Leise, nachhaltig und einfach geladen? E-Mobilität hat einige Vorteile und ist eine gute Mobilitätslösung, sofern die E-Autos umweltfreundlich produziert sind, als Ersatz für Autos mit Verbrennungsmotoren eingesetzt werden und mit Strom aus erneuerbaren Energien geladen sind.
Für einige Autofahrer*innen ist die Umstellung auf E-Mobilität allerdings gewöhnungsbedürftig, denn jetzt heisst es: Laden statt Tanken.
Fragen wie «Wie lade ich ein Elektroauto? Wo finde ich die nächste Ladestation? Und was passiert unterwegs?» sind schnell beantwortet, denn das Ladenetzwerk in der Schweiz ist sehr gut und wird konstant weiter ausgebaut.
Mit ein bisschen Vorbereitung und der Unterstützung von Apps und Ratgebern wird das Laden zum Kinderspiel und der Umstellung auf E-Mobilität steht nichts mehr im Wege.
Laden statt Tanken
In der Schweiz gibt es bereits 17'000 Ladestationen für E-Autos. Mit Apps wie Evpass finden Autofahrer*innen die beste Ladestation in ihrer Nähe und können sogar den Ladevorgang und die Kosten verwalten.
Sowohl Ladedauer als auch Reichweite von E-Autos haben sich erheblich verbessert, und Autofahrer*innen sind immer weniger von Ladestationen abhängig.
Viele Parkplätze, beispielsweise am Arbeitsplatz oder vor dem Supermarkt, verfügen über Lademöglichkeiten. Ob beim Mittagessen, Einkaufen oder bei einer Pause – das Elektroauto lädt, während du deine Zeit geniesst.
Die bequemste Lösung ist die Heimladestation: Immer mehr Hausbesitzer*innen installieren Ladestationen und verrechnen die Mehrkosten an die Mieterschaft mit einer leicht erhöhten Parkplatzgebühr. Der Strom ist im Vergleich zu Benzin günstiger und kommt direkt aus der Schweiz.
Swisscom stellt um
Swisscom unterhält mit 2500 Nutzfahrzeugen und Personenwagen einen der grössten Firmenfuhrparks der Schweiz. Seit April ist die Personenwagenflotte vollständig auf E-Mobilität umgestellt.
1400 E-Autos wurden zu diesem Zweck bestellt und werden aktuell an alle Mitarbeitenden verteilt, die über ein Geschäftsauto verfügen.
Mobilität ist einer der grössten Treiber betrieblicher CO₂-Emissionen. Deshalb hat sich Swisscom zum Ziel gesetzt, die direkten CO₂-Emissionen aus der Fahrzeugflotte bis 2025 zu halbieren und bis 2030 vollständig zu eliminieren.
Fünf Vorteile von E-Mobilität
1. Planungssicher
Das Bordcomputer-System zeigt an, wann es Zeit ist, den Akku aufzuladen – noch bevor die Batterie schlapp macht.
Dieser Beitrag ist in Kooperation mit Swisscom entstanden
Swisscom setzt sich für ökologische, soziale sowie wirtschaftliche Nachhaltigkeit ein: für Klimaschutz, einen nachhaltigen Lebensstil und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Das führende ICT-Unternehmen der Schweiz wurde bereits mehrfach für sein langjähriges Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet und zählt gemäss «TIME Magazine» zu den 500 nachhaltigsten Unternehmen der Welt im Jahr 2024. Swisscom Campus bietet wertvolles Wissen und Tipps rund um digitale Medien und deren Nutzung im Alltag.