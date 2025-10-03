  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

E-Mobilität Von Null auf Voll: So einfach lädt dein E-Auto

In Kooperation mit Swisscom

3.10.2025

An der Ladestation, zuhause oder unterwegs: Mit etwas Vorbereitung wird die Umstellung auf E-Mobilität zum Kinderspiel.
An der Ladestation, zuhause oder unterwegs: Mit etwas Vorbereitung wird die Umstellung auf E-Mobilität zum Kinderspiel.
Bild: Pexels, Craig Adderley

Die Personenwagen-Flotte von Swisscom fährt seit April 100 Prozent elektrisch. Auch unter Autofahrer*innen ist E-Mobilität immer beliebter. Diese Tipps helfen bei der Lade-Routine.

In Kooperation mit Swisscom

03.10.2025, 07:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • E-Mobilität hat viele Vorteile, deshalb stellen immer mehr Unternehmen um.
  • Mit der richtigen Vorbereitung gelingt die Umstellung vom Tanken aufs Laden im Handumdrehen und macht sogar Spass.
  • Swisscom unterhält einen der grössten Firmenfuhrparks der Schweiz. Seit April 2025 fährt die gesamte Personenwagenflotte vollständig elektrisch.
Mehr anzeigen

Leise, nachhaltig und einfach geladen? E-Mobilität hat einige Vorteile und ist eine gute Mobilitätslösung, sofern die E-Autos umweltfreundlich produziert sind, als Ersatz für Autos mit Verbrennungsmotoren eingesetzt werden und mit Strom aus erneuerbaren Energien geladen sind.

Für einige Autofahrer*innen ist die Umstellung auf E-Mobilität allerdings gewöhnungsbedürftig, denn jetzt heisst es: Laden statt Tanken.

Fragen wie «Wie lade ich ein Elektroauto? Wo finde ich die nächste Ladestation? Und was passiert unterwegs?» sind schnell beantwortet, denn das Ladenetzwerk in der Schweiz ist sehr gut und wird konstant weiter ausgebaut.

Mit ein bisschen Vorbereitung und der Unterstützung von Apps und Ratgebern wird das Laden zum Kinderspiel und der Umstellung auf E-Mobilität steht nichts mehr im Wege.

Laden statt Tanken

In der Schweiz gibt es bereits 17'000 Ladestationen für E-Autos. Mit Apps wie Evpass finden Autofahrer*innen die beste Ladestation in ihrer Nähe und können sogar den Ladevorgang und die Kosten verwalten.

E-Mobilität für Firmen. Autofahrer aufgepasst: Verkehr im Elektro-Aufwind

E-Mobilität für FirmenAutofahrer aufgepasst: Verkehr im Elektro-Aufwind

Sowohl Ladedauer als auch Reichweite von E-Autos haben sich erheblich verbessert, und Autofahrer*innen sind immer weniger von Ladestationen abhängig.

Viele Parkplätze, beispielsweise am Arbeitsplatz oder vor dem Supermarkt, verfügen über Lademöglichkeiten. Ob beim Mittagessen, Einkaufen oder bei einer Pause – das Elektroauto lädt, während du deine Zeit geniesst.

Die bequemste Lösung ist die Heimladestation: Immer mehr Hausbesitzer*innen installieren Ladestationen und verrechnen die Mehrkosten an die Mieterschaft mit einer leicht erhöhten Parkplatzgebühr. Der Strom ist im Vergleich zu Benzin günstiger und kommt direkt aus der Schweiz.

Swisscom stellt um

Swisscom unterhält mit 2500 Nutzfahrzeugen und Personenwagen einen der grössten Firmenfuhrparks der Schweiz. Seit April ist die Personenwagenflotte vollständig auf E-Mobilität umgestellt.

1400 E-Autos wurden zu diesem Zweck bestellt und werden aktuell an alle Mitarbeitenden verteilt, die über ein Geschäftsauto verfügen.

Mobilität ist einer der grössten Treiber betrieblicher CO₂-Emissionen. Deshalb hat sich Swisscom zum Ziel gesetzt, die direkten CO₂-Emissionen aus der Fahrzeugflotte bis 2025 zu halbieren und bis 2030 vollständig zu eliminieren.

Fünf Vorteile von E-Mobilität

1. Planungssicher

  • Das Bordcomputer-System zeigt an, wann es Zeit ist, den Akku aufzuladen – noch bevor die Batterie schlapp macht.
Mehr anzeigen

2. 17'000 E-Ladestationen schweizweit

  • Ob vor dem Supermarkt, im Parkhaus oder am Arbeitsplatz: Das Laden ist günstig und lässt sich ganz einfach mit dem Einkaufen und anderen Tätigkeiten kombinieren.
Mehr anzeigen

3. Kostengünstig

  • Für 15 bis 20 Franken können Autofahrer*innen ihr E-Auto für 400 bis 600 Kilometer aufladen. Im Vergleich dazu kostet Benzin für die gleiche Strecke das Dreifache. Apps helfen bei der Berechnung.
Mehr anzeigen

4. Bequem

  • E-Autos laden auch mit Strom aus der eigenen Steckdose. Ladestationen für Mieter*innen können bequem auf dem Parkplatz installiert werden.
Mehr anzeigen

5. Nachhaltig

  • Während herkömmliche Autos Energie aus dem Ausland beziehen, kommt der Strom für E-Autos direkt aus der Schweiz – oft sogar vom eigenen Dach. Mit neuen Gesetzen wird Solarenergie noch zugänglicher.
Mehr anzeigen
Dieser Beitrag ist in Kooperation mit Swisscom entstanden

Swisscom setzt sich für ökologische, soziale sowie wirtschaftliche Nachhaltigkeit ein: für Klimaschutz, einen nachhaltigen Lebensstil und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Das führende ICT-Unternehmen der Schweiz wurde bereits mehrfach für sein langjähriges Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet und zählt gemäss «TIME Magazine» zu den 500 nachhaltigsten Unternehmen der Welt im Jahr 2024. Swisscom Campus bietet wertvolles Wissen und Tipps rund um digitale Medien und deren Nutzung im Alltag.

Nachhaltigkeit

Online-Verhalten. Mehr Scrollen als Selfies: So nutzen Jugendliche Social Media

Online-VerhaltenMehr Scrollen als Selfies: So nutzen Jugendliche Social Media

Medienkompetenz. Ist mein Kind bereit für das erste Handy?

MedienkompetenzIst mein Kind bereit für das erste Handy?

Prompten lernen. Entspannung auf Knopfdruck? So hilft KI bei der Reiseplanung

Prompten lernenEntspannung auf Knopfdruck? So hilft KI bei der Reiseplanung

Meistgelesen

Jetzt haben Drohnen auch den Flughafen München lahmgelegt
Vier verblüffende Facetten des Shutdowns
Hexer Hitz holt sich die Sechs mit Sternchen – auch Shaqiri brilliert
Welche Stelle du im Haus unbedingt mehr putzen solltest
So wird Beckenbauers Millionen-Erbe verteilt