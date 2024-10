Ab Frühling 2025 fliegt die Swiss neu nach Dubrovnik. Grgo Jelavic/Pixsell

Die Swiss präsentiert ihren neuen Sommerflugplan. Mit der Airline kannst du ab Frühling vier neue Destinationen ab Zürich erreichen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Swiss erweitert das Sommerprogramm 2025 um neue Direktverbindungen ab Zürich zu den Zielen Niš, Heringsdorf, Montpellier und Dubrovnik sowie eine Fortführung der Verbindung Genf-Berlin.

Die neuen Destinationen sind speziell auf die Hochsommermonate zugeschnitten.

Mit insgesamt 116 Zielen, darunter 25 Interkontinentalverbindungen ab Zürich, wird das neue Sommerflugprogramm von Swiss ab sofort buchbar. Mehr anzeigen

Wie jedes Jahr präsentiert die Swiss ihre neuen Destinationen, die sie im Sommer anbietet. Für den Sommer 2025 sind es zwar kleine, aber feine Orte.

Zum Sommer 2025 baut Swiss ihr Streckennetz aus und bietet ihren Fluggästen neue Direktverbindungen von Zürich nach Niš (Serbien), Heringsdorf (Deutschland), Montpellier (Frankreich) und Dubrovnik (Kroatien) an. Ausserdem wird Swiss die im Winter aufgenommene Direktverbindung von Genf nach Berlin im kommenden Sommer fortsetzen.

Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer von Swiss, erklärt: «Es ist uns ein grosses Anliegen, das Flugprogramm immer wieder entsprechend der Kundennachfrage zu verbessern.» Daher arbeite sie Swiss beständig daran, ihr Angebot kontinuierlich weiterzuentwickeln und immer wieder sinnvoll zu ergänzen. «Wir freuen uns, dass wir unseren Kundinnen und Kunden für den kommenden Sommer ein noch attraktiveres und vielseitigeres Angebot präsentieren können», sagt Birlenbach.

Swiss fliegt nur in zwei Monaten zu den neuen Destinationen

In den Hochsommermonaten Juli und August fliegt Swiss jeweils montags und donnerstags nach Niš, samstags nach Heringsdorf sowie montags und freitags nach Montpellier.

Niš eine der ältesten Städte Serbiens, liegt im Süden des Landes und ist ein bedeutendes historisches und kulturelles Zentrum. Die Stadt bietet vielfältige Sehenswürdigkeiten wie die Festung Niš, das Ćele-Kula und zahlreiche Museen. Mit dieser Verbindung richtet sich SWISS vor allem auch an Fluggäste, die eine komfortable Reisemöglichkeit zu Freunden und Verwandten in Serbien suchen.

Heringsdorf auf der Ferieninsel Usedom besticht durch seinen feinen Sandstrand und die malerische Promenade. Die umliegende Natur bietet perfekte Bedingungen für Wanderungen und Radfahrten.

Montpellier zeichnet sich durch seine historische Architektur und die Mischung aus mittelalterlichem Charme und moderner Dynamik aus. Die Altstadt mit ihren engen Gassen, die Place de la Comédie und der Triumphbogen gehören zu den markanten Sehenswürdigkeiten. Als Universitätsstadt ist Montpellier ein wichtiges kulturelles Zentrum.

Ab Frühling geht es auch nach Kroatien

Ab dem 17. April 2025 fliegt Swiss zudem neu nach Dubrovnik. Diese Verbindung übernimmt Swiss von ihrer Schwestergesellschaft Edelweiss und wird sie über den gesamten Sommerflugplan bis Ende Oktober anbieten. Geplant sind bis zu fünf wöchentliche Flüge. Dubrovnik, an der Adriaküste Kroatiens gelegen, beeindruckt mit seiner gut erhaltenen Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Mächtige Stadtmauern und historische Bauwerke wie der Sponza-Palast und die Festung Lovrijenac prägen das Stadtbild. Die «Perle der Adria» lockt zudem mit schönen Stränden, kristallklarem Wasser und reicher kultureller Geschichte. Sie hat zudem als Drehort der Serie «Game of Thrones» besondere Beliebtheit erlangt.

Mehr Flüge an ausgewählte Destinationen

Um der Nachfrage ihrer Fluggäste in noch stärkerem Masse zu entsprechen, wird Swiss die Anzahl Flüge an ausgewählte Ziele in Europa im Sommer erhöhen. Dazu gehören unter anderem Manchester (Vereinigtes Königreich), Krakau (Polen), Košice (Slowakei) und Kopenhagen (Dänemark).

Auch im Sommer 2025 nach Washington D.C., Toronto und Seoul

Auch im kommenden Sommer werden die zuletzt aufgenommenen Langstreckendestinationen Washington D.C., Toronto und Seoul weiterhin bedient. Die beiden saisonalen Destinationen Seoul und Toronto nimmt Swiss bereits Anfang beziehungsweise Mitte März auf.

Weiterhin direkt von Genf nach Berlin

Swiss wird die im Winterflugplan aufgenommene Direktverbindung von Genf in die deutsche Hauptstadt Berlin auch im Sommer anbieten. Geplant ist ein täglicher Flug, der mit Flugzeugen der A220-Familie durchgeführt wird.

Schwerpunkte des Angebots bilden ausserdem die vielfältigen Ziele in der Mittelmeerregion, die insbesondere in den Sommermonaten stark nachgefragt werden.

Neue Flüge ab sofort buchbar

Das neue Flugprogramm, das Swiss in der Sommersaison 2025 ab Zürich und Genf anbieten wird, umfasst insgesamt 116 Ziele. Ab Zürich stehen Swiss Fluggästen insgesamt 70 Europa- sowie 25 Interkontinentalziele zur Auswahl.

Ab Genf bietet Swiss ihren Fluggästen neben der Langstreckendestination New York 40 Kurzstreckendestinationen an. Die neuen Destinationen, welche die Swiss anfliegen wird, sind ab sofort buchbar.