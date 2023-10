Alte Handys gehören auf keinen Fall in den Kehricht. Ebenso schade ist es, sie ungenutzt herumliegen zu lassen. Bild: Pexels, Mart Productions

Gold und Silber – diese wertvollen Metalle stecken in vielen Geräten, die wir täglich nutzen. Und das auch in Smartphones. Wer ungenutzte Geräte zurückgibt, sorgt dafür, dass die Rohstoffe wiederverwendet werden.

Es ist sinnvoll, diese Rohstoffe über Recycling zurückzugewinnen und sie für neue Geräte wiederzuverwenden.

Mobilfunkanbieter wie Swisscom kaufen alte Handys zurück und bieten Occasions-Geräte zum Verkauf an. Mehr anzeigen

Ist die Schweiz reich an Rohstoffen?

Auf der Liste der grossen Rohstoff-Lieferanten stehen andere Länder weiter oben: China fördert Gold, Chile Lithium und ein Grossteil des Erdöls stammt aus den USA.

In der Schweiz werden kaum fossile Brennstoffe und Metalle gewonnen. Doch Monica Vogel, Geologin und Co-Präsidentin des Schweizer Geologen-Verbands sagt: «Die Schweiz ist reich an metallischen Rohstoffen», auch wenn bei uns nicht viel abgebaut wird.

Der versteckte Schatz

Wo stecken sie denn, die Rohstoffe der Schweiz?

«In unseren Kellern», antwortet Monica Vogel. Was wie ein Scherz klingt, ist tatsächlich wahr: In vielen Geräten, die wir täglich nutzen, stecken wertvolle metallische Rohstoffe. Etwa in Smartphones und Tablets.

Gold im Akku, Gallium im Display und Silber auf der Leiterplatte – wer hätte geahnt, was alles in einem herkömmlichen Smartphone steckt? Bild: Swisscom

«Unser Wohn- und Arbeitsumfeld ist eine moderne Mine», erklärt Monica Vogel. Urban Mining ist der Fachbegriff dafür. Würde man diese Rohstoffe nutzen, könnten signifikante Mengen CO 2 eingespart werden.

Denn der Abbau neuer Rohstoffe in Minen benötigt erhebliche Ressourcen und verursacht hohe CO 2 -Emissionen.

«In unseren Kellern liegt viel Metall herum, das man wiederverwerten kann. Mein Anliegen ist es, den Kreislauf zu schliessen.» Monica Vogel Geologin

Umweltschonender ist es, diese Materialien aus ungenutzten Geräten zurückzugewinnen. In Smartphones sind viele Rohstoffe verbaut: Gold, Nickel, Kobalt, Titanium und Aluminium.

Den Kreislauf schliessen

Aus ökologischen Gründen ist es wünschenswert, dass Rohstoffe aus alten Geräten über Recycling wieder in den Kreislauf gelangen und so wiederverwendet werden. Urban Mining nutzt also das Potenzial bestehender Rohstoffe.

Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass nicht mehr genutzte Geräte dem Recycling zugeführt werden und nicht ungenutzt in Keller oder Schubladen herumliegen.

Smartphones bestehen zu einem grossen Teil aus Kunststoff (56 Prozent), Metallen (25 Prozent) sowie Glas und Keramik (16 Prozent). Bild: Swisscom

Alte Handys gehören auf keinen Fall in den Kehricht. Ebenso schade ist es, sie ungenutzt herumliegen zu lassen.

Um die Rohstoffe aus ungenutzten Handys zurück in den Kreislauf zu bringen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: ungenutzte Geräte entsorgen, weitergeben, reparieren lassen, spenden oder verkaufen. Denn jedes alte Handy ist auch eine kleine Rohstoffmine.

