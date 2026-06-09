Atemberaubende Perspektive: NASA-Astronautin filmt Polarlichter aus dem All NASA-Astronautin Jessica Meir hat eine Aurora australis aus dem Weltraum gefilmt. Das Zeitraffervideo zeigt die tanzenden Lichter aus einer einmalig spektakulären Perspektive. 09.06.2026

NASA-Astronautin Jessica Meir hat eine Aurora australis aus dem Weltraum gefilmt. Das Zeitraffervideo zeigt die tanzenden Lichter aus einer einmalig spektakulären Perspektive.

NASA-Astronautin Jessica Meir hat die spektakulären Aufnahmen aus einer SpaceX-Dragon-Kapsel in der Erdumlaufbahn gemacht. Das Zeitraffervideo zeigt die Aurora australis, auch Südlicht genannt, über der Antarktis. Während die Raumkapsel mit mehreren Tausend Kilometern pro Stunde um die Erde rast, ziehen die grün leuchtenden Schleier scheinbar lautlos über den Horizont. Durch die einzigartige Perspektive aus dem All wirken die Polarlichter noch eindrucksvoller als von der Erde aus.

Sonnensturm sorgt für Farbenspektakel

Auroren entstehen, wenn geladene Teilchen der Sonne auf die Erdatmosphäre treffen und dabei Gase zum Leuchten bringen. Besonders intensive Sonnenaktivität kann die Lichtshows verstärken und für aussergewöhnlich helle Erscheinungen sorgen.

Genau ein solches Spektakel hat Jessica Meir nun eingefangen. Die faszinierenden Zeitrafferbilder zeigen das Naturschauspiel aus einer Perspektive, die nur wenigen Menschen vergönnt ist – das Video gibt es oben im Artikel.

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