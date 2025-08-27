Nur wenige Jugendliche nutzen soziale Medien zur Selbstinszenierung, das zeigt die aktuelle Studie JAMESfocus. Bild: Pexels, Mart Production

Social Media als Bühne, Klassenzimmer und Zufluchtsort: Der JAMESfocus-Bericht 2025 zeigt, was Jugendliche online wirklich suchen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut dem JAMESfocus-Bericht nutzen Schweizer Jugendliche soziale Medien hauptsächlich zur Unterhaltung und Informationsbeschaffung, weniger zur Selbstdarstellung.

Die JAMES-Studie untersucht den Medienumgang von Jugendlichen in der Schweiz.

Jugendliche, die Plattformen zur Unterhaltung oder Selbstdarstellung verwenden, sind häufiger von Cybermobbing betroffen. Mehr anzeigen

Technikverliebt, konsumorientiert und auf der Suche nach Anerkennung: So lauten die Klischees über Jugendliche, die Social Media nutzen. Dass sie ständig online sind, viel Privates preisgeben und Opfer von Cybermobbing werden könnten, bereitet so manchen Eltern Sorge.

Stimmt es wirklich, dass Teenager sich auf Fotos, Videos oder eigenen Influencer-Kanälen nonstop zur Schau zu stellen?

Nutzungsverhalten: Scrollen statt Posieren

Der JAMESfocus-Bericht 2025 der ZHAW und Swisscom zeigt die Nutzungsmuster der 12- bis 19-Jährigen in der digitalen Welt – und räumt mit einigen falschen Annahmen auf. Dass Schweizer Jugendliche online ihre Persönlichkeit zur Schau stellen, trifft laut der Studie nur auf 4 % der Befragten zu.

Viel lieber nutzen Jugendliche soziale Medien zur Unterhaltung. Besonders lustige Videos und Memes senden sie gerne an Freund*innen weiter. Plattformen wie TikTok und Instagram bieten eine riesige Auswahl an spannenden und amüsanten Inhalten, 57 % der Befragten verwenden sie zu Unterhaltungszwecken.

Soziale Medien bieten Spass und Tratsch, doch sie dienen auch als Informationsquelle. Teenager nutzen Nachrichten, Trends oder Bildung dazu, ihre Persönlichkeit zu stärken und um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen.

Schutz vor Cybermobbing

Besonders für besorgte Eltern liefert der JAMESfocus-Bericht wichtige Ergebnisse: Laut der Studie sind Jugendliche, die Plattformen primär zur Unterhaltung oder Selbstdarstellung nutzen, häufiger von Cybermobbing betroffen.

Eltern und Schulen können Jugendliche aktiv dabei unterstützen, einen kompetenten Umgang mit digitalen Medien zu erlernen. Regeln zur Mediennutzung, Aufklärung über Chancen und Risiken sowie ein offener Dialog über ihre Online-Aktivitäten helfen Teenagern dabei, verantwortungsvoll im Netz unterwegs zu sein.

Swisscom unterstützt Erwachsene und Jugendliche dabei: Auf Swisscom Campus bietet das Unternehmen Kurse für Lehrpersonen an oder stellt den digitale Ratgeber sowie Hilfe- und Erklärvideos kostenlos zur Verfügung. Wer verantwortungsvoll mit Medien umgehen kann, schreibt mit Unterstützung von KI Blogs und erkennt, wo die Chancen und Risiken in der Nutzung von digitalen Medien liegen.