In London gibt’s jetzt ein neues Luxus-Highlight für Jetsetter: Das Mandarin Oriental vermietet neu eine Penthouse-Suite – für satte 50'000 Dollar pro Nacht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Mandarin Oriental Mayfair in London bietet neu eine Penthouse-Suite für 50'000 Dollar pro Nacht an, ausgestattet mit Kunst, Luxusbad und Panorama-Terrasse.

Noch exklusiver ist das Penthouse im Claridge’s mit vier Schlafzimmern, Damien-Hirst-Kunst und einem Preis von über 81'000 Dollar pro Nacht.

Beide Penthouses setzen neue Massstäbe im Londoner Luxussegment. Mehr anzeigen

Das Mandarin Oriental Mayfair setzt neue Massstäbe in Sachen Luxus: Seit Kurzem wartet das Fünfsternehaus mit einem exklusiven Highlight für die Upper Class auf – der neuen Penthouse-Suite im 11. Stock direkt am Hanover Square, mitten in London Downtown. Der Preis für eine Nacht in luftiger Höhe? 50'000 Dollar.

Dafür gibts auf 464 Quadratmetern alles, was das Herz eines Jetsetters mit gefülltem Bankkonto begehren könnte.

Das Edelpenthouse bietet handbemalte Tapeten, Marmor-Badewanne, eine Auswahl an postimpressionistischer Kunst auf zwei Etagen.

Das Highlight? Die XXL-Terrasse mit Blick auf Londons Zentrum.

Doch es geht noch teurer. Auf Platz eins thront das Penthouse at Claridge’s. Eine Nacht kostet dort über 81'000 Dollar.

Swimmingpool, Steinway-Flügel und Hirst-Kunst

Luxus pur: The Penthouse at Claridge's in London So sieht's im Penthouse des Claridge's Hotel in London aus. Die beherbergen die grösste Privatkollektion von Künstler Damien Hirst. Bild: Claridge's Hotel Die Edelsuite hat einen eigenen Pool auf dem Rooftop, umgeben von einem Garten. Bild: Claridge's Hotel So sieht eines der vier Schlafzimmer aus, alle sind mit Emperor Betten ausgestattet. Im Penthouse können bis zu 8 Personen übernachten. Bild: Claridge's Hotel Der Swimmingpool auf der extravaganten Terrasse ist das Herzstück. Bild: Claridge's Hotel Luxus pur: The Penthouse at Claridge's in London So sieht's im Penthouse des Claridge's Hotel in London aus. Die beherbergen die grösste Privatkollektion von Künstler Damien Hirst. Bild: Claridge's Hotel Die Edelsuite hat einen eigenen Pool auf dem Rooftop, umgeben von einem Garten. Bild: Claridge's Hotel So sieht eines der vier Schlafzimmer aus, alle sind mit Emperor Betten ausgestattet. Im Penthouse können bis zu 8 Personen übernachten. Bild: Claridge's Hotel Der Swimmingpool auf der extravaganten Terrasse ist das Herzstück. Bild: Claridge's Hotel

Luxus hoch zehn: Das Penthouse im Claridge’s vereint Yachtdesign, Kunst und Glamour – mit vier Edelschlafzimmern, einem Steinway-Flügel und der grössten Damien-Hirst-Privatsammlung der Welt.

Ein Privatgarten und ein riesiger Balkon mit 360-Grad-Blick über London machen das Luxuspaket komplett.

Sechs Jahre Arbeit stecken in diesem Penthouse – fertiggestellt im November 2023.

