bild: Swisscom Auch die Psychologin Stephanie Karrer gibt am 19. November Tipps, wie Eltern die Privatsphäre ihres Kindes im Internet schützen. Bild: Swisscom Als Vater befasst sich der Medienexperte Reto Fehr täglich mit dem Thema Sharenting – und darf beim Online-Elternabend natürlich nicht fehlen. Bild: Swisscom Durch den Abend führt TV-Moderatorin Claudia Lässer. Bild: Swisscom Kinderfotos im Internet teilen: Tipps von Medienprofis Eltern oder Grosseltern meinen es oft nicht böse, wenn sie Fotos ihrer Kinder ins Netz stellen. Doch damit können sie die Privatsphäre der Kinder verletzen. Bild: Pexels, Markus Spiske Am Online-Elternabend von Swisscom beantworten drei Medienprofis Fragen zum Thema Sharenting, unter anderem Michael In Albon, Jugendmedienschutz-Beauftragter bei Swisscom. Bild: Swisscom Auch die Psychologin Stephanie Karrer gibt am 19. November Tipps, wie Eltern die Privatsphäre ihres Kindes im Internet schützen. Bild: Swisscom Als Vater befasst sich der Medienexperte Reto Fehr täglich mit dem Thema Sharenting – und darf beim Online-Elternabend natürlich nicht fehlen. Bild: Swisscom Durch den Abend führt TV-Moderatorin Claudia Lässer. Bild: Swisscom

Das Teilen von Kinderfotos im Internet birgt Gefahren. Am Online-Elternabend auf blue Zoom und im blue Zoom Livestream am 19. November, 20 Uhr, sprechen Medienexperten und Eltern über Datenmissbrauch, Mobbing und andere Risiken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Noch bevor Kinder ein eigenes Profil haben, landen ihre Fotos in sozialen Netzwerken.

Das Teilen von Kinderfotos und -videos im Netz gefährdet die Privatsphäre und Sicherheit des Kindes.

Tipps für Eltern und Erziehungsberechtigte gibt es live am 19. November, 20 Uhr, beim Online-Elternabend von Swisscom. Mehr anzeigen

Wer zum Thema «Sharenting» recherchiert, wie Kinderbilder im Internet geteilt werden, muss nicht lange suchen: Das Internet ist ein wahrer Tummelplatz für Bilder und Videos unserer Kleinsten.

Ob auf WhatsApp, Facebook, Instagram oder TikTok: Obwohl viele Kinder selbst noch keinen eigenen Account in den sozialen Netzwerken haben, sind sie hier schon mächtig präsent.

Mit dem Teilen von Kinderbildern im Netz bringen Eltern, Grosseltern und andere Erziehungsberechtigte ihr Familienglück zum Ausdruck. Das hat Folgen für die Kinder, denn es gefährdet ihre Privatsphäre und Sicherheit.

Das Internet vergisst nie

Sind Fotos und Videos vom Nachwuchs erst einmal hochgeladen, haben selbst Erwachsene nicht mehr in der Hand, was mit diesen Aufnahmen geschieht. Darum sollten Eltern genau überlegen, was sie teilen und mit wem.

In Gruppenchats ist das Potenzial besonders hoch, die Kontrolle über Bilder zu verlieren, weil Freunde und Familie Aufnahmen mit einem Klick weiterschicken, meist in guter Absicht.

Auch auf Profil- und Titelbildern von Social-Media-Profilen sind Kinder oft abgebildet. Diese Fotos sind schnell verbreitet, denn sie sind das Erste, was Personen sehen, die dein Profil besuchen oder deinen Beitrag kommentieren.

Das Recht am eigenen Bild

Kinder haben das Recht, über ihre digitale Identität selbst zu entscheiden. Wenn Erziehungsberechtigte im Netz das Gesicht ihres Kindes oder dessen vollen Namen öffentlich machen, verletzen sie damit die Rechte ihres Kindes.

Für Cyberkriminelle ist es ein Leichtes, an diese Informationen zu gelangen und sie weiterzuverbreiten, auch im Darknet. Mittlerweile kann Künstliche Intelligenz sogar verpixelte Bilder rekonstruieren. Darum gilt: Besser kein Gesicht zeigen, anstatt es verpixelt zu veröffentlichen.

Was für Eltern eine süsse Momentaufnahme ist, finden Kinder oft peinlich: ein Foto von der Velofahrt, die im Schlamm endet, verkleidet im Fastnachtskostüm oder eingeschlafen am Tisch. Geteilte Kinderfotos bieten Angriffsfläche für Mobbing in der Schule, wenn wegen eines Bildes beispielsweise fiese Spitznamen erfunden oder Memes erstellt werden.

Am Online-Elternabend über Sharenting sprechen

Obwohl Sharenting, also das Teilen von Kinderfotos im Internet, weit verbreitet ist und Risiken birgt, wird selten darüber gesprochen. Um Eltern und Erziehungsberechtigte zu bestärken, organisiert Swisscom gemeinsam mit blue News am Dienstag, 19. November, 20 Uhr, einen kostenlosen Online-Elternabend.

Im Gespräch mit Claudia Lässer geben drei Fachpersonen Empfehlungen zum Umgang mit Kinderbildern im Netz. Eltern und Erziehungsberechtigte können während der Sendung Fragen im Live-Chat stellen.

Wer sich bereits vor dem Online-Elternabend schlaumachen will, findet auf Swisscom Campus hilfreiche Informationen rund ums Thema Mediensicherheit.

Kinderbilder teilen: So schützt du die Privatsphäre von Kindern im Netz Zeige keine Gesichter von Kindern.

Teile keine peinlichen oder intimen Situationen, im Zweifel lieber darauf verzichten.

Teile so wenig Informationen wie möglich, lass sensible Informationen weg.

Prüfe deine Datenschutzeinstellungen, teile Inhalte nur mit vertrauenswürdigen Personen.

Nutze verschlüsselte Messaging-Dienste.

Bitte grössere Kinder vor der Veröffentlichung um ihr Einverständnis. Mehr anzeigen