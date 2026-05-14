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Dolce Vita mit Kratzspuren Pfauen-Invasion im Badeort: Jetzt regieren die Vögel die Strassen

Christian Thumshirn

14.5.2026

Dolce Vita mit Kratzspuren – Pfauen-Invasion im Badeort: Jetzt regieren die Vögel die Strassen

Dolce Vita mit Kratzspuren – Pfauen-Invasion im Badeort: Jetzt regieren die Vögel die Strassen

Punta Marina, ein ganz normaler italienischer Ferienort an der Adria – Mitnichten. Denn zwischen Vorgärten, Hausdächern und parkenden Autos haben plötzlich ganz andere Bewohner das Sagen.

13.05.2026

Punta Marina, ein ganz normaler italienischer Ferienort an der Adria – mitnichten. Denn zwischen Vorgärten, Hausdächern und parkenden Autos haben plötzlich ganz andere Bewohner das Sagen.

Christian Thumshirn

14.05.2026, 13:42

Was für Touristinnen und Touristen wie eine kuriose Attraktion wirkt, sorgt bei vielen Bewohnern von Punta Marina in der Region Emilia-Romagna inzwischen für Frust. Freilebende Pfaue verursachen zunehmend Schäden – und spalten damit die örtliche Bevölkerung.

Vom Pinienwald in die Vorgärten

Woher die Pfauen ursprünglich stammen, ist bis heute nicht ganz geklärt.

Experten vermuten, dass vor Jahren einzelne Tiere aus privater Haltung entlaufen oder ausgesetzt worden waren. Inzwischen sollen rund 100 bis 120 Pfauen in und um Punta Marina leben. Offizielle Zählungen fehlen bislang allerdings. Nun versucht die Gemeinde, die Population besser zu erfassen – und bittet Bewohner sowie Touristen, die Tiere nicht zu füttern.

Wie entspannt – oder genervt – die Menschen in Punta Marina auf ihre schillernden Mitbewohner reagieren, zeigt das Video oben.

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