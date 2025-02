Heranwachsende sind im Internet oft schädlichen Inhalten ausgesetzt. Der Online-Elternabend von Swisscom hilft dabei, einen sicheren Umgang zu finden. Bild: Pexels, Max Fischer

Am Dienstag, 25. Februar, 20 Uhr, ist es so weit: Am Online-Elternabend von Swisscom auf Youtube und blue Zoom D zeigen Expert*innen, wie man Kinder und Jugendliche sicher im Netz begleitet.

Das Internet ist fester Teil des Alltags von Jugendlichen und Erwachsenen. Dennoch sind junge Nutzer*innen oft ungefilterten und unangemessenen Inhalten ausgesetzt. Dazu zählen neben Gewaltvideos und Pornografie auch Sucht-Mechanismen in Spielen, übertriebene Schönheitsideale oder Fake News.

Eltern stehen vor neuen Herausforderungen, wenn es darum geht, ihre Kinder im Netz zu schützen, denn: Was sich früher durch Kindersicherungen beschränken liess, ist heute viel unübersichtlicher. Erziehungsberechtigte bekunden Mühe, die Kontrolle zu haben über die Inhalte, denen Heranwachsende ausgesetzt sind.

Eltern und Lehrpersonen wissen: Schutz und Begleitung im Netz sind heute wichtiger denn je. Doch was bedeutet richtige Begleitung in der digitalen Welt, die ständig wächst und sich verändert?

Praktische Tipps von Expert*innen

Damit Eltern sich einen Überblick über den digitalen Dschungel verschaffen können, sind praktische Hilfsmittel und Ratschläge gefragt. Der kostenlose Online-Elternabend von Swisscom ist ein wichtiger Beitrag dafür.

Am Dienstag, 25. Februar 2025, 20 Uhr, bietet Swisscom auf blue Zoom D und Youtube einen Online-Elternabend an, um Eltern für schädliche Inhalte zu sensibilisieren und ihnen praktische Hilfsmittel an die Hand zu geben.

Es gibt die Möglichkeit während der Livesendung Fragen im Youtube-Chat zu stellen, die von Expert*innen direkt beantwortet werden.

Digitale Verantwortung für Gross und Klein

Expert*innen wie der Swisscom-Jugendmedienschutzbeauftragte Michael In Albon und die Gründerin der Elternplattform «mal ehrlich», Andrea Jansen, kommen am Elternabend zu Wort. Auch Regula Bernhard-Hug, Geschäftsleiterin von Kinderschutz Schweiz, ist dabei.

Sie erklären im Gespräch mit Claudia Lässer, welche Risiken online lauern und wie Eltern darauf reagieren können. Inhaltsbeschränkungen sind zwar ein erster Schritt, doch für eine nachhaltige Begleitung der Kinder sind vor allem offene Gespräche und Aufklärung entscheidend.

