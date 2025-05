Wer noch ein altes Handy daheim herumliegen hat, kann es am 24. Mai in einer von über 30 Coop-Filialen spenden. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz. Bild: Pexels, Andy Barbour

Ungenutzte Handys gehören weder in den Abfall noch in eine Schublade. Wer zum «Tag der guten Tat» am Samstag, 24. Mai, sein altes Smartphone für Swisscom Mobile Aid spendet, unterstützt Kinder in Not.

Am Tag der guten Tat am Samstag, 24. Mai, können nicht mehr gebrauchte Handys in über 30 Coop-Filialen abgegeben werden.

Über das Programm «Swisscom Mobile Aid» kommen die zurückgegebenen Geräte ins Recycling oder in den Weiterverkauf.

Der Erlös daraus geht zu 100 Prozent an SOS-Kinderdorf. Mehr anzeigen

Handy-Nutzer*innen aufgepasst! Am Samstag, 24. Mai, ist es wieder so weit: Die schweizweite Mitmachaktion von Coop zum «Tag der guten Tag» findet zum sechsten Mal statt.

Neu mit dabei ist SOS-Kinderdorf als Partnerin dieser Initiative mit Swisscom Mobile Aid.

Wer ein ungenutztes Handy abgibt, tut gleich doppelt Gutes: Ressourcen schonen und soziale Projekte für Kinder in Not unterstützen. Am Samstag, 24. Mai, stehen dazu in über 30 Coop-Filialen Sammelboxen bereit.

Handy spenden und Gutes tun

Swisscom bringt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Schweizer Firmen alle gesammelten Handys zurück in den Kreislauf.

Funktionsfähige Smartphones werden repariert und weiterverkauft, defekte Geräte aufbereitet und die Rohstoffe wiederverwertet. Der Erlös aus Verkauf und Wiederverwertung geht zu 100 Prozent an SOS-Kinderdorf.

Gespendete Handys ermöglichen Kindern in schwierigen Lebenssituationen eine Zukunft. Seit Beginn des Programmes Mobile Aid 2012 sammelte Swisscom bereits 1,2 Millionen Handys und ermöglichte damit bereits über fünf Millionen Mahlzeiten für Kinder in Not.

Rohstoffe retten durch Kreislaufwirtschaft

Obwohl Smartphones wichtige Rohstoffe enthalten, liegen in der Schweiz noch immer geschätzte acht Millionen Handys ungenutzt herum. Das entspricht 240 Kilogramm Gold, 2400 Kilogramm Silber und 120'000 Kilogramm Kupfer – eine wahre Goldgrube.

Die Gewinnung von Rohstoffen für Neugeräte verursacht hohe CO2-Emissionen und belastet die Umwelt. Dabei lassen sich diese Rohstoffe aus gebrauchten Geräten problemlos wiederverwerten und gelangen so zurück in den Kreislauf.

Mache auch du mit und spende dein gebrauchtes Smartphone am Tag der guten Tat für einen guten Zweck.