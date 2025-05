Schweizer*innen ersetzen ihre Handys nach circa drei Jahren, obwohl sie noch funktionsfähig sind. Mobile Aid unterstützt die Kreislaufwirtschaft und hilft Kindern in Not. Bild: Pexels, Andrea Piacquadio

Am 24. Mai werden zum «Tag der guten Tat» in über 30 Coop-Filialen Sammelboxen für gebrauchte Handys aufgestellt. Der Erlös aus der Wiederverwertung geht an SOS-Kinderdorf.

Wer ungenutzte Handys spendet, trägt zur Kreislaufwirtschaft bei, da wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

Am «Tag der guten Tat» am 24. Mai können Handys in über 30 Coop-Filialen abgegeben werden.

Über das Programm Swisscom Mobile Aid wird der Erlös aus Weiterverkauf und Recycling der zurückgegebenen Geräten an SOS-Kinderdorf Schweiz gespendet. Mehr anzeigen

Es ist wieder Zeit für den alljährlichen Frühjahrsputz. Was nach lästiger Putzarbeit klingt, bringt so manche Überraschungen. In fast jedem Haushalt findet sich ein ungenutztes Handy.

Was auf den ersten Blick nach Elektroschrott aussieht, ist in Wahrheit ein wahrer Schatz:

In Komponenten wie Lautsprecher, Display oder Akku stecken wertvolle Rohstoffe, die wieder in den Kreislauf zurückgeführt und zu neuen Produkten verarbeitet werden können.

Rund 75 Prozent der CO₂-Emissionen eines Smartphones fallen bei der Herstellung an. Daher ist das Recycling von alten Handys ein wichtiger Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und unterstützt ausserdem soziale Projekte:

Im Rahmen von Swisscom Mobile Aid wird der Erlös aus reziklierten oder aufbereiteten Geräten an SOS-Kinderdorf Schweiz gespendet.

Handy-Recycling: erfolgreiche Zusammenarbeit

Wer noch alte Handys bei sich herumliegen hat, kann sie am Tag der guten Tat am Samstag, 24. Mai in einer von über 30 ausgewählten Coop-Filialen abgeben – oder jederzeit in einem Swisscom Shop.

Bei kaputten gespendeten Geräten werden die Rohstoffe rezikliert, funktionierende Geräte werden aufbereitet und auf dem internationalen Gebrauchtmarkt weiterverkauft. Der Erlös geht zu 100 Prozent an SOS-Kinderdorf für Kinder in Not.

Der Tag der guten Tat findet zum sechsten Mal statt und ist eine schweizweite Mitmach-Aktion von Coop. SOS-Kinderdorf ist mit Swisscom Mobile Aid neue Partnerin von dieser Initiative. Ob eine der Coop- Filialen in deiner Nähe ist, erfährst du auf der Coop-Website. Du kannst dein Handy auch in allen Swisscom Shops abgeben.

Dein Beitrag zum Tag der guten Tat

Gespendete Handys ermöglichen ermöglichen Mahlzeiten für Kinder in Not und Projekte zur Ernährungssensibilisierung von SOS-Kinderdorf. Seit Beginn des Mobile-Aid-Programmes 2012 wurden über eine Million Handys gesammelt.

Schätzungsweise liegen immer noch rund acht Millionen Handys ungenutzt in Schweizer Haushalten herum. Leiste auch du eine gute Tat und wirf dein altes Smartphone am 24. Mai in eine Sammelbox bei Coop ein.

Das steckt hinter Mobile Aid Am 24. Mai sind in über 30 Coop-Filialen Handy-Sammelboxen aufgestellt.

Nutzer*innen werfen ihre gebrauchten Geräte in die Box ein, so kommen sie ins Programm Mobile Aid.

Die Boxen werden durch Swisscom nach Genf zur Sozialfirma Réalise transportiert.

Réalise löscht alle persönlichen Daten auf den Handys.

RS Switzerland in Fribourg kümmert sich um den Verkauf funktionsfähiger Geräte.

Recycling: soRec AG in Gossau verwertet die Rohstoffe defekter Handys.

Der Erlös wird zu 100 Prozent an SOS-Kinderdorf gespendet.

SOS-Kinderdorf finanziert mit dem Erlös Mahlzeiten für Kinder in Not und Projekte zur Ernährungssensibilisierung. Mehr anzeigen