Phishing, Cybermobbing, fragwürdige Vorbilder: Im Internet lauern Risiken. Mit dem richtigen Know-how begleiten Eltern ihre Kinder im Medienalltag.

Jugendliche sind Risiken im Internet besonders ausgesetzt.

Eltern bringen ihren Kindern bei, wie sie Online-Betrug, Cybermobbing und schädliche Inhalte erkennen und sich davor schützen.

Der Online-Elternabend von Swisscom liefert viele wichtige Tipps

Surfen im Internet macht Spass und Online-Inhalte dienen vielen als wichtige Informationsquelle. Doch im Netz lauern auch Fakes, Scams und fiese Tricks – und Jugendliche geraten oft direkt hinein.

Ob ein angeblich neuer Mitschüler auf Facebook nach einem privaten Foto fragt, ein Pop-up-Fenster mit nur einem Klick hohe Gewinne verspricht, oder ein verdächtig gut bezahlter Online-Job auftaucht: Betrüger im Internet greifen zu vielen Tricks, um an persönliche Daten zu gelangen.

Betrugsmaschen und Phishing-Versuche entlarvt man in der Regel schnell. Damit Jugendliche sie erkennen und sich davor schützen, brauchen sie jedoch die Unterstützung ihrer Eltern.

Cyber Security: Tipps von Experten

Am Online-Elternabend von Swisscom gaben Expert*innen wichtige Tipps zum Thema Cybersecurity. Die Sendung steht jetzt als Replay in voller Länge bereit. Für alle mit wenig Zeit fasst Swisscom die wichtigsten Momente zusammen.

Gefahren im Netz verschwinden nicht. Aber Erziehungsberechtigte können dafür sorgen, dass Kinder sie erkennen und das Gespräch suchen.

Es ist wichtig, Jugendlichen zu zeigen, dass man sich dafür interessiert, was sie online machen. Denn: Online-Betrug, übermässige Nutzung und Cybermobbing können Jugendliche langfristig belasten.

«Cybermobbing und die Zeit, die Jugendliche online sind, können soziale Schwierigkeiten mit sich bringen, im echten Leben Emotionen zu erkennen und Empathie zu zeigen.» Michael In Albon Jugendmedienschutz-Beauftragter bei Swisscom

«Bei Online-Spielen ist es wichtig, dass Eltern mit ihrem Kind im Gespräch bleiben und Fragen stellen. Zum Beispiel: ‹Kann in diesem Online-Spiel jeder mit dir chatten? Weisst du wirklich, wer das ist? Die Person könnte fake sein.› Und genau so kommt man ins Gespräch», erklärt Michael In Albon, Jugendmedienschutz-Beauftragter bei Swisscom.

Unterstützung und Begleitung: So wichtig sind Eltern

«Regeln und klare Haltungen der Eltern sind viel wichtiger als Verbote. Eltern sollten Gefahren ansprechen und wachsam bleiben», sagt Dieter Studer, Psychologe und Experte.

«Wenn Eltern und Kinder wissen, was im Netz alles passieren kann, ist man auf kritische Situationen vorbereitet und kann schnell reagieren.» Dieter Studer Psychologe

Jugendliche schützen sich vor Online-Betrug, indem sie die Absender von E-Mails überprüfen, keine persönlichen Daten an Unbekannte weitergeben und Apps nur aus offiziellen Stores laden. Auf Swisscom Campus finden Eltern weitere Tipps zur Medienkompetenz.