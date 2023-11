Auf dem Smartphone lassen sich Billette für Bahn, Bus und Co. mit wenigen Klicks kaufen. In der Schweiz zählt «SBB Mobile» zu den beliebtesten Apps. Nebst dem Ticket sieht man in der App auch den Fahrplan in Echtzeit und findet Informationen zur Zugkomposition, etwa, in welchen Waggons es Abteile für Velos und Kinderwagen gibt.