Das sind schönsten Pistenbeizen der Schweiz – oder?

Einmal zurücklehnen und die Aussicht auf die Berge geniessen: Auf einer der unzähligen Sonnenterrassen in den Schweizer Alpen lässt sich eine Pause vom Skitag einlegen. KEYSTONE/Arno Balzarini

Eine Pause auf der Sonnenterrasse oder in einer urchigen Bergbeiz gehört zum perfekten Skitag genauso dazu wie gute Schneeverhältnisse. blue News kennt die besten Pausenstopps in den Bergen.

Redaktion blue News, Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zum perfekten Skitag gehört ein Stopp in einem Bergrestaurant oder auf einer einladenden Sonnenterrasse dazu.

Je nachdem, wo du die Pisten runtersaust, gibt es einige empfehlenswerte Beizen.

blue News hat ein paar Tipps gesammelt und verrät die Favoriten der Redaktion. Mehr anzeigen

Wenn die Beine beim Skifahren langsam müde werden, ist es Zeit für eine Pause. Scheint dann auch noch die Sonne, lassen sich die pulsierenden Wadenmuskeln auf der Terrasse hochlagern und wieder neue Energie tanken. Mit einem gut gefüllten Bauch und frischem Elan geht es danach wieder zurück auf die Piste.

Die nächstbeste Beiz tut es auch, auf myswiterland.com findest du jedoch die schönsten Gourmet-Pausenstopps der Schweiz. Eine Liste liefert die Übersicht zu Snow Sports Hotels und Lodgings mit den besten Restaurants direkt an der Pisten für eine kulinarische Auszeit.

1. Tipp: Berghaus Diavolezza, Pontresina GR

Das berühmte Berghaus Diavolezza thront auf 3000 Meter mit Blick auf den Piz Palü und den Piz Bernina. Im Restaurant der Anlage werden Besucher*innen mit regionalen Spezialitäten belohnt, die auch auf der grossen Sonnenterrasse serviert werden. Der Outdoor-Jacuzzi lädt derweil zum Sprudeln mit fantastischer Aussicht ein. Eine Voranmeldung ist erforderlich.

2. Tipp: Frutt Mountain Resort, Melchsee-Frutt OW

Das Frutt Mountain Resort liegt in der Nähe von Luzern auf einem Hochplateau in den Schweizer Alpen. Die Lage auf 1920 Höhenmetern an einem Bergsee und mit Blick auf die Gipfel der Alpen und des Titlis bietet direkten Zugang zu einmaligen Naturerlebnissen und Outdoor-Abenteuern. In den vier Restaurants, zwei Bars und auf den zwei Sonnenterrassen werden regionale und internationale Spezialitäten aufgetischt.

3. Tipp: Hotel Riffelhaus 1853, Zermatt VS

Direkt an den Skipisten und inmitten von Wanderwegen und Alpwiesen befindet sich das historische Hotel Riffelhaus 1853 auf 2500 Metern über dem Meer. Es ist von Zermatt aus mit der Gornergrat Bahn in 23 Minuten erreichbar und bietet einen fantastischen Ausblick aufs majestätische Matterhorn. Das Restaurant setzt auf delikate Küche mit Bergkräutern und frischen Zutaten direkt aus der Region.

4. Tipp: Berghaus Elsigenalp, Achseten BE

Gemütlich, rustikal und heimelig: Das Berghaus Elsigenalp liegt mitten in der Natur und bietet eine spektakuläre Panoramaaussicht auf die Berge. Kulinarisch setzt das Berghotel auf die Region – bietet frische, lokale Produkte, typische Schweizer Spezialitäten und eine grosse Weinkarte. Die hübsche Terrasse lädt an schönen Tagen zum Sonnetanken ein. Hunde sind ebenfalls willkommen.

5. Tipp: Rinderberg Swiss Alpine Lodge, Zweisimmen BE

Die Rinderberg Swiss Alpine Lodge oberhalb von Zweisimmen wurde 2012 an idyllischer Berglage inmitten der Natur erbaut. Auf Gäste wartet eine grosse Sonnenterrasse, ausgezeichnete Küche und Lage direkt an der Skipiste nur unweit von der Seilbahn und zahlreichen Wanderwegen. Ob zum Mittagessen, dem kleinen Snack zwischendurch oder für einen Apéro – die Trend-Lodge lädt zum Verweilen ein.

Hier kehren die blue News Redaktor*innen am liebsten ein

Weil die blue News Redaktion selbst so gerne auf die Piste geht, haben wir für euch die unseren persönlichen Lieblingsbeizen in den Bergen zusammengetragen:

«Ich kehre am liebsten im Waldhüttli auf dem Stoos SZ ein. Die Gulaschsuppe am Samstag und auch der Schüblig mit Senf und Brot sind ein Must. Und das Zügenhüttli auf der Madrisa oberhalb Klosters GR hat es mir ebenfalls angetan. Da scheint praktisch immer die Sonne.»

– Stefan Ryser, Co-Chefredaktor blue News

«Der Vorteil vom Alpenblick in Arosa GR: Das Lokal liegt an einer wenig befahrenen Piste. Es gibt aber auch kulinarische Gründe, warum ich während meinen Skiferien immer mehrmals in der schönsten Skibeiz im Schanfigg einkehre – Fleischliebhaber*innen lege ich die Hacktäschli (kreiert vom Aroser Starkoch Beat Caduff) wärmstens ans Herz. Noch lieber mag ich die Riesencrème­schnit­te. Und übrigens: Im Alpenblick kann Gast auch abends einkehren und ein Mehrgänger mit wunderbarer Weinbegleitung geniessen.» – Bruno Bötschi, Redaktor blue News

«Die Skihütte Stand in Engelberg OW hat alles, was ein echtes Pistenchalet ausmacht. Die Einrichtung ist super gemütlich und mit viel Holz gestaltet. Im lebhaften und sonnigen Aussenbereich kannst du den Blick über den Gletscher schweifen lassen. Egal, ob für einen feinen Zmittag oder für Après-Ski – ein Besuch in der Skihütte Stand lohnt sich immer.»

– Lea Oetiker, Redaktorin blue News

«Ich kann die Schneebar Figeler sehr empfehlen – sie ist in Wengen BE der Place to be. Da triffst du auch schon mal auf Ex-Skirennfahrer Bruno Kernen oder Mundartmusiker Dabu Bucher, die inkognito einen Tag im Schnee geniessen.»

– Fabienne Kipfer, Redaktorin blue News



«Im Restaurant Moosalp in Bürchen VS serviert das preisgekrönte Wirtepaar Carmen und Amadé Kalbermatten eine Crémeschnitte, die einfach Weltklasse ist. Untertrieben natürlich.»

– Stefan Eggli, Moderator blue Sport

«Für mich spielt es keine Rolle, wo, solange es ein gutes Schnitzel mit Pommes gibt. Die Atmosphäre muss urchig und den Bergen angepasst sein. Auf Schickimicki beim Skifahren stehe ich nicht.»

– Sven Ziegler, Redaktor blue News

Welches ist dein Lieblingsrestaurant oder -café am Pistenrand? Verrate uns deinen Favoriten in der Kommentarspalte oder schreib uns jetzt ein E-Mail an user.feedback@blue.ch.

Mehr Videos aus dem Ressort