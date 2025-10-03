An der Ladestation, zuhause oder unterwegs: Mit etwas Vorbereitung wird die Umstellung auf E-Mobilität zum Kinderspiel. Bild: Pexels, Craig Adderley

Die Personenwagen-Flotte von Swisscom fährt seit April 100 Prozent elektrisch. Auch unter Autofahrer*innen ist E-Mobilität immer beliebter. Diese Tipps helfen bei der Lade-Routine.

In Kooperation mit Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen E-Mobilität hat viele Vorteile, deshalb stellen immer mehr Unternehmen um.

Mit der richtigen Vorbereitung gelingt die Umstellung vom Tanken aufs Laden im Handumdrehen und macht sogar Spass.

Swisscom unterhält einen der grössten Firmenfuhrparks der Schweiz. Seit April 2025 fährt die gesamte Personenwagenflotte vollständig elektrisch. Mehr anzeigen

Leise, nachhaltig und einfach geladen? E-Mobilität hat einige Vorteile und ist eine gute Mobilitätslösung, sofern die E-Autos umweltfreundlich produziert sind, als Ersatz für Autos mit Verbrennungsmotoren eingesetzt werden und mit Strom aus erneuerbaren Energien geladen sind.

Für einige Autofahrer*innen ist die Umstellung auf E-Mobilität allerdings gewöhnungsbedürftig, denn jetzt heisst es: Laden statt Tanken.

Fragen wie «Wie lade ich ein Elektroauto? Wo finde ich die nächste Ladestation? Und was passiert unterwegs?» sind schnell beantwortet, denn das Ladenetzwerk in der Schweiz ist sehr gut und wird konstant weiter ausgebaut.

Mit ein bisschen Vorbereitung und der Unterstützung von Apps und Ratgebern wird das Laden zum Kinderspiel und der Umstellung auf E-Mobilität steht nichts mehr im Wege.

Laden statt Tanken

In der Schweiz gibt es bereits 17'000 Ladestationen für E-Autos. Mit Apps wie Evpass finden Autofahrer*innen die beste Ladestation in ihrer Nähe und können sogar den Ladevorgang und die Kosten verwalten.

Sowohl Ladedauer als auch Reichweite von E-Autos haben sich erheblich verbessert, und Autofahrer*innen sind immer weniger von Ladestationen abhängig.

Viele Parkplätze, beispielsweise am Arbeitsplatz oder vor dem Supermarkt, verfügen über Lademöglichkeiten. Ob beim Mittagessen, Einkaufen oder bei einer Pause – das Elektroauto lädt, während du deine Zeit geniesst.

Die bequemste Lösung ist die Heimladestation: Immer mehr Hausbesitzer*innen installieren Ladestationen und verrechnen die Mehrkosten an die Mieterschaft mit einer leicht erhöhten Parkplatzgebühr. Der Strom ist im Vergleich zu Benzin günstiger und kommt direkt aus der Schweiz.

Swisscom stellt um

Swisscom unterhält mit 2500 Nutzfahrzeugen und Personenwagen einen der grössten Firmenfuhrparks der Schweiz. Seit April ist die Personenwagenflotte vollständig auf E-Mobilität umgestellt.

1400 E-Autos wurden zu diesem Zweck bestellt und werden aktuell an alle Mitarbeitenden verteilt, die über ein Geschäftsauto verfügen.

Mobilität ist einer der grössten Treiber betrieblicher CO₂-Emissionen. Deshalb hat sich Swisscom zum Ziel gesetzt, die direkten CO₂-Emissionen aus der Fahrzeugflotte bis 2025 zu halbieren und bis 2030 vollständig zu eliminieren.

Fünf Vorteile von E-Mobilität

1. Planungssicher Das Bordcomputer-System zeigt an, wann es Zeit ist, den Akku aufzuladen – noch bevor die Batterie schlapp macht. Mehr anzeigen

2. 17'000 E-Ladestationen schweizweit Ob vor dem Supermarkt, im Parkhaus oder am Arbeitsplatz: Das Laden ist günstig und lässt sich ganz einfach mit dem Einkaufen und anderen Tätigkeiten kombinieren. Mehr anzeigen

3. Kostengünstig Für 15 bis 20 Franken können Autofahrer*innen ihr E-Auto für 400 bis 600 Kilometer aufladen. Im Vergleich dazu kostet Benzin für die gleiche Strecke das Dreifache. Apps helfen bei der Berechnung. Mehr anzeigen

4. Bequem E-Autos laden auch mit Strom aus der eigenen Steckdose. Ladestationen für Mieter*innen können bequem auf dem Parkplatz installiert werden. Mehr anzeigen

5. Nachhaltig Während herkömmliche Autos Energie aus dem Ausland beziehen, kommt der Strom für E-Autos direkt aus der Schweiz – oft sogar vom eigenen Dach. Mit neuen Gesetzen wird Solarenergie noch zugänglicher. Mehr anzeigen