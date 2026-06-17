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Cyber-Security Hacker entwaffnen – so wirksam sind Software-Updates

In Kooperation mit Swisscom

17.6.2026

Ob Kreditkartendaten, Passwörter oder Chatverläufe: Regelmässige Geräte-Updates schliessen Sicherheitslücken und schützen deine Daten.
Ob Kreditkartendaten, Passwörter oder Chatverläufe: Regelmässige Geräte-Updates schliessen Sicherheitslücken und schützen deine Daten.
Bild: Pexels, Kaboompics

Viele Menschen schützen ihr Zuhause mit Schlössern oder einem Feuerlöscher – vernachlässigen aber die Sicherheit ihrer digitalen Geräte. Dabei wehren Software-Updates Cyberangriffe wirksam ab.

In Kooperation mit Swisscom

17.06.2026, 07:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Veraltete Software enthält Sicherheitslücken und erleichtert Cyberangriffe.
  • Regelmässige Updates schützen vor Datendiebstahl, stärken die Sicherheit und verbessern die Leistung von Geräten.
  • Automatische Updates sind sicher und bequem, können aber unerwartete Änderungen mit sich bringen.
Mehr anzeigen

Viele kennen die Situation: Während der Lieblingsserie, bei einer wichtigen Internetrecherche oder mitten in einer konzentrierten Arbeitsphase erscheint auf dem Bildschirm die Meldung: «Es sind Updates verfügbar. Bitte starten Sie Ihren Computer neu.»

Dass das System oft in unpassenden Momenten an Updates erinnert, ist reiner Zufall. Weil Updates Zeit beanspruchen, den Arbeitsfluss unterbrechen und bestimmte Funktionen verändern, sind sie wenig beliebt. Doch – weshalb sind regelmässige Software-Updates eigentlich so wichtig?

Schutz vor Cyberangriffen

Die Software von Laptops oder Smartphones lässt sich mit einem Haus vergleichen. So regelmässig, wie wir zu Hause ein- und ausgehen, bewegen wir uns auch in unserem Online-Zuhause. Von Zeit zu Zeit fallen Renovierungsarbeiten an, und wer kaputte Dachziegel ersetzt oder das Türschloss austauscht, schützt sich vor Einbrechern und Witterung.

Auch unser digitales Zuhause weist Schwachstellen auf. Veraltete Apps oder Betriebssysteme erleichtern es Cyberkriminellen, Malware, also schädliche Software, zu installieren, Daten zu stehlen oder auf Webcams zuzugreifen. Dies geschieht beispielsweise durch Phishing-Angriffe oder bei der Nutzung öffentlicher WLAN-Netze.

Weil sich Technologien und die Strategien von Hackern ständig verändern, entwickeln Technikunternehmen kontinuierlich Patches und Updates. Diese schliessen Sicherheitslücken und schützen vor Cyberangriffen. Nutzer*innen sollten Updates regelmässig installieren und nur im Ausnahmefall auf «später erinnern» klicken – besonders, wenn das Gerät für sensible Anwendungen wie E-Banking, Online-Shopping oder die Steuererklärung genutzt wird.

Bequem und sicher: automatische Updates

Updates schützen Geräte, verbessern ihre Leistung und sensibilisieren Benutzer*innen für digitale Sicherheit. Wer sich fragt: «Warum erinnert mich mein System nie an Updates?», hat womöglich die Funktion «automatische Updates» aktiviert. In diesem Fall lädt das System die neusten Sicherheitsverbesserungen im Hintergrund, ohne dass eine Zustimmung erforderlich ist. Das ist bequem und besonders sicher.

Automatische Updates haben jedoch auch Nachteile. Sie erfordern einen Neustart und überraschen manchmal durch einen hohen Datenverbrauch. Zudem ändern manche Apps nach einem Update ihre Berechtigungen. Deshalb sollten Nutzer*innen ihre Datenschutzeinstellungen regelmässig überprüfen.

Wer mehr über Geräte-Updates und Sicherheit im Internet erfahren möchte, findet auf Swisscom Campus hilfreiche Tipps und Ratgeber.

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit Swisscom entstanden

Swisscom setzt sich für ökologische, soziale sowie wirtschaftliche Nachhaltigkeit ein: für Klimaschutz, einen nachhaltigen Lebensstil und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Das führende ICT-Unternehmen der Schweiz wurde bereits mehrfach für sein langjähriges Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet und zählt gemäss «TIME Magazine» zu den 500 nachhaltigsten Unternehmen der Welt im Jahr 2025. Swisscom Campus bietet wertvolles Wissen und Tipps rund um digitale Medien und deren Nutzung im Alltag.

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