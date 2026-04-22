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Cyber Security Hacker ausgesperrt – der Schlüssel zu deinem Online-Zuhause

In Kooperation mit Swisscom

22.4.2026

Bitte nur eingeladene Gäste: Der Schutz im Internet ist genauso wichtig wie das Abschliessen der Haustür.
Bitte nur eingeladene Gäste: Der Schutz im Internet ist genauso wichtig wie das Abschliessen der Haustür.
Bild: Pexels, Pavel Danilyuk

Unsere Daten im Internet sind so wertvoll wie das eigene Zuhause. Diese Tipps helfen, die digitale Haustüre abzuschliessen und sich vor Online-Gefahren zu schützen.

In Kooperation mit Swisscom

22.04.2026, 07:02

22.04.2026, 10:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Internet birgt Gefahren wie Phishing, Identitätsdiebstahl und Deepfakes durch KI.
  • Massnahmen wie das Überprüfen von Links und Programme wie Passwortmanager helfen dabei, sich vor Datendiebstahl zu schützen.
  • KI erleichtert Online-Betrug, weil Sprachmodelle die typischen Sprachfehler früherer Online-Betrugsversuche ersetzen.
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Viele Internetnutzer*innen kennen es: Vermeintliche Postzustellungen oder ausstehende Zahlungen von Online-Shops im E-Mail-Postfach, die mit enormer Dringlichkeit zum Anklicken von Links oder Öffnen von Anhängen auffordern.

Was im ersten Moment Angst auslöst, entpuppt sich in den meisten Fällen als Phishing – eine Form des Cyberangriffs, bei dem Betrüger gefälschte E-Mails senden, um persönliche Daten wie Passwörter oder Kreditkartendaten zu stehlen.

Während Phishing-Angriffe früher durch Rechtschreibfehler und unpersönliche Anreden schnell erkennbar waren, ist heute genaueres Hinsehen gefragt.

Internetbetrüger nutzen vermehrt KI-Sprachmodelle, die typische Sprachfehler vermeiden. Auch diese Betrugsversuche lassen sich erkennen und abwehren.

Cybersecurity: so wichtig wie das Abschliessen der Haustüre

So wie wir unsere Haustüre abschliessen, um Einbrecher fernzuhalten, müssen wir auch unser Online-Zuhause vor Gefahren schützen. Starke Passwörter sind das Schloss zu Geräten und Konten, und Passwort-Manager speichern komplexe Zifferkombinationen, ohne dass man sie auswendig wissen muss.

Keine Wertsachen im Keller. Wie Einbrecher vorgehen – und wie du dich vor ihnen schützt

Keine Wertsachen im KellerWie Einbrecher vorgehen – und wie du dich vor ihnen schützt

Als doppeltes Schloss eignet sich die Zwei-Faktor-Authentifizierung: Selbst wenn sich Fremde Zugang zu Passwörtern verschaffen, verwehrt ein zweiter Code ihnen den Zugang zu Konten und Daten.

Wer zusätzlich Apps nur aus offiziellen Stores lädt, die Firewall aktiviert und Antivirenprogramme nutzt, ist besser geschützt.

Cyberkriminelle entwickeln immer neue Strategien. Geräte-Updates passen das System an neue Angriffsmethoden an und sollten immer auf dem neusten Stand sein. Bei der Nutzung des öffentlichen WLANs, beispielweise im Zug oder an Flughäfen, sollten Nutzer*innen Websites und Links immer überprüfen – zum Beispiel darauf, ob die Verbindung durch https:// in der URL geschützt ist.

KI: Sichere Nachbarschaft im Netz?

Mittels Künstlicher Intelligenz lassen sich schnell und einfach fehlerfreie Texte und E-Mails schreiben. Davon profitiert leider nicht nur der Lebenslauf: Betrüger*innen können mithilfe von KI falsche Shops oder überzeugende Nachrichten generieren.

8 Tipps für deine Online-Sicherheit

  • Starke Passwörter verwenden
  • Passwortmanager nutzen
  • Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren
  • Öffentliches WLAN mit Vorsicht nutzen
  • E-Mail-Anhänge und Links vorsichtig öffnen
  • Software und Betriebssystem regelmässig aktualisieren
  • Öffentliche Profile und Datenschutzeinstellungen anpassen
  • Misstrauisch sein bei Angeboten, die zu gut sind, um wahr zu sein.
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Um herauszufinden, wer sich wirklich hinter einer dubiosen E-Mail verbirgt, sollte die Absenderadresse sorgfältig überprüft und Online-Shops im Zweifelsfall über offizielle Kanäle kontaktiert werden.

Wer das Surfen im Internet gut vorbereitet und einige Tipps beachtet, schützt sich effektiv vor Identitätsdiebstahl, Viren und Phishing. Auf Swisscom Campus gibt es weitere Tipps und Ratgeber zum Thema KI, Cybersecurity und Medienkompetenz.

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit Swisscom entstanden

Swisscom setzt sich für ökologische, soziale sowie wirtschaftliche Nachhaltigkeit ein: für Klimaschutz, einen nachhaltigen Lebensstil und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Das führende ICT-Unternehmen der Schweiz wurde bereits mehrfach für sein langjähriges Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet und zählt gemäss «TIME Magazine» zu den 500 nachhaltigsten Unternehmen der Welt im Jahr 2025. Swisscom Campus bietet wertvolles Wissen und Tipps rund um digitale Medien und deren Nutzung im Alltag.

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