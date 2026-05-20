Rätsel um Massensterben an Mexikos Küste – Quallen-Invasion bedroht Mexikos Fischer und beunruhigt Forscher Tausende tote Quallen überschwemmen plötzlich eine Lagune an Mexikos Pazifikküste. Fischer fürchten um ihre Existenz, Wissenschaftler suchen nach der Ursache – und haben einen Verdacht. 20.05.2026

Tausende tote Quallen überschwemmen plötzlich eine Lagune an Mexikos Pazifikküste. Fischer fürchten um ihre Existenz, Wissenschaftler suchen nach der Ursache – und haben einen Verdacht.

An der Pazifikküste Mexikos sorgt ein ungewöhnliches Naturphänomen für Sorge: In der Lagune von Santa María Xadani wurden innerhalb weniger Tage riesige Mengen verendeter Quallen angeschwemmt. Fischer berichten von drastisch sinkenden Fangzahlen, viele Tiere im Wasser seien verschwunden.

Forscher beobachten Veränderungen im Pazifik

Steckt hinter der Quallen-Invasion womöglich das angekündigte El-Niño-Phänomen? Wissenschaftler halten zumindest ungewöhnlich warme Meeresströmungen für einen möglichen Faktor.

Im Video oben erklärt ein Experte die Hintergründe – und du siehst die dramatischen Bilder aus der Lagune.

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