  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gefahren im Internet Hilfreiche Cybersecurity-Tipps, die jede Familie kennen muss

In Kooperation mit Swisscom

17.12.2025

Am Online-Elternabend gaben die drei Experten Michael In Albon, Manuel Burkart und Dieter Studer Tipps zum Umgang mit Internet-Gefahren. Die ganze Sendung ist online verfügbar.
Am Online-Elternabend gaben die drei Experten Michael In Albon, Manuel Burkart und Dieter Studer Tipps zum Umgang mit Internet-Gefahren. Die ganze Sendung ist online verfügbar.
Bild: Swisscom, Online-Elternabend am 18. November

Phishing, Cybermobbing, fragwürdige Vorbilder: Im Internet lauern Risiken. Mit dem richtigen Know-how begleiten Eltern ihre Kinder im Medienalltag.

In Kooperation mit Swisscom

17.12.2025, 06:58

17.12.2025, 07:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jugendliche sind Risiken im Internet besonders ausgesetzt.
  • Eltern bringen ihren Kindern bei, wie sie Online-Betrug, Cybermobbing und schädliche Inhalte erkennen und sich davor schützen.
  • Der Online-Elternabend von Swisscom liefert viele wichtige Tipps, ein Video mit den wichtigsten Momenten und die Aufzeichnung in voller Länge sind aufgeschaltet.
Mehr anzeigen

Surfen im Internet macht Spass und Online-Inhalte dienen vielen als wichtige Informationsquelle. Doch im Netz lauern auch Fakes, Scams und fiese Tricks – und Jugendliche geraten oft direkt hinein.

Ob ein angeblich neuer Mitschüler auf Facebook nach einem privaten Foto fragt, ein Pop-up-Fenster mit nur einem Klick hohe Gewinne verspricht, oder ein verdächtig gut bezahlter Online-Job auftaucht: Betrüger im Internet greifen zu vielen Tricks, um an persönliche Daten zu gelangen.

Betrugsmaschen und Phishing-Versuche entlarvt man in der Regel schnell. Damit Jugendliche sie erkennen und sich davor schützen, brauchen sie jedoch die Unterstützung ihrer Eltern.

Cyber Security: Tipps von Experten

Am Online-Elternabend von Swisscom gaben Expert*innen wichtige Tipps zum Thema Cybersecurity. Die Sendung steht jetzt als Replay in voller Länge bereit. Für alle mit wenig Zeit fasst Swisscom die wichtigsten Momente zusammen.

Gefahren im Netz verschwinden nicht. Aber Erziehungsberechtigte können dafür sorgen, dass Kinder sie erkennen und das Gespräch suchen.

Es ist wichtig, Jugendlichen zu zeigen, dass man sich dafür interessiert, was sie online machen. Denn: Online-Betrug, übermässige Nutzung und Cybermobbing können Jugendliche langfristig belasten.

«Cybermobbing und die Zeit, die Jugendliche online sind, können soziale Schwierigkeiten mit sich bringen, im echten Leben Emotionen zu erkennen und Empathie zu zeigen.»

Michael In Albon

Jugendmedienschutz-Beauftragter bei Swisscom

«Bei Online-Spielen ist es wichtig, dass Eltern mit ihrem Kind im Gespräch bleiben und Fragen stellen. Zum Beispiel: ‹Kann in diesem Online-Spiel jeder mit dir chatten? Weisst du wirklich, wer das ist? Die Person könnte fake sein.› Und genau so kommt man ins Gespräch», erklärt Michael In Albon, Jugendmedienschutz-Beauftragter bei Swisscom.

Unterstützung und Begleitung: So wichtig sind Eltern

«Regeln und klare Haltungen der Eltern sind viel wichtiger als Verbote. Eltern sollten Gefahren ansprechen und wachsam bleiben», sagt Dieter Studer, Psychologe und Experte.

«Wenn Eltern und Kinder wissen, was im Netz alles passieren kann, ist man auf kritische Situationen vorbereitet und kann schnell reagieren.»

Dieter Studer

Psychologe

Jugendliche schützen sich vor Online-Betrug, indem sie die Absender von E-Mails überprüfen, keine persönlichen Daten an Unbekannte weitergeben und Apps nur aus offiziellen Stores laden. Auf Swisscom Campus finden Eltern weitere Tipps zur Medienkompetenz.

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit Swisscom entstanden

Swisscom setzt sich für ökologische, soziale sowie wirtschaftliche Nachhaltigkeit ein: für Klimaschutz, einen nachhaltigen Lebensstil und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Das führende ICT-Unternehmen der Schweiz wurde bereits mehrfach für sein langjähriges Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet und zählt gemäss «TIME Magazine» zu den 500 nachhaltigsten Unternehmen der Welt im Jahr 2025. Swisscom Campus bietet wertvolles Wissen und Tipps rund um digitale Medien und deren Nutzung im Alltag.

Nachhaltigkeit

Jugendliche im Netz. So stark beeinflussen Selfies das Körperbild

Jugendliche im NetzSo stark beeinflussen Selfies das Körperbild

Cyber Security. Netzwerk-Detektive – Eltern-Kind-Team für sicheres Surfen

Cyber SecurityNetzwerk-Detektive – Eltern-Kind-Team für sicheres Surfen

E-Mobilität. Von Null auf Voll: So einfach lädt dein E-Auto

E-MobilitätVon Null auf Voll: So einfach lädt dein E-Auto

Meistgelesen

Trump fordert von Maduro Rückgabe von Öl und Land +++ Präsident weitet Einreiseverbote aus
Volksvertreter erhielten über Nacht halbe Million Mails – Bürgerliche wütend
7-jähriger Bub auf Fussgängerstreifen von Auto erfasst
Holdeners Achterbahnfahrt beim Nacht-Spektakel: «Dann kamen wieder die Tränen»
Das sagt Schiri-Experte Grossen zur heissen Penalty-Szene in St.Gallen