Bitte nur eingeladene Gäste: Der Schutz im Internet ist genauso wichtig wie das Abschliessen der Haustür. Bild: Pexels, Pavel Danilyuk

Unsere Daten im Internet sind so wertvoll wie das eigene Zuhause. Diese Tipps helfen, die digitale Haustüre abzuschliessen und sich vor Online-Gefahren zu schützen.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Internet birgt Gefahren wie Phishing, Identitätsdiebstahl und Deepfakes durch KI.

Massnahmen wie das Überprüfen von Links und Programme wie Passwortmanager helfen dabei, sich vor Datendiebstahl zu schützen.

KI erleichtert Online-Betrug, weil Sprachmodelle die typischen Sprachfehler früherer Online-Betrugsversuche ersetzen. Mehr anzeigen

Viele Internetnutzer*innen kennen es: Vermeintliche Postzustellungen oder ausstehende Zahlungen von Online-Shops im E-Mail-Postfach, die mit enormer Dringlichkeit zum Anklicken von Links oder Öffnen von Anhängen auffordern.

Was im ersten Moment Angst auslöst, entpuppt sich in den meisten Fällen als Phishing – eine Form des Cyberangriffs, bei dem Betrüger gefälschte E-Mails senden, um persönliche Daten wie Passwörter oder Kreditkartendaten zu stehlen.

Während Phishing-Angriffe früher durch Rechtschreibfehler und unpersönliche Anreden schnell erkennbar waren, ist heute genaueres Hinsehen gefragt.

Internetbetrüger nutzen vermehrt KI-Sprachmodelle, die typische Sprachfehler vermeiden. Auch diese Betrugsversuche lassen sich erkennen und abwehren.

Cybersecurity: so wichtig wie das Abschliessen der Haustüre

So wie wir unsere Haustüre abschliessen, um Einbrecher fernzuhalten, müssen wir auch unser Online-Zuhause vor Gefahren schützen. Starke Passwörter sind das Schloss zu Geräten und Konten, und Passwort-Manager speichern komplexe Zifferkombinationen, ohne dass man sie auswendig wissen muss.

Als doppeltes Schloss eignet sich die Zwei-Faktor-Authentifizierung: Selbst wenn sich Fremde Zugang zu Passwörtern verschaffen, verwehrt ein zweiter Code ihnen den Zugang zu Konten und Daten.

Wer zusätzlich Apps nur aus offiziellen Stores lädt, die Firewall aktiviert und Antivirenprogramme nutzt, ist besser geschützt.

Cyberkriminelle entwickeln immer neue Strategien. Geräte-Updates passen das System an neue Angriffsmethoden an und sollten immer auf dem neusten Stand sein. Bei der Nutzung des öffentlichen WLANs, beispielweise im Zug oder an Flughäfen, sollten Nutzer*innen Websites und Links immer überprüfen – zum Beispiel darauf, ob die Verbindung durch https:// in der URL geschützt ist.

KI: Sichere Nachbarschaft im Netz?

Mittels Künstlicher Intelligenz lassen sich schnell und einfach fehlerfreie Texte und E-Mails schreiben. Davon profitiert leider nicht nur der Lebenslauf: Betrüger*innen können mithilfe von KI falsche Shops oder überzeugende Nachrichten generieren.

8 Tipps für deine Online-Sicherheit Starke Passwörter verwenden

Passwortmanager nutzen

Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren

Öffentliches WLAN mit Vorsicht nutzen

E-Mail-Anhänge und Links vorsichtig öffnen

Software und Betriebssystem regelmässig aktualisieren

Öffentliche Profile und Datenschutzeinstellungen anpassen

Misstrauisch sein bei Angeboten, die zu gut sind, um wahr zu sein. Mehr anzeigen

Um herauszufinden, wer sich wirklich hinter einer dubiosen E-Mail verbirgt, sollte die Absenderadresse sorgfältig überprüft und Online-Shops im Zweifelsfall über offizielle Kanäle kontaktiert werden.

Wer das Surfen im Internet gut vorbereitet und einige Tipps beachtet, schützt sich effektiv vor Identitätsdiebstahl, Viren und Phishing. Auf Swisscom Campus gibt es weitere Tipps und Ratgeber zum Thema KI, Cybersecurity und Medienkompetenz.