Zwei fabrikneue Autos für einen Fisch – Nigerias Mega-Fishing-Festival ist zurück Tausende Fischer rennen gleichzeitig in den Fluss – Netze in der Hand, Wasser bis zur Brust. Am Ufer drängen sich die Zuschauer: Wer zieht den grössten Fang aus dem Wasser? Das Argungu Fishing Festival in Nigeria ist ein Spektakel. 17.02.2026

Tausende Fischer rennen gleichzeitig in den Fluss – Netze in der Hand, Wasser bis zur Brust. Am Ufer drängen sich die Zuschauer: Wer zieht den grössten Fang aus dem Wasser? Das Argungu Fishing Festival in Nigeria ist ein Spektakel, das man nicht vergisst.

Die Bilder sind die pure Wucht: Tausende Männer im Wasser, ein Fluss voller Netze, Spannung bis zur letzten Sekunde – und am Ufer eine Menschenmenge, die jeden Fang feiert.

Ein Fluss wird zur Arena

Nach sechs Jahren Pause findet das Argungu Fishing Festival erstmals wieder statt. Wegen der unsicheren Lage im Nordwesten Nigerias war es lange ausgesetzt – jetzt kehrt eines der grössten Kulturereignisse des Landes zurück.

Unsere Kurzdoku zeigt das Spektakel und erklärt, warum es für die Region weit mehr ist als nur ein Wettbewerb.

