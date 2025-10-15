Der siebenjährige Leo aus Opfikon ZH wird seit Ende Februar vermisst. Bild: Handout/Kapo ZH

Die Polizei sucht nach der 54-jährigen Roswitha Wüthrich und ihrem siebenjährigen Sohn Leo. Seit Ende Februar sind die beiden von ihrem Wohnort im Glattpark in Opfikon ZH verschwunden.

Die gesuchte Roswitha Wüthrich ist von kräftiger Statur und rund 167 Zentimeter gross. Sie hat braune Augen, ihre dunkelbraunen Haare trug sie zuletzt schulterlang, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Der siebenjährige Leo ist gemäss der Vermisstenmeldung etwa 110 Zentimeter gross, hat eine schlanke Statur, dunkelblonde, leicht gewellte Haare und braune Augen. Bezüglich der Bekleidung der beiden gesuchten Personen können keine Angaben gemacht werden.

In Spanien oder Deutschland vermutet

Laut «20 Minuten» sind Mutter und Sohn seit dem 24. Februar 2019 an ihrem Wohnort Glattpark in Opfikon verschwunden. Die aus Berlin stammende Wüthrich habe Leos Vater damals erklärt, dass sie mit dem Kind im süddeutschen Raum Ferien machen wolle.

Die Mutter des Buben, die 54-jährige Roswitha Wüthrich, schickte dem Kindsvater bereits Karten aus Spanien. Bild: Handout/Kapo ZH

Der Mann, ein von Wüthrich getrennt lebender Schweizer, habe im März von seinem Besuchsrecht Gebrauch machen wollen, die beiden damals jedoch nicht zuhause angetroffen und daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattet. Nachdem die Polizei zunächst erfolglos Abklärungen im Umfeld der Vermissten vorgenommen hat, geht sie nun an die Öffentlichkeit.

Wie «20 Minuten» vom Kindsvater erfuhr, vermutet er die beiden in Spanien oder Deutschland. Von seiner Ex-Frau habe er zwischenzeitlich zwei Postkarten aus Spanien erhalten. Wüthrich habe aber auch ihre deutsche Heimat vermisst.

Mutter und Sohn waren schon einmal verschwunden

Es sei auch nicht das erst Mal gewesen, dass die Frau mit dem Sohn verschwunden sei. Allerdings sei sie dann rasch wieder aufgetaucht. Nun habe sie aber ihre Wohnung gekündigt, das Kennzeichen für ihr Auto abgegeben und Bargeld mitgenommen.

Der Mann, der sich mit der Frau das Sorgerecht für Leo teilt, erklärte gegenüber «20 Minuten»: «Ich vermisse meinen Sohn sehr und hoffe, dass er bald wieder nach Hause kommt.»

Personen, die Angaben über den Aufenthalt der Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

Bilder aus der Schweiz