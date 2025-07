Ob zum Erstellen einer massgeschneiderten Reiseroute, zur Budgetplanung oder als Sprachassistenz: Für die Ferienplanung ist KI ein hilfreicher Begleiter. Bild: Pexels, Andrea Piacquadio

Die Sommerferien stehen vor der Tür – und sie zu planen ist oft zeitaufwendig. KI hilft dir bei der Packliste und erstellt mit dem richtigen Prompt sogar personalisierte Reiserouten.

Künstliche Intelligenz hilft bei der Ferienplanung – etwa mit Reiserouten, Packlisten und Ausflugstipps.

Je konkreter der Auftrag an die KI ist, desto passender und individueller sind die Ergebnisse.

Wichtig dabei ist, die gelieferten Informationen zu überprüfen und Buchungen selbst zu machen.

Die Sommerferien rücken näher – und mit ihnen der Wunsch nach Erholung. Ob entspannte Tage am Meer, ein Städtetrip oder Ferien im Wohnwagen:

Wer gut plant, kann die Reise entspannter geniessen und muss am Zielort wenig organisieren.

Die Recherche nach Reiserouten und die Suche nach günstigen Unterkünften nimmt oft mehr Zeit in Anspruch, als einem lieb ist. Wer diese Zeit besser nutzen möchte, beauftragt eine KI mit der Erstellung einer Reiseroute. Mit einem präzise formulierten Prompt, also dem Auftrag an die KI, liefert sie passende Vorschläge.

So wichtig ist der Prompt

Unterschiedliche Vorstellungen von den Traumferien sorgen in einigen Haushalten für hitzige Diskussionen: Während die einen am liebsten faul am Strand liegen möchten, sind die anderen auf Suche nach Abenteuer, Outdoor-Aktivitäten, kulinarischen Erlebnissen und möchten kulturelle Sehenswürdigkeiten besuchen.

Um die Vorlieben unter einen Hut zu bringen, ist der Prompt entscheidend, zum Beispiel: «Erstelle eine zweiwöchige Reiseroute für Italien, die Rom, Florenz und Venedig umfasst. Ich interessiere mich für lokale Küche, historische Stätten und Familienaktivitäten.»

KI liefert daraufhin eine massgeschneiderte Reiseroute: In Rom der Besuch im Kolosseum, Vatikan und ein Pasta-Workshop für Familien, Pisa bietet sich als Tagesausflug von Florenz aus an und in Venedig schlägt die KI eine Gondelfahrt Kinder vor. Die dazugehörigen Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Anreisewege sollten überprüft werden, da die KI nicht immer auf die neusten Daten zurückgreift.

Je genauer der Auftrag an die KI ist, desto passendere Informationen liefert sie. Wer mit der Antwort noch nicht zufrieden ist, kann die Suche durch Folgefragen spezifizieren oder verschiedene Formulierungen ausprobieren.

Kompetent unterwegs mit KI-Übersetzungen

Egal, ob es nach Frankreich, Japan oder Brasilien geht – KI unterstützt Reisende auch vor Ort: Bei spontanen Planänderungen liefert sie schnell Informationen und KI-gestützte Übersetzungsdienste helfen dabei, Sprachbarrieren zu überwinden.

Tipps für erfolgreiches Prompten Spezifisch sein : Je genauer die Anfrage, desto personalisierter ist das Ergebnis. Erkläre möglichst genau, was du suchst.

Kontext geben : Informationen wie Reisezeitraum, Budget und Interessen helfen der KI, Vorschläge zu machen, die zu dir passen.

Experimentieren : Wer verschiedene Formulierungen ausprobiert, erzielt bessere Ergebnisse. Manchmal erreichst du mit einer kleinen Anpassung des Promptes ein besseres Ergebnis.

Folgefragen stellen: Oft ist das erste Ergebnisse noch nicht perfekt. Stelle weitere Fragen oder gib mehr Vorgaben, um die Vorschläge zu verfeinern.ds Mehr anzeigen