Sonnenenergie spendet nicht nur den Menschen Kraft, sondern liefert auch Strom. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. Bild: Unsplash, Anjuta Jankovic

Erneuerbar, umweltschonend und praktisch: Die Stromgewinnung aus Solarenergie hat viele Vorteile. Swisscom setzt sich für sie ein – und betreibt schweizweit 132 Photovoltaik-Anlagen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Solarenergie schont die Umwelt, denn während der Stromproduktion wird kein schädliches CO2 produziert.

Sie ist erneuerbar und wird beispielsweise als Photovoltaik-Anlage zur Stromerzeugung genutzt.

Swisscom installiert auf den eigenen Gebäuden Solaranlagen und hat bereits 132 davon in Betrieb genommen. Mehr anzeigen

Der Frühling ist da und in den Parks tummeln sich die Menschen, um in der Sonne Energie zu tanken. Sonnenenergie hat viele wichtige Eigenschaften, stärkt das Gemüt, und das Wichtigste: Sie eignet sich zur nachhaltigen Stromgewinnung. Auch immer mehr Unternehmen nutzen Solarenergie.

Sonnenenergie ist erneuerbar und klimaschonend, denn während der Stromproduktion werden keine schädlichen Emissionen produziert. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen, die endlich sind und während der Stromproduktion umweltbelastendes CO2 freisetzen, ist Solarenergie eine umweltfreundliche Alternative.

Umwelt schonen und Stromrechnung reduzieren

Ob als Photovoltaik-Anlage zur Stromerzeugung, als Solartherm-System zur Wassererwärmung oder zur Unterstützung von Verkehrs- oder Heizsystemen: Solarstrom wird auf viele verschiedene Weisen genutzt und hilft, die Stromkosten zu senken.

Wer also seinen E-Scooter in Zukunft mit Solarstrom laden oder das Duschwasser heizen möchte, muss kein Experte oder Expertin sein. Mit Solarenergie kann jede und jeder einen Teil des Stromes im Haus oder in der Wohnung selbst erzeugen. Solarpanels werden ganz einfach auf dem Dach oder Balkon aufgestellt und mit einer abgesicherten Aussensteckdose verbunden.

Sonnenstrom fällt nicht immer dann an, wenn er am dringendsten benötigt wird – beispielsweise an grauen Wintertagen. Es muss aber niemand im Kalten sitzen: Leistungsstarke Panels, die vertikal an der Fassade angebracht sind, halten auch im Winter die Wohnung warm.

Swisscom erzeugt Solarstrom

Swisscom installiert auf den eigenen Gebäuden Solaranlagen und hat bereits 132 in Betrieb genommen. Den übrigen Strom bezieht Swisscom seit 2010 ausschliesslich aus erneuerbaren Quellen wie Wasser- oder Windenergie. Ein Drittel stammt direkt aus erneuerbaren Quellen in der Schweiz.

Ob auf Dächern, an Antennen und Fassaden: Swisscom betreibt 132 Photovoltaik-Anlagen und ist eine der grossen privaten Bauherrinnen von Solaranlagen in der Schweiz. Swisscom

Die baulichen Möglichkeiten für Photovoltaikanlagen bei Swisscom sind begrenzt, da sich nicht alle Dachflächen dafür eignen. Das ist aber kein Hindernis: Swisscom will mit allen geeigneten Flächen Solarenergie gewinnen und bis 2030 mindestens 200 neue Anlagen bauen.

5 Vorteile von Solarenergie

1. Erneuerbare Energiequelle Sonnenenergie ist für alle verfügbar, solange die Sonne scheint. Sie bietet eine nachhaltige Alternative zu fossilen Brennstoffen, deren Ressourcen endlich sind. Mehr anzeigen

2. Umweltfreundlichkeit Solarenergie trägt zur Reduktion von CO2-Emissionen bei, da bei der Stromproduktion keine schädlichen Abfälle entstehen. Mehr anzeigen

3. Tiefere Stromkosten Durch Solaranlagen können Haushalte und Unternehmen ihre Stromrechnungen erheblich senken. Mehr anzeigen

4. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Solarenergie kann in verschiedenen Formen genutzt werden, beispielsweise zur Stromerzeugung (Photovoltaik), zur Warmwasserbereitung (Solarthermie) oder zur Unterstützung von Verkehrs- und Heizsystemen. Mehr anzeigen

5. Einfache Nutzung: Solarpanels lassen sich einfach selbst befestigen, beispielsweise auf dem Dach oder am Balkon. Mehr anzeigen