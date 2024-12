Handys sind beliebte Geschenke an Weihnachten. Mit einem Secondhand-Handy machst du deinen Liebsten eine Freude und schonst gleichzeitig die Umwelt. Bild: Pexels, Tima Miroshnichenko

Occasion-Handys gehören nicht unter den Weihnachtsbaum. Ach was, diese Behauptung ist Schnee von gestern. Fünf Gründe, warum du in diesem Jahr ein gebrauchtes Smartphone verschenken solltest.

In Kooperation mit Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer an Weihnachten Secondhand-Handys verschenkt, trägt zur Kreislaufwirtschaft bei.

Swisscom bereitet Secondhand-Geräte auf und bringt sie wieder zurück auf den Markt.

Occasion-Handys werden vor dem Verkauf geprüft und repariert und verfügen oft über eine Rückgabe-Garantie. Mehr anzeigen

Telefonieren, Fotos teilen oder in der Adventskalender-App ein neues Türchen öffnen: Smartphones sind ein wichtiger Alltagsbegleiter.

Geräte werden häufig durch neue ersetzt, obwohl sie noch problemlos funktionieren – zum Beispiel als Handygeschenk an Weihnachten.

Weil manche Handynutzer*innen gerne das neuste Smartphone besitzen, greifen sie bei der Wahl eines Handygeschenkes doch lieber zu Neugeräten. Dabei gibt es gute Gründe, die für Occasion-Geräte sprechen.

1. Gebrauchte Handys schonen die Ressourcen der Erde

Wer defekte Handys reparieren lässt oder Gebrauchtgeräte kauft, anstatt sie durch ein neues Modell zu ersetzen, trägt zum Umweltschutz bei. Denn: Die Herstellung von Neugeräten benötigt wertvolle Rohstoffe wie Edelmetalle, deren Gewinnung die Umwelt belastet.

Damit die Rohstoffe aus alten Geräten wieder zurück in den Kreislauf gelangen, ist es wichtig, Handys und andere elektronische Geräte so lange wie möglich zu nutzen und sie am Ende der Nutzungsdauer zu recyclen. Wer an Weihnachten ein Secondhand-Handy verschenkt, leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.

2. Occasion-Geräte sind zu 100 Prozent funktionsfähig

Dass Gebrauchtgeräte nicht richtig funktionieren, ist ein Mythos. Händler wie Swisscom prüfen wiederverwertete Geräte vor dem Verkauf und reparieren sie bei Bedarf. Occasionsgeräte verfügen über eine gute Akkulaufzeit und haben oft eine mehrjährige Garantie.

Swisscom bietet Occasion-Geräte in verschiedenen Grössen, Farben und Qualitätszuständen und gewährt zwölf Monate Garantie. Falls das Handy nicht den Erwartungen entspricht, können Nutzer*innen es ganz einfach zurückgeben.

3. Secondhand-Handys sind trendy

Secondhand-Geräte sind altmodisch? Ganz im Gegenteil. Rund ein Fünftel der 12- bis 19-Jährigen in der Schweiz besitzen mittlerweile ein Secondhand-Smartphone. Beim Wiederverwertungsprogramm Refreshed von Swisscom ist die Zahl zurückgenommener und recycelter Geräte seit 2016 stark gestiegen.

4. Wer gebrauchte Handys kauft, spart Geld

Gebrauchtgeräte sind günstiger als Neugeräte. Wer also am Ende des Jahres etwas knapp bei Kasse ist, kann seinen Liebsten mit einem preisgünstigen Occasion-Handy trotzdem eine grosse Freude machen.

Vor dem Kauf lohnt es sich, den Preis des gebrauchten Handys mit dem eines ähnlichen Neugeräts zu vergleichen, beispielsweise auf der Swisscom-Website für Privatkund*innen.

5. Breite Auswahl

Um Weihnachten sind die Geschäfte bunt und die Handyauswahl ist gross. Auch ausserhalb der Adventszeit gibt es eine breite Auswahl an Secondhand-Handys verschiedener Modelle und Marken, die neu möglicherweise gar nicht mehr erhältlich sind.

Lebensdauer von Handys verlängern

Die Handys deiner Liebsten funktionieren alle einwandfrei? Zubehör wie Handyhüllen, wasserdichte Beutel für Outdoor-Aktivitäten oder Schutzfolien gegen Risse im Bildschirm sind nützliche Weihnachtgeschenke, die die Lebensdauer der Geräte verlängern.

Mittlerweile gibt es Handyhüllen aus umweltfreundlichen Materialien wie recyceltem Plastik, Bambus oder Kork, und sogar Ladekabel aus recyceltem Kupfer. Dieses Handy-Zubehör hilft also nicht nur dabei, die Lebensdauer von Handys zu verlängern, sondern ist zugleich nachhaltig und stilvoll.