Buddeln allein reicht nicht, es wird tief gegraben. Um der Klimaerwärmung entgegenzuwirken, kann CO₂ unterirdisch gespeichert werden – in über tausend Meter Tiefe. Bild: Pexels, David Kanigan

Im Kanton Zürich testen Forscher*innen, ob eine CO₂-Einspeisung auch in Schweizer Böden möglich ist – und zwar in enormen Tiefen. Swisscom unterstützt das Forschungsprojekt.

Um der Klimaerwärmung entgegenzuwirken, braucht es CO₂-Reduktion und ergänzend auch CO₂-Entfernung und -Speicherung.

Das Gas wird zum Beispiel aus der Atmosphäre abgeschieden und tief unter die Erdoberfläche gepumpt, wo es durch undurchlässige Deckschichten in der Tiefe gehalten wird.

Ein Pilotprojekt der ETH Zürich prüft, ob CO₂-Einspeisung im Schweizer Untergrund in der Zürcher Gemeinde Trüllikon möglich ist.

CO₂-Emissionen entstehen im Alltag hauptsächlich durch Strom, Mobilität und – besonders in der kalten Jahreszeit und abhängig vom System – beim Heizen. Wer Solarenergie nutzt und Velo fährt, leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Auch Unternehmen wie Swisscom übernehmen Verantwortung für die ausgestossenen Emissionen, indem möglichst viel reduziert wird – mindestens 90 Prozent bis 2035.

Für ihre noch nicht reduzierten direkten Emissionen engagieren sie sich ausserhalb der eigenen Wertschöpfungskette. Aber was passiert eigentlich mit diesen Restemissionen?

Um herauszufinden, wie Länder und Unternehmen ihren ökologischen Fussabdruck weiter verkleinern, lohnt sich tatsächlich ein Blick zu unseren Füssen: Böden sind natürliche Kohlenstoffsenken und dienen mithilfe technischer Methoden als langfristige CO₂-Speicher, die die Umwelt entlasten.

CO₂-Speicherung: Export ins Ausland

Um CO₂ im Untergrund zu lagern, braucht es mehr als Spaten und Rechen. Denn: Das Gas wird über tausend Meter tief unter die Erdoberfläche in poröse Gesteinsschichten gepumpt, wo es nicht mehr entweichen kann. Dort wandelt es sich über lange Zeiträume hinweg in mineralische Formen um und bleibt fest im Gestein gebunden.

Bisher exportierte die Schweiz in einzelnen Pilotversuchen bereits CO₂ ins Ausland. Diese Länder verfügen über alte Öl- und Gasfelder und riesige Formationen unter dem Meeresboden, die sich dazu eignen, grosse Mengen CO₂ dauerhaft zu speichern. Das entlastet die Atmosphäre, ist aber auch teuer und ersetzt Bemühungen zur CO₂ -Reduktion nicht.

Wer die Schweiz schon einmal durchreist hat, weiss: Sie grenzt weder ans Meer noch verfügt sie über erschöpfte Öl- oder Gasfelder. Forscher*innen untersuchen derzeit auch hierzulande neue Möglichkeiten zum CO₂-Management.

Innovative Projekte: Bohrloch in Trüllikon

Das Pilotprojekt CITru testet unter der Leitung der ETH Zürich gerade ein stillgelegtes Bohrloch in der Gemeinde Trüllikon in Zürich. Es ist das erste Projekt, das die Durchführbarkeit eines CO₂-Einspeisetests im Schweizer Untergrund prüft, um zu erforschen, wie sich CO₂ dort verhält.

Swisscom unterstützt CITru und weitere Projekte zur CO₂-Entfernung und engagiert sich damit aktiv für den Klimaschutz. Das Unternehmen reduziert auch eigene Emissionen kontinuierlich. Damit soll Netto-Null nicht nur erreicht, sondern langfristig erhalten werden.

6 Fakten zur CO₂-Speicherung Um die Erderwärmung von maximal 1.5 Grad Celsius einzuhalten, braucht es mehr Technologien, um CO₂ zu entfernen, abzuscheiden oder zu speichern. Swisscom fördert diese Technologien.

Mittels Negativemissionstechnologien (NET) wird CO₂ aus der Atmosphäre abgeschieden. Es gibt natürliche (zum Beispiel Aufforstung) und technische Technologien dafür.

Bei technischen Technologien liegt CO₂ als Produkt in komprimierter Form vor und muss eingelagert werden.

Bei der Speicherung im Untergrund wird CO₂ aufgefangen, transportiert und im tiefen Untergrund gespeichert, statt in die Luft zu gehen.

Das verringert die Menge an CO₂ in der Atmosphäre und bremst die Klimaerwärmung.

Expert*innen prüfen, wie sich das CO₂ im Untergrund verhält.