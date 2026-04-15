«Welcome home» – Neue Aufnahmen zeigen: So wird die Artemis-II-Crew aus der Orion-Kapsel geborgen Die spektakulären Bilder zeigen den entscheidenden Moment nach der bislang weitesten Reise von Menschen ins All: Die Luke der Orion-Kapsel öffnet sich – und die Artemis-II-Crew wird im Pazifik jubelnd empfangen. 15.04.2026

Die spektakulären Bilder zeigen den entscheidenden Moment nach der bislang weitesten Reise von Menschen ins All: Die Luke der Orion-Kapsel öffnet sich – und die Artemis-II-Crew wird im Pazifik jubelnd empfangen.

Die Artemis-II-Mission markiert einen Meilenstein der Raumfahrt: Vier Astronauten – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen – reisten weiter von der Erde entfernt als je zuvor.

Nach rund 10 Tagen im All kehrte die Crew am 10. April sicher zur Erde zurück und landete planmässig im Pazifik vor der US-Küste.

Der Moment der Rückkehr

Die nun veröffentlichten Aufnahmen zeigen den Moment, in dem die Luke der Orion-Kapsel geöffnet wird – Sekunden, in denen sich entscheidet, ob alle wohlbehalten zurück sind.

Entsprechend gross ist die Erleichterung: Jubel bricht aus, als klar wird, dass die Crew die historische Mission unbeschadet überstanden hat.

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