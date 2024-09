Wer beim Schreiben schnell neue Ideen entwickeln oder einfache Aufgaben erledigen möchte, dem helfen KI-Textprogramme. Bild: Pexels, Canva Studio

KI-Textprogramme sind faszinierende Werkzeuge, die uns im Alltag eine Menge Arbeit abnehmen. Doch – wie genau funktioniert das mit der künstlichen Intelligenz eigentlich?

In Kooperation mit Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen KI-Textprogramme generieren automatisch Texte und unterstützen so beim Schreiben.

Viele KI-Anbieter ermöglichen das Hochladen und Bearbeiten von Dokumenten.

Das Wissen einer KI ist durch die Datenbasis begrenzt, mit der sie trainiert wurde. Mehr anzeigen

Wir alle kennen es: Die Bewerbung sollte bis zum Abend fertig sein, doch die Zeit wird knapp, oder eine gute Idee für einen Text will uns einfach nicht in den Sinn kommen. An Tagen, an denen unsere kreative Energie mal im Urlaub ist, können Text-KIs eine grosse Hilfe sein.

KI unterstützt beim Schreiben, indem sie automatisch Texte generiert, Vorschläge für Formulierungen macht oder ganze Sätze vervollständigt.

Wem also die Ideen für beispielsweise ein Gedicht ausgehen, der kann im Textfeld der KI einen Auftrag «prompten», also erfassen. Beispielsweise: «Schreibe mir ein Liebesgedicht.»

Was sind KI-Textprogramme?

Marcel Curien, Verantwortlicher für Medienkompetenz bei Swisscom, erklärt, was hinter unserem KI-generierten Liebesgedicht steckt:

«Mit KI ausgestattete Textprogramme basieren auf Algorithmen und analysieren grosse Mengen an Daten, um Muster und Trends zu identifizieren.» Marcel Curien Verantwortlicher für Medienkompetenz bei Swisscom

Basierend auf den gesammelten Informationen erstellt, analysiert und verbessert die KI eigenständig Texte. KI-Programme sind trainiert, um verschiedene Arten von Texten zu erstellen, wie beispielsweise Artikel, Geschichten, Produktbeschreibungen – oder eben Gedichte.

Wichtiger Helfer im Alltag

Um eine schnelle Antwort auf eine alltägliche Frage zu finden, gibt man diese einfach in das Chatfenster ein und erhält eine KI-generierte Antwort. Länge und Eigenschaften der Antwort können durch den Prompt bestimmt werden.

Wenn das KI-generierte Liebesgedicht zu allgemein ausfällt, können die Eigenschaften der Antwort über den Prompt genauer bestimmt werden. Wer sein Liebesgedicht auf Fehler überprüfen will oder die Zusammenfassung eines Gedichtbandes benötigt, beauftragt ebenfalls die KI damit.

Auf Swisscom Campus finden Nutzer*innen weitere wichtige Tipps zum Prompten und zur Nutzung von Text-KI.

Dokumente hochladen und bearbeiten

Künstliche Intelligenz entwickelt in Windeseile neue und kreative Ideen für alle möglichen Textformate. Wem also einmal die Ideen ausgehen, dem liefern Programme wie ChatGPT oder Gemini neue Inputs.

Um Dokumente und Dateien zu überarbeiten oder zu übersetzen, zieht man diese einfach ins Chatfenster. Manche Anbieter lassen sich im Browser nutzen, für andere sind Erweiterungen notwendig, wie ChatGPT file uploader. Kostenlose Versionen bieten eingeschränkte Funktionen, für Vielnutzer lohnt sich ein Abo wie ChatGPT plus.

Standardideen: Antworten überprüfen

KI-Textprogramme generieren viele Ideen in kurzer Zeit. Um gute Resultate zu erzielen, ist es ratsam, die gelieferten Ideen selbst weiterzuentwickeln.

Wer KI-Textprogramme nutzt, sollte das Ergebnis zur Sicherheit anhand einer anderen Quelle überprüfen. Denn: Wenn KI keine Antwort auf eine bestimmte Frage findet, kann es sein, dass sie einfach eine Antwort erfindet.

KI: Wer sich gut auskennt, profitiert

Wer Fragen zum Thema künstliche Intelligenz hat, findet auf Swisscom Campus wichtige Informationen und Online-Webinare zu künstlicher Intelligenz und anderen digitalen Themen.

Bei KI gilt: Ausprobieren lohnt sich. «Tipps zum Datenschutz oder zum Prompten helfen dabei, genauere Ergebnisse zu erzielen und sich und seine Daten zu schützen», erklärt Marcel Curien.