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Online-Elternabend KI erobert die Kinderzimmer – aber zu welchem Preis?

In Kooperation mit Swisscom

24.3.2026

KI erobert die Kinderzimmer – aber zu welchem Preis
KI erobert die Kinderzimmer – aber zu welchem Preis. Lernhilfe, Ratgeber oder Gefahr für die Privatsphäre? Expert*innen geben am Online-Elternabend von Swisscom wichtige Tipps zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

Lernhilfe, Ratgeber oder Gefahr für die Privatsphäre? Expert*innen geben am Online-Elternabend von Swisscom wichtige Tipps zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

Bild: Swisscom Bilderpool

KI erobert die Kinderzimmer – aber zu welchem Preis. Michael In Albon ist Jugendmedienschutzbeauftragter bei Swisscom, Sprachwissenschaftler und Vater von zwei Söhnen im Alter von 16 und 18 Jahren.

Michael In Albon ist Jugendmedienschutzbeauftragter bei Swisscom, Sprachwissenschaftler und Vater von zwei Söhnen im Alter von 16 und 18 Jahren.

Bild: Swisscom

KI erobert die Kinderzimmer – aber zu welchem Preis. Sarah Genner ist Digitalexpertin, Medienwissenschaftlerin und Autorin. Sie ist Autorin zahlreicher Studien und Publikationen und war von 2010 bis 2018 an der ZHAW in der Fachgruppe Medienpsychologie und Mitautorin der JAMES-Studie.

Sarah Genner ist Digitalexpertin, Medienwissenschaftlerin und Autorin. Sie ist Autorin zahlreicher Studien und Publikationen und war von 2010 bis 2018 an der ZHAW in der Fachgruppe Medienpsychologie und Mitautorin der JAMES-Studie.

Bild: Swisscom

KI erobert die Kinderzimmer – aber zu welchem Preis. Werner Odermatt ist Primarlehrer und Medienpädagoge. Veränderung und KI gehören bei ihm zum Alltag. Er ist Vater von drei erwachsenen Söhnen.

Werner Odermatt ist Primarlehrer und Medienpädagoge. Veränderung und KI gehören bei ihm zum Alltag. Er ist Vater von drei erwachsenen Söhnen.

Bild: Swisscom

KI erobert die Kinderzimmer – aber zu welchem Preis. Claudia Lässer ist CEO der Entertainment Programm AG und leitet beim Pay-TV-Sender blue+ von Swisscom die Sparten blue Sport und blue News. Sie ist Mutter einer 11-jährigen Tochter.

Claudia Lässer ist CEO der Entertainment Programm AG und leitet beim Pay-TV-Sender blue+ von Swisscom die Sparten blue Sport und blue News. Sie ist Mutter einer 11-jährigen Tochter.

Bild: Swisscom

KI erobert die Kinderzimmer – aber zu welchem Preis
KI erobert die Kinderzimmer – aber zu welchem Preis. Lernhilfe, Ratgeber oder Gefahr für die Privatsphäre? Expert*innen geben am Online-Elternabend von Swisscom wichtige Tipps zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

Lernhilfe, Ratgeber oder Gefahr für die Privatsphäre? Expert*innen geben am Online-Elternabend von Swisscom wichtige Tipps zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

Bild: Swisscom Bilderpool

KI erobert die Kinderzimmer – aber zu welchem Preis. Michael In Albon ist Jugendmedienschutzbeauftragter bei Swisscom, Sprachwissenschaftler und Vater von zwei Söhnen im Alter von 16 und 18 Jahren.

Michael In Albon ist Jugendmedienschutzbeauftragter bei Swisscom, Sprachwissenschaftler und Vater von zwei Söhnen im Alter von 16 und 18 Jahren.

Bild: Swisscom

KI erobert die Kinderzimmer – aber zu welchem Preis. Sarah Genner ist Digitalexpertin, Medienwissenschaftlerin und Autorin. Sie ist Autorin zahlreicher Studien und Publikationen und war von 2010 bis 2018 an der ZHAW in der Fachgruppe Medienpsychologie und Mitautorin der JAMES-Studie.

Sarah Genner ist Digitalexpertin, Medienwissenschaftlerin und Autorin. Sie ist Autorin zahlreicher Studien und Publikationen und war von 2010 bis 2018 an der ZHAW in der Fachgruppe Medienpsychologie und Mitautorin der JAMES-Studie.

Bild: Swisscom

KI erobert die Kinderzimmer – aber zu welchem Preis. Werner Odermatt ist Primarlehrer und Medienpädagoge. Veränderung und KI gehören bei ihm zum Alltag. Er ist Vater von drei erwachsenen Söhnen.

Werner Odermatt ist Primarlehrer und Medienpädagoge. Veränderung und KI gehören bei ihm zum Alltag. Er ist Vater von drei erwachsenen Söhnen.

Bild: Swisscom

KI erobert die Kinderzimmer – aber zu welchem Preis. Claudia Lässer ist CEO der Entertainment Programm AG und leitet beim Pay-TV-Sender blue+ von Swisscom die Sparten blue Sport und blue News. Sie ist Mutter einer 11-jährigen Tochter.

Claudia Lässer ist CEO der Entertainment Programm AG und leitet beim Pay-TV-Sender blue+ von Swisscom die Sparten blue Sport und blue News. Sie ist Mutter einer 11-jährigen Tochter.

Bild: Swisscom

Kinder und Jugendliche nutzen KI-Tools wie ChatGPT immer häufiger, gleichzeitig wachsen die Sorgen vieler Eltern. Der Online-Elternabend von Swisscom beleuchtet Chancen und Risiken.

In Kooperation mit Swisscom

24.03.2026, 07:38

24.03.2026, 07:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Viele Kinder und Jugendliche nutzen KI beim Lernen, in Apps oder in sozialen Medien.
  • Künstliche Intelligenz birgt Risiken wie Fake News, Datenschutzprobleme und Abhängigkeiten.
  • Am kostenlosen Online-Elternabend am Dienstag, 31. März, lernen Eltern, wie sie ihre Kinder sicher und kompetent in der digitalen Welt begleiten – ab 20 Uhr live auf blue Zoom und dem YouTube-Kanal von Swisscom.
Mehr anzeigen

Ob zur Erstellung von Bildern und Texten oder zur Beantwortung neugieriger Fragen: Für über die Hälfte aller Schweizer*innen ist Künstliche Intelligenz Teil des Alltags.

Kinder und Jugendliche sind dabei auf der digitalen Überholspur, und an manchen Schulen ist die neue Technologie bereits in den Unterricht integriert.

Vier von fünf Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 24 Jahren nutzen KI täglich, und das mit gutem Grund: Plattformen wie ChatGPT, myAI oder Gemini liefern spannende Ideen, wenn mal die Kreativität fehlt. Sie helfen bei Lernaufgaben und sind sogar in Videospielen enthalten. Das ist fortschrittlich, birgt aber auch Risiken.

Künstliche Intelligenz im Familienalltag

Weil Eltern die Mediennutzung ihrer Kinder nur bedingt mitverfolgen können, sind die Auswirkungen von KI auf den Alltag oft unklar. Viele Eltern sorgen sich um die Privatsphäre ihrer Kinder und befürchten digitale Abhängigkeiten sowie den Verlust kritischen Denkens.

Wer selbst KI-Programme nutzt, weiss: Die KI macht Fehler, reproduziert Vorurteile aus Trainingsdaten und sammelt eine grosse Menge an Daten.

Darum ist es wichtig, Heranwachsende bei der Nutzung zu begleiten und ihnen beizubringen, keine sensiblen Daten preiszugeben und Ergebnisse immer zu überprüfen.

KI-Prognosen. Müssen die Kinder von heute einst gar nicht mehr arbeiten?

KI-PrognosenMüssen die Kinder von heute einst gar nicht mehr arbeiten?

Gemeinsame Aktivitäten wie zum Beispiel Familienabende helfen dabei, spielerisch mehr über die Chancen und Risiken von KI herauszufinden. Bei Detektivspielen können Eltern und Kinder Fragen an eine KI stellen oder passende Bilder erstellen und die Ergebnisse gemeinsam besprechen. Das macht Spass und schult die Medienkompetenz.

Online-Elternabend «Kids & KI – Chancen und Risiken»

Eltern sind mit Fragen und Sorgen wie «Mein Kind glaubt der KI alles» oder «Ich habe doch selbst keine Ahnung von KI» nicht allein:

Am Dienstag, 31. März, können sie sich am 5. Online-Elternabend von Swisscom über KI im Familienalltag informieren – ab 20 Uhr live auf blue Zoom und dem YouTube-Kanal von Swisscom.

Claudia Lässer (Moderatorin und Mutter), Werner Odermatt (Primarlehrer und KI-Pionier), Michael In Albon (Jugendmedienschutzbeauftragter bei Swisscom) und Sarah Genner (Medienwissenschaftlerin) geben Tipps. Sie zeigen, wie Eltern ihre Kinder verantwortungsbewusst durch die digitale Welt begleiten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wer nicht live dabei ist, findet die Aufzeichnung im Anschluss auf der Website von Swisscom sowie diverse Ratgeber zu Künstlicher Intelligenz, Fake News, Datenschutz und Co.

Online-Elternabend «Kids & KI – Chancen und Risiken»

  • Wann: Dienstag, 31. März 2026, 20 Uhr
  • Wo: Live im TV auf blue Zoom und online auf dem YouTube-Kanal von Swisscom
  • Mit: Claudia Lässer (CEO, Moderatorin), Sara Genner (Digitalexpertin, Medienwissenschaftlerin und Autorin), Werner Odermatt (Primarlehrer und KI-Pionier) und Michael In Albon (Jugendmedienschutz-Beauftragter bei Swisscom und Vater)
  • Kostenlos teilnehmen
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Dieser Beitrag ist in Kooperation mit Swisscom entstanden

Swisscom setzt sich für ökologische, soziale sowie wirtschaftliche Nachhaltigkeit ein: für Klimaschutz, einen nachhaltigen Lebensstil und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Das führende ICT-Unternehmen der Schweiz wurde bereits mehrfach für sein langjähriges Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet und zählt gemäss «TIME Magazine» zu den 500 nachhaltigsten Unternehmen der Welt im Jahr 2025. Swisscom Campus bietet wertvolles Wissen und Tipps rund um digitale Medien und deren Nutzung im Alltag.

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