Beliebte Touristenstrände sind völlig überlaufen

Mega-Ansturm: An den Stränden der deutschen Ostsee finden Besucher*innen kaum mehr einen Platz. Bild: IMAGO/Chris Emil Janßen

Mittlerweile befinden sich alle Kantone in den Schulferien. Die Ferienzeit ist in vollem Gange, und vielerorts in Europa finden Sonnenhungrige kaum mehr Platz an den Stränden. Vor allem die Ostsee ist stark überlaufen.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der Ostsee kam es am Wochenende zu einem grossen Ansturm auf die Strände.

Autofahrer mussten in Richtung Norden viel Geduld haben.

Auch in den Süden staute es – und staut es noch immer – an den Gotthard-Portalen.

Grund für überlaufene Strände sind die Schulferien in den europäischen Ländern. Mehr anzeigen

In Mallorca wird derzeit gegen den Massentourismus demonstriert. Auf der beliebten Ferieninsel werden Buchten seit Längerem von Tourist*innen überflutet. Auch an vielen anderen Orten in Europa ist der Massentourismus längst zum Alltag geworden.

Vor allem während der grossen Sommerferienzeit finden Strandbesucher*innen kaum mehr einen Platz. So gerade an der deutschen Ostsee vorgekommen, wo es am Wochenende einen Mega-Ansturm gab.

Strände in Europa: Ansturm zu Ferienbeginn Zwischen die Strandkörbe am Strand in Scharbeutz passt kaum mehr ein Blatt. Bild: IMAGO/Chris Emil Janßen Italiens Strände sind ebenfalls immer gut besucht. Hier Sonnenhungrige am Strand in Calasetta Mitte Juli. Bild: IMAGO/NurPhoto Auch in Brighton, England, wird aktuell das gute Wetter in vollen Zügen am Meer genossen. Bild: IMAGO/i Images Strände in Europa: Ansturm zu Ferienbeginn Zwischen die Strandkörbe am Strand in Scharbeutz passt kaum mehr ein Blatt. Bild: IMAGO/Chris Emil Janßen Italiens Strände sind ebenfalls immer gut besucht. Hier Sonnenhungrige am Strand in Calasetta Mitte Juli. Bild: IMAGO/NurPhoto Auch in Brighton, England, wird aktuell das gute Wetter in vollen Zügen am Meer genossen. Bild: IMAGO/i Images

Als Grund für die überfüllten Strände nennt «Bild» der Ferienbeginn in vielen Bundesländern. Denn bis auf Bayern und Baden-Württemberg haben nun alle schulfrei.

Wer ein Plätzchen beim Super-Sommerwetter in Binz auf der Insel Rügen, Warnemünde, Timmendorf Strand oder zwischen Scharbeutz und Haffkrug in Schleswig-Holstein ergattern wollte, musste früh dran sein. Denn vor lauter Handtücher und Sonnenschirme konnte man kaum noch den Sand erkennen.

Autofahrer brauchen hohe Stress-Resilienz

Hierzulande haben mittlerweile auch alle Kantone Schulferien. Viele Schweizer*innen zieht es ebenfalls ans Meer. Beliebte Destinationen sind in jedem Jahr wieder Italien, Spanien oder auch Kroatien.

Wie gross der Ansturm aktuell ist, zeigt sich auch auf Social Media:

Der ADAC warnt laut «Bild» derweil vor einer grossen Reisewelle in Richtung Ostsee. «Die Autofahrer im Norden brauchen eine hohe Stress-Resilienz, da der Urlaubsverkehr massiv zunimmt», zitiert die Tageszeitung ADAC-Sprecher Christian Hieff.

Dass es zu Ferienzeiten ausserdem regelmässig gen Süden beim Gotthardtunnel staut, ist kein Geheimnis.

Nachdem sich Reisende bereits am Wochenende vor beiden Portalen gedulden mussten, hat auch die neue Woche mit Wartezeiten vor dem Gotthard-Nordportal begonnen.

