  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zwei fabrikneue Autos für einen Fisch Nigerias Mega-Fishing-Festival ist zurück – diese Bilder musst du gesehen haben

Christian Thumshirn

17.2.2026

Zwei fabrikneue Autos für einen Fisch – Nigerias Mega-Fishing-Festival ist zurück

Zwei fabrikneue Autos für einen Fisch – Nigerias Mega-Fishing-Festival ist zurück

Tausende Fischer rennen gleichzeitig in den Fluss – Netze in der Hand, Wasser bis zur Brust. Am Ufer drängen sich die Zuschauer: Wer zieht den grössten Fang aus dem Wasser? Das Argungu Fishing Festival in Nigeria ist ein Spektakel.

17.02.2026

Tausende Fischer rennen gleichzeitig in den Fluss – Netze in der Hand, Wasser bis zur Brust. Am Ufer drängen sich die Zuschauer: Wer zieht den grössten Fang aus dem Wasser? Das Argungu Fishing Festival in Nigeria ist ein Spektakel, das man nicht vergisst.

Christian Thumshirn

17.02.2026, 17:54

Die Bilder sind die pure Wucht: Tausende Männer im Wasser, ein Fluss voller Netze, Spannung bis zur letzten Sekunde – und am Ufer eine Menschenmenge, die jeden Fang feiert.

Ein Fluss wird zur Arena

Nach sechs Jahren Pause findet das Argungu Fishing Festival erstmals wieder statt. Wegen der unsicheren Lage im Nordwesten Nigerias war es lange ausgesetzt – jetzt kehrt eines der grössten Kulturereignisse des Landes zurück.

Unsere Kurzdoku zeigt das Spektakel und erklärt, warum es für die Region weit mehr ist als nur ein Wettbewerb.

Mehr aus dem Ressort

Ein Königreich für Fantasten – Bir Tawil – wie aus einem staatenlosen Wüstenfleck das «Königreich Kush» entstehen soll

Ein Königreich für Fantasten – Bir Tawil – wie aus einem staatenlosen Wüstenfleck das «Königreich Kush» entstehen soll

Ein Niemandsland zwischen Ägypten und Sudan – karg, heiss, unbewohnt. Genau hier soll eine Mega-City entstehen. Was steckt hinter der Sonder-Stellung von Bir Tawil – und wie sieht die Vision «Königreich Kush» aus?

12.09.2025

Mehr zum Thema

Kampf gegen die Wüste. So wollen sich China und Afrika vor dem Sand retten

Kampf gegen die WüsteSo wollen sich China und Afrika vor dem Sand retten

Ein Königreich für Fantasten. Bir Tawil – wie aus einem staatenlosen Wüstenfleck das «Königreich Kush» entstehen soll

Ein Königreich für FantastenBir Tawil – wie aus einem staatenlosen Wüstenfleck das «Königreich Kush» entstehen soll

Faszinierende Spurensuche. Uralte Fussabdrücke geben Einblick ins Leben unserer Vorfahren

Faszinierende SpurensucheUralte Fussabdrücke geben Einblick ins Leben unserer Vorfahren

Meistgelesen

Seniorin verliert Altersvorsorge – wegen 10 Zentimetern
Bewohnende mit Behinderung verlieren Zuhause – Angehörige fühlen sich übergangen
Rast und Holdener im Kampf gegen das historische Debakel
McGrath spricht über sein Drama im Slalom: «Ich glaube, ich brauche Hilfe»
Mehre Tote bei zwei Lawinen in französischen Alpen