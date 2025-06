KI hilft Eltern dabei, im Nu einzigartige Gutenachtgeschichten zu erschaffen. Der richtige Medienumgang ist dabei entscheidend. Bild: KI, generiert mit Adobe Firefly

KI schafft neue Möglichkeiten, birgt aber auch Risiken. Swisscom vermittelt spielerisch Tipps zum Medienumgang.

In Kooperation mit Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Text-KIs bieten Unterstützung für personalisierte Gutenachtgeschichten, ersetzten aber keinen Menschen.

Ein kreativer Zugang zu KI hilft Kindern und Erwachsenen dabei, sich vor Risiken zu schützen.

Swisscom gibt einen neuen Ratgeber heraus, der die Medienkompetenz stärkt und wichtige Tipps zum Umgang mit KI enthält. Mehr anzeigen

Eltern, Göttis und Tanten und kennen es: Der Tag war lang, und die Kinder wünschen sich vor dem Schlafengehen noch eine Gutenachtgeschichte – aber nicht einfach irgendeine! Die Kinder haben genaue Vorstellungen, wovon sie handeln soll: von Monsterprinzessinnen, bärtigen Delfinen oder vom Besuch des Tausendfüsslers im Maniküre-Studio.

Wer bei der Erzählung einer persönlichen Geschichte Unterstützung braucht, kann zu einem Hilfsmittel greifen und Kinderaugen zum Strahlen zu bringen: Mithilfe einer Text-KI können Erwachsene ganz einfach ihre Ideen für eine persönliche Gutenachtgeschichte mit Textinputs oder Bildern anreichern. Das ersetzt zwar nicht den Menschen, bietet aber zusätzlich lustige und spannende Möglichkeiten.

KI: Medienkompetenz durch Kreativität

Künstliche Intelligenz kann kreative Texte erstellen, zum Beispiel Gutenachtgeschichten. Mit dem richtigen Prompt entscheiden Eltern anhand ihrer eigenen Vorstellungen, wo die Reise hingehen soll, und erzählen die Geschichte selbst. Die KI dient dabei als Hilfsmittel. Doch – wie genau funktioniert das eigentlich?

Nach dem Sammeln der Wünsche, die in der Geschichte vorkommen sollen, erfolgt der nächste Schritt: Eltern erstellen einen möglichst klaren Auftrag, also einen Prompt, an die KI. Zum Beispiel: «Erzähle eine unterhaltsame Gutenachtgeschichte über die mutige Eule Elfriede auf Schatzsuche im Schwarzwald.»

Nachdem die KI die Geschichte erstellt hat, können Eltern sie individuell anpassen. Findet die Eule auf ihrer Suche nach dem Schatz vielleicht einen Weggefährten oder muss Rätsel lösen? Wer für die Geschichte noch nach passenden Bildern sucht, kann diese mit einer Bild-KI ganz einfach selbst kreieren.

Ratgeber KI: Tipps und Inputs

Künstliche Intelligenz birgt Risiken wie Fake News, bietet aber auch Chancen. Ein kreativer und entdeckender Zugang zu KI hilft Heranwachsenden und Eltern dabei, sich vor diesen Risiken zu schützen und sich mit KI vertraut zu machen. Der spielerische Umgang stärkt das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten.

Mit einer neuen Kampagne will Swisscom Eltern und Kinder im verantwortungsvollen Umgang mit KI unterstützen und aufzeigen, dass dank neuer Technologien unzählige Möglichkeiten entdeckt werden können. Im Zentrum der Geschichte steht ein Spot mit der sechsjährigen Mia und ihrem Vater, der mithilfe von KI eine personalisierte Geschichte über eine Prinzessin erstellt, die auch ein Monster sein möchte.

Zusätzlich veröffentlicht Swisscom einen digitalen Ratgeber auf der Plattform Swisscom Campus, der beim Einstieg in das Thema KI unterstützt.

1. Wünsche sammeln Eltern und Kinder überlegen gemeinsam, wer in der Geschichte vorkommen soll und wohin das Abenteuer geht. Mehr anzeigen

2. Auftrag formulieren Wenn die Idee bereit ist, wird ein klarer Auftrag, also ein Prompt, in die Text-KI eingetippt. Mehr anzeigen

3. Geschichte anpassen Nicht spannend genug? Lasst die Text-KI die Geschichte weiter ausbauen. Legt die Hauptfigur vielleicht einen Zwischenstopp ein oder findet einen Weggefährten? Mehr anzeigen