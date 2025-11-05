  1. Privatkunden
Cyber Security Netzwerk-Detektive – Eltern-Kind-Team für sicheres Surfen

In Kooperation mit Swisscom

5.11.2025

Eine Firewall allein hält Internet-Gefahren nicht fern, Prävention und Aufklärung jedoch schon. Ratgeber helfen Eltern bei der richtigen Begleitung.
Eine Firewall allein hält Internet-Gefahren nicht fern, Prävention und Aufklärung jedoch schon. Ratgeber helfen Eltern bei der richtigen Begleitung.
Bild: Pexels, Julia M Cameron

Online-Gefahren stellen für Jugendliche und für Eltern eine Herausforderung dar. Am Online-Elternabend am 18. November geben Swisscom-Expert*innen Tipps – und klären offene Fragen.

In Kooperation mit Swisscom

05.11.2025, 07:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Internet ist voller Entdeckungen, birgt aber auch Gefahren wie Online-Betrug.
  • Viele Eltern kommen mit der rasanten technischen Entwicklung kaum mit und erkennen Risiken oft zu spät.
  • Ratgeber und der Online-Elternabend von Swisscom stärken die Medienkompetenz von Eltern und Kindern – der nächste findet am Dienstag, 18. November, 20 Uhr, statt.
Mehr anzeigen

Das Internet ist voller Entdeckungen, birgt aber – besonders für Jugendliche – Risiken wie Online-Betrug, schädliche Inhalte oder Hacking. Auch viele Eltern kommen mit der schnellen technischen Entwicklung kaum mit oder unterschätzen Risiken.

Um Gefahren rechtzeitig zu erkennen oder nach einem falschen Klick schnell zu reagieren, ist der richtige Wegweiser gefragt.

Wer Antworten auf Fragen wie «Was tun, wenn ich gehackt wurde?» oder «Wie schütze ich meine Kinder vor schädlichen Inhalten?» sucht, dem liefern Ratgeber oder der Online-Elternabend von Swisscom wichtige Tipps.

Am Dienstag, 18. November, 20 Uhr, diskutiert Claudia Lässer (Moderatorin und Mutter) mit den Experten Michael In Albon (Jugendmedienschutz-Beauftragter bei Swisscom und Vater), Dieter Studer (Psychologe und Gründer von edukado.ch) und Manu Burkart (Komiker, ehemaliger Primarlehrer und Vater) über «Fakes, Scams & fiese Tricks» und zeigt auf, wie Eltern sich und ihre Kinder fit für die digitale Welt machen.

Medienkompetenz: Begleiten statt verbieten

Um die Privatsphäre von Kindern im Internet zu schützen, sollten Eltern und Kinder Vorkehrungen treffen: Gemeinsam sichere Passwörter erstellen, den Passwort-Manager oder Programme zur Zwei-Faktor-Authentifizierung erkunden – das macht Spass und ist lehrreich für den Umgang mit digitalen Medien.

Jugendliche, die zum ersten Mal ein eigenes Smartphone nutzen, sind meist besonders neugierig – und manchmal etwas voreilig. Wer Apps verwendet, sollte diese nur aus offiziellen Stores laden, Konten privat halten und die Standortfreigabe ausschalten.

Viele tappen in die Falle. 8 fiese Betrugsmaschen, die dich im Internet um dein Geld bringen

Viele tappen in die Falle8 fiese Betrugsmaschen, die dich im Internet um dein Geld bringen

Um auf Nummer sicher zu gehen, können Eltern Inhaltsfilter und Einstellungen zur Nutzungsbeschränkung auf dem Gerät ihrer Kinder installieren.

Phishing und Internetbetrug sind grösstenteils durch typische Warnzeichen zu erkennen. Eltern und Kinder können zusammen üben, Links nicht anzuklicken, Absender*innen zu prüfen und keine sensiblen Daten zu teilen.

Eltern, die die Gefahren von Fake-Gewinnspielen, unerwarteten Freundschaftsanfragen oder Cybermobbing erklären, schaffen Vertrauen und fördern die Medienkompetenz ihres Kindes – und ihre eigene noch dazu!

Ein falscher Klick – was nun?

Internetbetrug kann leider jeder zum Opfer fallen. In dem Fall ist es ist wichtig, Ruhe zu bewahren und schnell zu handeln: Konten prüfen, Passwörter ändern, verdächtige Apps deinstallieren und Beweise sichern.

Bei Betrug, Belästigung oder Straftaten sollten Eltern sofort die richtigen Stellen einschalten.

Wer aus Fehlern lernt, bleibt sicher für die Zukunft: Eltern sollten ihre Kinder nach einem falschen Klick nicht bestrafen, sondern Fehler gemeinsam besprechen und Regeln zur Mediennutzung anpassen. Mit offener Kommunikation und einem festen Reaktionsplan bleibt das Surfen im Internet ein spannendes und sicheres Abenteuer.

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit Swisscom entstanden

Swisscom setzt sich für ökologische, soziale sowie wirtschaftliche Nachhaltigkeit ein: für Klimaschutz, einen nachhaltigen Lebensstil und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Das führende ICT-Unternehmen der Schweiz wurde bereits mehrfach für sein langjähriges Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet und zählt gemäss «TIME Magazine» zu den 500 nachhaltigsten Unternehmen der Welt im Jahr 2025. Swisscom Campus bietet wertvolles Wissen und Tipps rund um digitale Medien und deren Nutzung im Alltag.

