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Seltene Baby-News Orang-Utan-Baby im Zoo – dieser Nachwuchs ist eine kleine Sensation

Christian Thumshirn

17.4.2026

Seltene Baby-News – Orang-Utan-Baby im Zoo – dieser Nachwuchs ist eine kleine Sensation

Seltene Baby-News – Orang-Utan-Baby im Zoo – dieser Nachwuchs ist eine kleine Sensation

Ein rarer Anblick im Zoo von Madrid: Ein neugeborenes Orang-Utan-Baby klammert sich eng an seine Mutter – ein Moment, der berührt und zeigt, welche Rolle Zoos heute beim Erhalt bedrohter Arten spielen.

16.04.2026

Ein seltener Anblick im Zoo von Madrid: Ein neugeborenes Orang-Utan-Baby klammert sich eng an seine Mutter – ein Moment, der berührt und zeigt, welche Rolle Zoos heute beim Erhalt bedrohter Arten spielen.

Christian Thumshirn

17.04.2026, 20:12

17.04.2026, 20:17

Moderne Zoos verstehen sich längst nicht mehr nur als Ausstellungsorte, sondern als Teil internationaler Schutzprogramme. Ziel ist es, bedrohte Arten in kontrollierten Zuchtprogrammen zu erhalten und genetisch vielfältige Populationen aufzubauen.

Eine Auswilderung ist dabei zwar das langfristige Ideal – in der Praxis gelingt sie aber nur selten. Zu stark sind oft die Gefahren in den ursprünglichen Lebensräumen, etwa durch Abholzung, Wilderei oder menschliche Eingriffe.

Artenschutz oder Tierhaltung?

Gerade der Borneo-Orang-Utan zeigt, wie dramatisch die Lage ist. Die Art gilt als stark vom Aussterben bedroht, die Bestände sind in den vergangenen Jahrzehnten massiv zurückgegangen. Hauptgrund ist die Zerstörung ihres Lebensraums durch Palmölplantagen und illegale Rodungen.

Jede Geburt in menschlicher Obhut wird deshalb genau registriert – als kleiner Baustein, um die Art zumindest langfristig zu sichern.

Wie eng die Bindung zwischen Mutter und Jungtier ist, und warum solche Momente mehr sind als nur niedlich, zeigt das Video.

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