Kreislaufwirtschaft Warum Recycling mehr ist als nur Abfalltrennung

In Kooperation mit Swisscom

11.3.2026

«Weg damit» war gestern: Wer defekte Smartphones wiederverwertet, hält Rohstoffe im Kreislauf.
«Weg damit» war gestern: Wer defekte Smartphones wiederverwertet, hält Rohstoffe im Kreislauf.
Bild: Pexels, Shvets production

Rohstoff-Detektiv*innen aufgepasst: Ungenutzte Smartphones enthalten wertvolle Materialien. Der Internationale Recycling-Tag am 18. März lädt zur Spurensuche ein.

In Kooperation mit Swisscom

11.03.2026, 07:04

11.03.2026, 07:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Internationale Recycling-Day am 18. März stärkt das Bewusstsein für Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft.
  • Ungenutzte oder defekte Smartphones enthalten wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können.
  • Swisscom bietet Recyclingangebote an und schont Ressourcen.
Mehr anzeigen

Ob wir unseren Hausmüll trennen oder im Secondhand-Laden einkaufen: Recycling gehört zu unserem Alltag, und das aus gutem Grund.

Wer gebrauchte Materialien fachgerecht entsorgt und wiederverwertete Produkte kauft, schont Ressourcen und trägt zum Umweltschutz bei.

Recycling bedeutet, gebrauchte Materialien zu sammeln, zu sortieren und so aufzubereiten, dass sie erneut in der Produktion eingesetzt werden. Das spart Energie, reduziert Abfall – und ist sogar Thema eines internationalen Aktionstages.

Am 18. März ist Internationaler Recycling-Tag

Um das Bewusstsein für Wiederverwertung und Umweltschutz zu stärken, rief die Global Recycling Foundation 2018 den internationalen Recycling Day ins Leben. Der Tag findet am 18. März statt. Letztes Jahr beteiligten sich schweizweit über 200 Gemeinden, Schulen und Unternehmen mit verschiedenen Aktionen.

Wer selbst aktiv werden möchte, macht zum Beispiel bei Handysammelaktionen mit: Neben Altglas, Kleidung oder Plastik sind nämlich auch ungebrauchte und defekte Smartphones recycelbar. Dieser «Elektroschrott» birgt in Wahrheit echte Schätze.

Verarbeitende Industrie. Schweizer sammeln 3,1 Millionen Tonnen Recycling-Stoffe pro Jahr

Verarbeitende IndustrieSchweizer sammeln 3,1 Millionen Tonnen Recycling-Stoffe pro Jahr

Schweizer Haushalte sind eine echte Fundgrube für Smartphones, die sich reparieren oder deren Materialien sich verwerten lassen. Die Geräte enthalten wertvolle Rohstoffe wie Gold, Kobalt oder Lithium, deren Abbau hohe CO₂-Emissionen verursacht.

Bei Swisscom können solche ungenutzten Smartphones in Sammelboxen eingeworfen und für Mobile Aid gespendet oder verkauft werden.

Kreislaufwirtschaft: So funktioniert es

Swisscom verwertet Smartphones je nach Gerätezustand wieder. Nach der Abgabe testet und repariert Swisscom kaputte Geräte, löscht die persönlichen Daten und bringt sie zurück in den Kreislauf oder entsorgt sie fachgerecht.

Mit dem Programm Swisscom Mobile Aid spendet das Unternehmen den Erlös aus aufbereiteten Handys und dem Rohstoffrecycling an Kinder in Not.

Kreislaufwirtschaft bedeutet, Ressourcen durch Wiederverwenden, Recyceln und Reparieren möglichst lange zu verwenden und in geschlossenen Materialkreisen zu halten, statt sie nach einmaligem Gebrauch zu entsorgen. Auch du kannst dich für Kreislaufwirtschaft einsetzen – am Recycling-Tag sowie auch an jedem anderen Tag.

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit Swisscom entstanden

Swisscom setzt sich für ökologische, soziale sowie wirtschaftliche Nachhaltigkeit ein: für Klimaschutz, einen nachhaltigen Lebensstil und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Das führende ICT-Unternehmen der Schweiz wurde bereits mehrfach für sein langjähriges Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet und zählt gemäss «TIME Magazine» zu den 500 nachhaltigsten Unternehmen der Welt im Jahr 2025. Swisscom Campus bietet wertvolles Wissen und Tipps rund um digitale Medien und deren Nutzung im Alltag.

